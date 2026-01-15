¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¾®Ìº²Â¤¬¸«¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡Ä¡ª¡ØÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡ÙÂè58²ó¥²¥¹¥È¡§¾®Ìº²Â 1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ00Ê¬～ BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤ÇÊüÁ÷
Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âè58²óÌÜ¤Ï1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ00Ê¬～¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤¬¥À¥Ö¥ëMC¤È¤·¤Æ½é¥¿¥Ã¥°¡ª
·ÝÇ½³¦¤Ç¤âÂç¸æ½ê¥¯¥é¥¹¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê·ÝÎò53Ç¯¡Ë¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ê·ÝÎò42Ç¯¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤ÎÊ¹¤¾å¼ê¤Ç°ú¤½Ð¤·¾å¼ê¤Ê2¿Í¤¬MC¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£ÄáÉÓ¡õ°¤Àî¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÂçÀèÇÚ¥²¥¹¥È¤Ë¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¢£ÈÖÁÈMC¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò
2¡¥¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡×#58 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥À¥ó¥Ç¥£ー¤µºÝÎ©¤Ä80Âå¡ª¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤¬Âè58²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¾¼ÏÂ19Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¾åÌî¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®Ìº¤µ¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈüÇÊÁÕ¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Î¤ªÏÃ¤äÍ¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¶ä¹Ô¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò¹µ¤¨¤¿¾®Ìº¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸å26Ç¯´Ö¡¢¶ä¹Ô°÷¤È²»³Ú²È¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È¸ÀÍÕ¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡É»û»³½¤»Ê¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤½¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÈëÏÃ¤ä¾®Ìº¤µ¤ó¤¬¸«¤¿Èþ¶õ¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¸æÇ¯82ºÐ¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â¸½Ìò¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤âÊÙ¶¯Ãæ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°°ÕÍß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¾®Ìº¤µ¤ó¤ÎÉ¬¸«¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¾®Ìº²Â¢£ÈÖÀë±ÇÁü¡§https://youtu.be/bUdyj7NdMiU¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-058/YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=bUdyj7NdMiU
3¡¥ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡
#58¡¡¡¡ 1·î19Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¾®Ìº²Â#59¡¡¡¡ 1·î26Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¶áÅÄ½ÕÉ×#60¡¡¡¡ 2·î23Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÅÄÃæâÃµª»Ò
3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë#61°Ê¹ß¤Î¥²¥¹¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
