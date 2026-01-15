¥³¥¯¥è¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Îー¥È¡×¤È´Á¸¡¶¨²ñ¤¬50¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¡ª
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ(ÂåÉ½Íý»ö Íý»öÄ¹¡§»³ºê¿®É×/½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô/°Ê²¼Ž¤Åö¶¨²ñ)¤ÏŽ¤¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò(¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄ±ÑË®/½êºßÃÏ¡§Âçºå»Ô)¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Îー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ãCampus¡ä¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ãCampus¡ä¡ß´Á»ú¸¡Äê¡Ù¤òÅö¶¨²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ç¶¦¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åö¶¨²ñ¤È¡È¤Þ¤Ê¤Ó¤«¤¿¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ãCampus¡ä(°Ê²¼¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹)¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Á»úÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¡¡Åö¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¡Ê°Ê²¼¡¢´Á¸¡¡Ë¤Î±¿±Ä¤ò¼´¤Ë¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÃÎ¼±¤ò¡ÖÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦´Á»ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤äÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¡Ö¤Þ¤Ê¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆü¡¹¤Î¤Þ¤Ê¤Ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é³ØÀ¸¤Î¤Þ¤Ê¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¤Þ¤Ê¤Ó¤«¤¿¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¶¨²ñ¤È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ë±þ¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³ØÀ¸¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ãCampus¡ä¡ß´Á»ú¸¡Äê¡Ù¤Î³µÍ×
¡¡¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ãCampus¡ä¡ß´Á»ú¸¡Äê¡Ù¤Ï¡¢´Á»ú¤ò¤Þ¤Ê¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Îー¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Îー¥È¤Î»ÅÍÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢´Á»úÌäÂê¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸¶ñ¤È¤¤¤¦¿È¶á¤ÇÃ¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¤Þ¤Ê¤Ó¤«¤¿¡É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ö¤Þ¤Ê¤Ó¥ì¥·¥Ô¡×¤ò£´¼ïÎà¤´Äó°Æ¡£´Á»ú¸¡Äê¤òÌÏ¤·¤¿½ñ¤¼è¤êÌäÂê¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤Þ¤Ê¤Ó¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛÉÛ¾ðÊó¡Û
¡Ö´Á¸¡ ´Á»úÇîÊª´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¡Ê´Á»ú¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ë¡×(½êºßÃÏ:µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èµÀ±àÄ®ÆîÂ¦551)¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Åö¶¨²ñ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤â»æÌÌ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/campus_brand.html
¢¨¥×¥ê¥ó¥È¥¤¥áー¥¸¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ãCampus¡ä¡ß´Á»ú¸¡Äê¡ÊÉ½¡¦Î¢¡Ë
ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡º£²ó³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤Ê¤Ó¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¡ª¿ä¤·¡Ö¤Þ¤Ê¤Ó¥ì¥·¥Ô¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡££´¤Ä¤Î¤Þ¤Ê¤Ó¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ó¡¢ÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¤Þ¤Ê¤Ó¤«¤¿¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎCampusÊ¸¶ñ¥»¥Ã¥È¤È¡Ø´Á¸¡ ²áµîÌäÂê½¸¡Ù ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£(±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü～2·î28Æü)¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï±þÊç¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶±þÊç¥µ¥¤¥È¡§ https://kokuyo.jp/campus/kanken