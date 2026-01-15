Âç³Ø¡¦¹â¹»¤Ø¤Î¼ø¶ÈÅÐÃÅ¤Ê¤É »º³ØÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç!!
¡¡IT¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥¨¥¢¥È¥êÎ¹¹Ô»ö¶È¡¢IT¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô»ö¶È¡¦Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢Åê»ñ»ö¶È¡Ê¥¨¥¢¥È¥êCVC¡Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢CXO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡¢HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¹Ò¶õ²ñ¼ÒÁíÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー»ö¶È¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºDX³«È¯»ö¶È¡¢Ë¡¿ÍDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡Ê°Ê¹ß¤Î»ö¶È¤ÏÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¢¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó&DX»ö¶È¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¡¢¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡¢³°²ß¼«Æ°Î¾ÂØµ¡»ö¶È¤ÈÄ®²È½ÉÇñ¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³»ö¶È¤ò´Þ¤àÁ´21»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CFO¡§¼ÆÅÄ ÍµÎ¼¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6191¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ÎÌÜÉ¸4¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸8¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»º³ØÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ºòº£¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼çÂÎÅª¤ËÂª¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ä¸½Ìò¼Ò°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Ê¶µ°éÏ¢·È¡¦ÅÐÃÅ¼ÂÀÓ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¹ÖµÁ¡Ê¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø´Ñ¸÷Ê¸²½³ØÉô¡Ö´Ñ¸÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ë
¡¡´Ñ¸÷Ê¸²½³ØÉô¡Êhttps://www.komajo.ac.jp/uni/faculty/d_tourism/index.html¡Ë¤Î1Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤äº¤Æñ¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤ò¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤È½Å¤Í¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄãÇ¯¼¡¤«¤é¡ÖÆ¯¤¯¥ê¥¢¥ë¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¾Íè¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶È³¦Íý²ò¡ÛÁá´ü¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÂ¥¤¹´ë¶È¸¦µæ²ñ¡ÊÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¡ÖÂç³Ø3Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤Î´ë¶È¸¦µæWEEK¡×¡Ë
¡¡½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤¿3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤äºÇ¿·¤ÎºÎÍÑÆ°¸þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÌ³ÆâÍÆ¤äÁª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃµµæ³Ø½¬¡Û´ë¶È²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡ÖÃµµæ³Ø½¬¡×¤Ø¤Î»²²è¡ÊÅÔÎ©¹âÅç¹â¹»¡Ö¹â¹»À¸Angle¡×¤Ø¤Î»²²è¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBatonLink¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃµµæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²è¤·¡¢¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¡×¤Î¿·µ¬¾¦ºàÎ©°Æ¤È¤¤¤¦¼ÂÀïÅª¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖÉ¾¤äÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡ÖÃµµæÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂÌ³¶¦ÁÏ¡Û¼ÂÌ³Ä¾·ë·¿¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹ÖµÁ¡ÊÅìµþ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ë
¡¡Î¹¹Ô¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¡¢OTA¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡Ë¤Î¼ÂÌ³Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¬ºîÀ®¤·¤¿ºÇÍ¥½¨¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¡×¤ÎLP¡Êhttps://www.airtrip.jp/campaign/tit/kyoto¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥í°Õ¼±¡¦»ëºÂ¤Î¾úÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³Ø³°ÂÎ¸³¡Û¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ë³ØÀ¸¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ
¡¡Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç·¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¥Õ¥§¥¹2025¡×¡Êhttps://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/¡Ë¤Ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー³¦¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±ç¤ò½ÅÍ×»ö¹à¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢³ØÆâÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²è¤ä¶µ°é¸½¾ì¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅÐÃÅÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò´Ô¸µ¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°éµ¡´Ø¡¦³Ø¹»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ä¼ÂÌ³Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤·¤Æ¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡https://www.airtrip.co.jp/contact/
¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¡¡º£´ü¤ÎÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¶ÈÀÓ¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¡¢È¯Å¸¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê¡ÛËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è°¦Åæ2-5-1°¦Åæ¥°¥êー¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ïー19F¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥êÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CFO¡¡¼ÆÅÄ ÍµÎ¼»ñËÜ¶â¡§1,805,647Àé±ß¡ÊÊ§¹þ»ñËÜ3,938,440Àé±ß¡Ë£Õ£Ò£Ì¡§https://www.airtrip.co.jp/¡Ú¥¨¥¢¥È¥ê¸ø¼°SNS¡ÛFacebook¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡Ë¡§https://www.facebook.com/airtrip.co.jpFacebook¡Ê¥µー¥Ó¥¹PR¡Ë¡§https://www.facebook.com/airtripprX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/airtrip_pr¡ÚÅö¼Ò»ö¶ÈÊÌ²ñ¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Û➀¥¨¥¢¥È¥êÎ¹¹Ô»ö¶È¡¡¥¨¥¢¥È¥êÎ¹¹Ô»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/¡¡Áí¹çÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¡×¡§https://www.airtrip.jp/②IT¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡§https://hybrid-technologies.co.jp/¡¡EVOLABLE ASIA CO., LTD.¡§https://evolable.asia/¡¡IT¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/¡¡À¸À®·ÏAIÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¨¥¢¥¹¥ÞAI¡×¡§https://smartai.airtrip.co.jp/service/③Ë¬ÆüÎ¹¹Ô»ö¶È¡¦Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.inbound-platform.com/¡¡Ë¬ÆüÎ¹¹Ô»ö¶È¡¦Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/¡¡Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡§https://www.globalmobile.co.jp/¡¡Ë¬Æü¸þ¤±Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖJapan Wireless¡×¡§https://www.japan-wireless.com/en④¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤°¤Þ¤°¡§https://www.mag2.co.jp/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/media/¡¡¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Þ¤°¤Þ¤°¡ª¡×¡§https://www.mag2.com/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMAG2NEWS¡×¡§https://www.mag2.com/p/news/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMONEY VOICE¡×¡§https://www.mag2.com/p/money/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTRiP EDiTOR¡×¡§https://tripeditor.com/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡Öby them¡×¡§https://by-them.com/⑤Åê»ñ»ö¶È¡Ê¥¨¥¢¥È¥êCVC¡Ë¡¡Åê»ñ»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/investment/⑥ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥º¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡§https://www.nsenterprise.co.jp/¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ーÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ëー¥º¥Ä¥¢ー¡×¡§https://www.needstour.com/¡¡¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¶ÐÂÕ¥×¥é¥¹¡×¡§https://kinpla.com/⑦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤ó¤¶¤·¡§https://www.kanxashi.co.jp/product/¡¡¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/¡¡¤«¤ó¤¶¤·¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.kanxashi.com/¡¡¤¯¤Á¤³¤ß¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.cuticomi.com/¡¡¤¼¤Ë¤¬¤¿¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.xenigata.com/¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÅ¾Á÷¥·¥ã¥·ー¥ó¡§https://www.shaseen.com/¡¡¤Ð¤ó¤½¤¦¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.vansow.com/¡¡¤ï¤¤¶¤·¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.wakixashi.com/¡¡¤«¤ó¤¶¤·WEDDING¡§https://www.kanxashi-wedding.com/¡¡¥¯¥é¥¦¥É¾¦ÃÌ¤É¤³¤Ç¤âSHOWBY¡§https://www.showby.cloud/¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¤¼¤ó¤Þ¤¤¡§https://www.xenmai.jp/¡¡Oshiharai Pay¡§https://www.oshiharai.com/¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯ー¥Ý¥ó.jp¡§ https://www.special-coupon.jp/⑧¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGROWTH¡§https://growth-company.jp/¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°èÆÃ²½·¿¥¸¥ç¥Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØJOB DESIGN¡Ù¡§https://growth-service.jp/job-design/for-business/¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°èÆÃ²½·¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØJOB SELECTION¡Ù¡§https://jobselection.jp¡¡²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öparanina¡×¡§https://www.paranina.jp⑨CXO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È ¡¡¡¡CXO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community⑩HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡§https://corporate.knocklearn.com/¡¡HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/¡¡µÞÀ®Ä¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤± ÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡ÖRecboo¡×¡§https://recboo.com/⑪¹Ò¶õ²ñ¼ÒÁíÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¡¹Ò¶õ²ñ¼ÒÁíÂåÍýÅ¹»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/⑫¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¡¡¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/¡¡²Æì¥ªー¥×¥ó¥ì¥ó¥¿¥«ー¡§https://opencar-okinawa.com/⑬³¤³°¥Ä¥¢ー»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤â¤á¡§https://corp.kamometour.co.jp/¡¡³¤³°¥Ä¥¢ー»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/¡¡¥¨¥¢¥È¥ê¥Ï¥ï¥¤¥Ä¥¢ー¡§https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ï¥¤¥º¡§https://www.1stwise.com/¡¡¤«¤â¤á¥Ä¥¢ー¡Êe¤«¤â¡£¡Ë¡§https://kamometour.co.jp/⑭¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºDX³«È¯»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNAYUTA¡§https://www.g-nayuta.co.jp/¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºDX³«È¯»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx¡¡⑮Ë¡¿ÍDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«¥Ñ¥«¡§https://www.pikapaka.co.jp/¡¡Ë¡¿ÍDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿Ë¡¿Í½ÐÄ¥¥µ¥Ýー¥È¡Ö¥Ô¥«¥Ñ¥«½ÐÄ¥DX¡×¡§https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ä¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ô¥«¥Ñ¥«±Ä¶ÈDX¡×¡§https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/¡¡Á÷µÒ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥«¥Ñ¥«Á÷µÒDX¡×¡§https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/⑯¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«¥Ñ¥«¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§https://pikapaka-agent.co.jp/¡¡¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/⑰¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õDX»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡¥Îー¥¹¥·¥ç¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.north-s.co.jp/¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õDX»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/¡¡±ÇÁü¡¦Æ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥ê¥·¥ç¥¢ for È¯Ãí¼Ô¡×¡§https://match.creshore.jp/¡¡¡¡¥«¥Ã¥ÈÉ½¤«¤ó¤¿¤óºîÀ®¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥«¥Ã¥È¥¦¥Ò¥çー¡×¡§https://lp.cut-panther.com/⑱AI¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.donutrobotics.com/¡¡AI¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/⑲¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.golf-life.co.jp/¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥â¡§https://ssl.promo.co.jp/¡¡¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/⑳³°²ß¼«Æ°Î¾ÂØµ¡»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡§https://cerahd.jp/¡¡³°²ß¼«Æ°Î¾ÂØµ¡»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/extech/㉑Ä®²È½ÉÇñ¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥¸¥§ー¥¤¥ó¥¿ー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡§https://www.aj-itb.com/¡¡Ä®²È½ÉÇñ¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/¡ÚÅö¼ÒIR¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.airtrip.co.jp/ir/