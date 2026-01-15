¡Ö¥Þー¥¸¡×¡õ¡ÖÇ¡×¡õ¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¥Ñ¥º¥ë¡¡¡Ø¥Þー¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤¬»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¡ª
Sticky Hands Inc.(½êºßÃÏ¡§´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë»Ô)¤Ï¡¢App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ø¥Þー¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó
¢£¡Ø¥Þー¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Þー¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Ï¡¢Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤ë²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥Þー¥¸¥Ñ¥º¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·ë¹ç¤·¤¿Ä¾´¶Åª¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃç´ÖÇ¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë½Ð¤ë´¶¾ð°î¤ì¤ëËÁ¸±¤äÀ¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡ª¡©¥Þ¥êー¤Ïº£º¢¡¢»ä¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¦¡¦¡¦?¡Ö¤¤¤Ä¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤«¤éÀè¤Ëµî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¡×ÉÔ´ïÍÑ¤Ê·è°Õ¤Î²Ì¤Æ¤ËÁø¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ç¤¿¤Á¤Î³Ú±à(¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹)¡£
²È¤Ëµ¢¤ëÆ»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Þー¥¸¥Ñ¥º¥ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¡Ö»ä¡×¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢°ìÈÕÃæ¤º¤Ã¤È»ä¤òÃµ¤·²ó¤ë¥Þ¥êー¤Î¤³¤È¤äÈë¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤¬¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ôー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¸ÁÛ¤ÎÅç¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¡×¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£
¸«ÃÎ¤é¤ÌÀ¤³¦¡¢Í½´ü¤»¤Ì½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤ÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©ºÇ¹â¤Î¥¬¥¤¥ÉÇ¡¢¡Ö¥Á¥§¥·¥ã¡×¤È°ì½ï¤Ë¥Þー¥¸¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦!
¥²ー¥à¥¤¥áー¥¸
¥²ー¥à²èÌÌ01
¢£»öÁ°ÅÐÏ¿¼Â»ÜÃæ¡ª
App Store¡¡¡§ https://apps.apple.com/app/merge-cats-catopia-puzzle/id6746182545
Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stickyhands.mergecats
¥²ー¥à²èÌÌ02
¥²ー¥à²èÌÌ03
¥Þ¥Ã¥×
¢£¡Ø¥Þー¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§ ¥Þー¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§ ¥Ñ¥º¥ë
ÂÐ±þOS¡¡¡¡¡§ iOS¡¿Android
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯1·î29ÆüÍ½Äê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ http://stickyhands.kr/
¢£Sticky Hands Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sticky Hands Inc.¤Ï2016Ç¯ÀßÎ©°ÊÍè¡¢Æü¾ï¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¥¢ー¥È¤È´ÊÃ±¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ö¥½¥ê¥Æ¥£¥¢¥Õ¥¡ー¥à¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ä¡Ö¥Þー¥¸¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ Sticky Hands Inc.
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¦
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2016Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹
URL¡¡¡¡ ¡§ http://stickyhands.kr/