¡Ø¥Ð¥ê¥Ð¥êÅÁÀâ¡Ù¤ÎÌ¾¥Þ¥·¥ó¤¬Î©ÂÎ²½¡ªµðËà ·´¤ÎNSR500¤¬1/12¥¹¥±ー¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡Ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÉÕÂ°¡Ó
¡Ø¥Ð¥ê¥Ð¥êÅÁÀâ¡Ù1/12¥¹¥±ー¥ë¤Î¥Û¥ó¥À NSR500 WGP500 #56 ¡ÖµðËà ·´¡×¤¬CAMSHOP¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥Î¥ê¥â¥Î»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¡¢±¿±Ä¡§CAMSHOP.JP¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥È¥¢ー¥È¼Ò¤¬ **¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÀµ¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾¦ÉÊ** ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Ð¥ê¥Ð¥êÅÁÀâ¡Ù¤Î1/12¥¹¥±ー¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖHonda NSR500 WGP500 #56¡ØµðËà ·´¡Ù¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢WGP500¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µðËà ·´¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥íー¥É¥ìー¥¹ºÇ¹âÊö¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò1/12¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿´°À®ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö **µðËà ·´¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤âÉÕÂ°** ¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤ÎABSÁÇºà¤ò¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºàÆÃÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¹äÀ¤È½ÅÎÌ´¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ãー¥×¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀºÌ©¤Ê¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥ê¹ç¤ï¤»¤ä³ÆÉô¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹´°À®ÅÙ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ð¥ê¥Ð¥êÅÁÀâ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Öー¥à¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Àー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸øÆ»¤«¤é¥µー¥¥Ã¥È¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæWGP¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ëµðËà ·´¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ **¹ÖÃÌ¼Ò¸øÇ§¤Î¡Ø¥Ð¥ê¥Ð¥êÅÁÀâ¡Ù¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¾¦ÉÊ** ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥·¥óÂ¤·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉÕÂ°¥Ñー¥Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤äÀºÌ©¥â¥Ç¥ë¤ò°¦¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
商品詳細および販売ページは、下記より御確認ください。(製造元:AUTOart)
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3076134&sort=n
¥ªー¥È¥¢ー¥È¤Ç¤Ï¡¢·´¤Î°¦µ¡¡Ø¥Û¥ó¥À NSR500¡Ù¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤ËÃé¼Â¤Ë¥â¥Ç¥ë²½¡£¥Û¥ó¥À¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡ÖNSR500¡×¤ò3D¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¥«¥¦¥ë¤ÎÆâÉô¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¥Çー¥¿¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿»ñÎÁ¡¢ËÄÂç¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¼Â¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¹´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ü¥ªー¥È¥¢ー¥È¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÆÈ¼«À½Ë¡¡Ö¥ªー¥È¥¢ー¥È¡¦¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡Ê¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¡¦¥Õ¥ìー¥à¡¿¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥à¡ÜABSÀ½¡¦¥«¥¦¥ë¡¿¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ãー¥×¤ÊÂ¤·Á¤È¹äÀ´¶¡¢½ÅÎÌ´¶¤ò¼Â¸½¡£¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯»ÅÍÍ¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÎºÆ¸½¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯»ÅÍÍ¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯»ÅÍÍ¥¼¥Ã¥±¥ó¡ü¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó²ÄÆ°¡ü¥ìー¥·¥ó¥°¡¦¥Û¥¤ー¥ë¡ü¥ìー¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡ü¶âÂ°À½¥Ö¥ìー¥¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¡Ë¡üÂç·¿¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¡ü¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤ÎºÆ¸½¡ü¥ìー¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÊºÆ¸½¡üÃ¦Ãå¼°¥Ü¥Ç¥£¥«¥¦¥ë¡üÆ±¥¹¥±ー¥ë¡¦WGP»ÅÍÍ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡Ö¥°¥ó¥Ø¥ë¡×ÉÕÂ°¡Ê¥Ð¥¤¥¶ー¸ÇÄê¡Ë¡ü¥ìー¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕÂ°JAN¡§0674110125665(C)¤·¤²¤Î½¨°ì/¹ÖÃÌ¼Ò
