Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÌÚºà¤òÍøÍÑ¤·¤¿°Ø»Ò¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿

¾åÃÒÂç³Ø¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢DNP¡Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç¸ø¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÌÚºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿°Ø»Ò3µÓ¤Î´óÂ£¤ò2025Ç¯12·î23Æü¤Ë¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´óÂ£¤Ï¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÈËÜ³Ø¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëå«¤È¡¢Æ±¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤ÎÍ¤êÍÍ¤ò³ØÀ¸¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´óÂ£¤ÎÇØ·Ê
¾åÃÒÂç³Ø¤È¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏËÜ³Ø½é¤Î³¤³°µòÅÀ¤òÆ±¹ñ¤Ë³«Àß¤·¤¿¤Û¤«¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥êÂç¸øÅÂ²¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ØÌ¾ÍÀÇî»Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç»Ê¶µ¤Î¥¸¥ã¥ó¡á¥¯¥íー¥É¡¦¥ª¥í¥ê¥Ã¥·¥å¿õµ¡¶ª¤ÏËÜ³ØÉû³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢¶¨Äê¹»¤Î¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¤ÈËèÇ¯¶µ¿¦°÷¤ä³ØÀ¸¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºßµþ¤ÎÆ±¹ñËÇ°×Åê»ñ»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯ËÜ³Ø³ØÀ¸¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Ã¥×À¸¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø½Ñ¡¦Ê¸²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡ÖDoki Doki - ¤È¤¤á¤¯¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æ±¹ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÆâÁõÅ¸¼¨»Ü¹©¤òÃ´Åö¤·¤¿DNP¤Ï¡¢ÊÄËë¸å¤Î»ñ¸»ºÆÍøÍÑ·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿´ù¡¦°Ø»Ò¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÌÚºà¤ò²ó¼ý¡£¤³¤ì¤é¤òÊ´ºÕ¡¦¥Ú¥ì¥Ã¥È²½¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê°Ø»Ò3µÓ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢Æ±¹ñ¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤ËÜ³Ø¤Ø¤Î´óÂ£¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ø»Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´óÂ£¤µ¤ì¤¿°Ø»Ò¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤È¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯ÁÐÊý¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤È¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¡Ö¶¶¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ø»Ò²¼Éô¤Î¶ÊÀþ¤Ï¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¶¶¡×¡¢ËÜ³Ø»ÍÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö»ÍÃ«¸«Éí¶¶¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿·Á¾õ¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î¹»¾Ï¡ÖÏÉ¡×¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
