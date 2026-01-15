¥Õ¥ì¥ó¥Á¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡ØExpression Kawaguchiko¡Ù°ìÈÖ¿Íµ¤¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¡×¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëFSX³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¡§¹ñÎ©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÇÈ ¹îÇ·¡¢°Ê²¼Î¬¡§FSX)¤Ï¡¢FSX¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡ØExpression Kawaguchiko¡Ù(°Ê²¼Î¬¡§Expression)¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß(³Ñ¿©¥Ñ¥ó)¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Expression¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß
¸üÀÚ¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß
¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¤Î»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸üÀÚ¤ê¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ë·Ú¤¯¿§¤¬¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤Ë¡¢¹â¤á¤Î²¹ÅÙ¤Ç·Ú¤¯¥Èー¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂçÊÑÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¡¦ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¤Ë2025Ç¯²Æ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Expression¤Ï¡¢¤ª¤·¤Ü¤ê¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©¡×¤Î´¶Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢FSX¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆó¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÉôÌç¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¾®À¶¿å ´²Èþ»á´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¿©»ö¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¡¢¤´ÈÓ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿©¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿FSX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»³Íü¸©»º¿©ºà¤òËÉÙ¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì»®¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«Å¹Æâ¤Ç1ËÜ1ËÜÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ëExpression¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¤Ï¡¢¡Ö¼ª¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂçÊÑÇö¤¯¿©´¶¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È¡¢Èé(¤ß¤ß)¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡õ¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¾å¤¬¤êÄ¾¸å¤ËµÞÂ®ÎäµÑ¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤¬Åòµ¤¤È¤·¤Æ¾øÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ÎÉ÷Ì£¤È¥Ñ¥óËÜÍè¤Î»ÝÌ£¡¦¿åÊ¬¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤ー¥¹¥È¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿Í¥¤·¤¤´ÅÌ£¤È¹ñ»º¾®Çþ¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ú¤¯¥Èー¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È°ìÁØÉ÷Ì£¤¬Áý¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü½é¤á¤Æ¹ñÎ©±Ø¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»î¿©ÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿44ËÜ¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¤¬1»þ´Ö¤Ç´°Çä¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÍèÅ¹¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÄÌÈÎ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¾å¤²ÅöÆü¤ÎÈ¯Á÷¤Ç¡¢1Æü20ËÜ¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËExpression¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ§Èó¤´¼«Âð¤Ç¤â¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡Û
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://selectstore.f-expression.com/
²Á³Ê¡¡¡¡¡§¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º(1.5¶Ô)¡¡¡¡2,592±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º(0.75¶Ô) 2,160±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ)
¾ÃÈñ´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤ò´Þ¤á¤Æ3Æü
ÇÛÁ÷¡¡¡¡¡§Í×ÎäÂ¢¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸ÎÁ¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤¿¤á(¥¤ー¥¹¥ÈÍ³Íè¤ÎÆý²½ºÞ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹)¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍâÆüÅþÃå²ÄÇ½¤ÊÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß
ÄÌ¿®ÈÎÇäÍÑ¥Ñ¥óºÊñ¥¤¥áー¥¸
Expression¤Î¥á¥Ë¥åー°ìÎã
¡ãExpression¥âー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡ä
(º¸) ÉÙ»Î¤Î²ð¥µー¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥Èー¥¹¥È
(Ãæ) ¸üÀÚ¤ê¥Ð¥¿ー¥Èー¥¹¥È
(±¦) ¥ê¥³¥Ã¥¿¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Èー¥¹¥È
¡ãFSX³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä https://www.fsx.co.jp/
¡Ö¤ª¤·¤Ü¤ê¤ÏÊª¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢1967Ç¯¤ËÂß¤·¤ª¤·¤Ü¤ê¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¤ª¤·¤Ü¤ê¤ò¡¢±ÒÀ¸¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¡Ö¤ª¤·¤Ü¤êÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦¹³¶Ý¤Î±ÒÀ¸µ»½Ñ¡ØVB(¥Ö¥¤¥Óー)¡Ù¤äÀ½Â¤²Ã¹©µ¡¤Î³«È¯¡¢¥¢¥í¥Þ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢OSHIBORI¤òÊ¸²½¤´¤ÈÀ¤³¦¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¤È¥Ïー¥É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤ª¤·¤Ü¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ä»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏFSX¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°û¿©Å¹¡ÖExpression Kawaguchiko¡×¤òÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¤Ë³«¶È¡£¹ñÆâ³°¤Ø¹¤¯OSHIBORIÊ¸²½¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤·¤Ü¤ê¤«¤é¹¤¬¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãFSXÉÙ»Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä https://www.fsx.co.jp/fsxfuji_oshibori/
FSXÉÙ»Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È55Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëFSX³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯9·î¤ËÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤·¤Ü¤ê¤ÏÊª¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤·¤Ü¤ê¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢´ë²èÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FSX¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÖVB¤ª¤·¤Ü¤ê¡×¤ä¡¢Å·Á³¥¢¥í¥Þ¤Î¤ª¤·¤Ü¤êÅù¡¢¥¨¥ê¥¢Í£°ì¤Î¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¸¤Ô¤ç¤ó¡Ù¤ª¤·¤Ü¤ê¤ò³«È¯¡£º£¸å¤â´Ñ¸÷»ñ¸»ËÉÙ¤ÊÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿»ö¶È¤Ë¤è¤ëÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤·¤Ü¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£