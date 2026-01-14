¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ë¤è¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤¸ø±é¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡ØTSURUBE BANASHI 2026¡Ù
¡ØTSURUBE BANASHI 2026¡Ù¥Á¥é¥·
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤ÎÂç³èÌö¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡£
¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¡Ö½ÂÃ«¥¸¥¡¥ó¡¦¥¸¥¡¥ó¡×¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÄáÉÓ¤ÎÏÃ·Ý¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÄáÉÓ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡ØTSURUBE BANASHI¡Ù¡£
º£Ç¯¤â¡ØTSURUBE BANASHI 2026¡Ù¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî(²£ÉÍ¸µÄ®)¡¢Åìµþ(Âç¼êÄ®)¡¢Âçºå(¿¹¥ÎµÜ)¤Î3¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É
¡ØTSURUBE BANASHI¡Ù¤È¤Ï¡¢ÍÌ¾ÌµÌ¾¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢ÄáÉÓ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î½ÐÍè»ö¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹¡¢2»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤À¡£
ËèÇ¯¶Å¤Ã¤¿¸ø±é¥Á¥é¥·¤äÉñÂæ±é½Ð¤âÏÃÂê¤Î¤³¤Î¸ø±é¡£
º½Çù¤ÇÁû¤®Î©¤Ä´ñÅ·Îõ¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿ÄáÉÓ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÌ¤ë¡£
°ìÂÎ¤É¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥Èー¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¸ø±é¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¿¡¢´öÂ¿¤â¤ÎÈ¸¤ÎÁÇ¤¿¤Á¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ØTSURUBE BANASHI¡Ù¤ÏÄáÉÓ¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Î®¹Ô¤ê¤Î¡È¥³¥¹¥Ñ¡É¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÎ®¤Î¥â¥Îºî¤ê¤Î¿À¿ñ¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
Á°²ó¸ø±é¡ØTSURUBE BANASHI 2025¡Ù
¡ØTSURUBE BANASHI 2026¡Ù³µÍ×
¢£½Ð±é
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ
¢£²ñ¾ì¡¦Æü»þ
¡Ú¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Û
KAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¡Ò¥Ûー¥ë¡Ó
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î1Æü(Æü)
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
Æü·Ð¥Ûー¥ë
2026Ç¯3·î2Æü(·î)¡¦3·î3Æü(²Ð)
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Ûー¥ë
2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)～3·î22Æü(Æü)
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)
¡¦»ØÄêÀÊ¡§8,000±ß(¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¤ßAÀÊ¡§6,500±ß¤¢¤ê)
¢¨6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)10:00～
¢£¸ø±é¾ðÊóHP
https://atari.co.jp/tsurubebanahshi2026/
¢£¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥íー
¢£´ë²èÀ©ºî
¥Ç¥ó¥Êー¥·¥¹¥Æ¥à¥º
¢£À©ºî¶¨ÎÏ
¥¢¥¿¥ê¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹