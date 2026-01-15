¥¹¥Ú¥¤¥ó¾®³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ö¡Ø¾®³ØÀ¸¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡Ù1·î20ÆüÈ¯Çä¡Ã¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·¿¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¬ÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥¼¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë»ØÆ³¼Ô¹âÅÄ½ã¤Ë¤è¤ë¡Ø¾®³ØÀ¸¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡Ù¤ò2026Ç¯1·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¾®³ØÀ¸¤¬½¬ÆÀ¤¹¤ë¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê»ØÆ³Ë¡¤ò¡¢¿Þ²ò¤ò¸ò¤¨¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ë²òÀâ¤·¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£¡¡
»ØÆ³¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤âÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·¿¡×ÂçÁ´
»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤·½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤òÈà¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¾Ã²½¤·½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£――¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¬¾®³ØÀ¸¤Ç³Ø¤Ó½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÏÃ¡×¤è¤ê
¥µ¥ó¥×¥ë¥Úー¥¸
ÌÜ¼¡
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¬¾®³ØÀ¸¤Ç³Ø¤Ó½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÏÃ¥³¥é¥à1¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡©¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÈ¼«ÀCHAPTER1¡¡Á°ÄóÃÎ¼±¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤Î½ÅÍ×À1¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥×²½¡×¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¥¾ー¥ó¤È¥ìー¥ó2¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥¹¥Úー¥¹¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë3¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë3¤Ä¤Î¥¹¥Úー¥¹¡ÊÁª¼ê¡Ë³µÇ°¤È¤½¤ÎÁê¸ß´Ø·¸4¡¡³Ý¤±»»¤Î´Ø·¸À¤«¤é¸«¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë5¤Ä¤ÎÍ¥°ÌÀ5¡¡6¤Ä¤Î¹¶·âÅªÀï½Ñ°Õ¿Þ¤È¥ー¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤ÎÄêµÁ6¡¡ÆÃ¼ìÀï½Ñ°Õ¿Þ¡ÖFijar¡×¡Ê¸ÇÄê¡Ë¤È¡ÖDividir¡×¡ÊÊ¬ÃÇ¡Ë¤È¤Ï¡©7¡¡¥Üー¥ëÊÝ»ý»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê´Ö¤Î´Ø·¸À¤È¤Õ¤¿¤Ä¤Î¡ÖGIVER¡×¤ÎÂ¸ºß8¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖGIVER¡×¤ÎÌò³ä¤òÀ°Íý¤¹¤ë9¡¡¡Ö¥µ¥Ýー¥È¡×¤È¡Ö¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Îº¹ÊÌ²½¥³¥é¥à2¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î°éÀ®¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÎÏ¤È¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤¢¤ê¡©CHAPTER2¡¡¶¦ÄÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¡¿¥¹¥¿ー¥È¥¾ー¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È1¡¡Àï½Ñ°Õ¿Þ¤«¤é¸«¤ë6¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥È¥¿¥¤¥×2¡¡°ÂÁ´¥µ¥Ýー¥È¤È·ÑÂ³¥µ¥Ýー¥È3¡¡Á°¿Ê¥µ¥Ýー¥È¤ÈÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ýー¥È4¡¡¸ÇÄê¥µ¥Ýー¥È¤ÈÇØ¸å¤ò¼è¤ë¥µ¥Ýー¥È5¡¡¥Ñ¥¹¤Ë¹þ¤á¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î½ÅÍ×À6¡¡¥Ñ¥¹¥³ー¥¹¤ò±£¤¹7¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î½ÅÍ×À¤È¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂåÉ½¥¿¥¤¥×8¡¡¥×¥ìー¤ÎÁ°¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥ê¥Ôー¥È¤Î³µÇ°9¡¡¥Ñ¥¹¥ê¥Ôー¥È5¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È10¡¡Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÌµ¸ú²½¤µ¤»¤ë¡Ö¥·¥ã¥Éー¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×11¡¡Áê¼ê¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î4¤Ä¤Î±¿¤Ö¥É¥ê¥Ö¥ë12¡¡Áê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Ë¤ª¤Ó¤´ó¤»¤ë¡ÖÀÅ»ß¸ÇÄê¡×¤ÎÍý²ò13¡¡¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëCB¤¬SB¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥È¥¿¥¤¥×14¡¡GK¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬¥Áー¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì15¡¡¡Ö¿·¥é¥¤¥ó¡×¤Î·ÁÀ®16¡¡Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃ»µ÷Î¥¡×¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó17¡¡¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ー¥Þ¥óSB¤Î3¤Ä¤Î¹â¤µ¥³¥é¥à3¡¡ÃÄ»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¤Ê¤Î¤«¡©CHAPTER3¡¡¹½ÃÛ¡¦Á°¿Ê¥¾ー¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¾ー¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È1¡¡¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î¡Ö¾®»Í³Ñ·Á¡×¤ÎÄêµÁ2¡¡³Æ¾®»Í³Ñ·Á¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È①3¡¡³Æ¾®»Í³Ñ·Á¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È②4¡¡»Í³Ñ·Á¤Ë¡Ö¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÅþÃå¤¹¤ë¡×5¡¡¸ÇÄê¥µ¥Ýー¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ó´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²£¡×¤ÎÆ°¤6¡¡¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°¤Ç3¤Ä¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹7¡¡ÂÐ¥¹¥é¥¤¥É½Ñ8¡¡µÕÂÁª¼ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿Áê¼êCB¤ÈSB´Ö¤Î¹¶Î¬9¡¡¡ÖÉý¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃæ¡×¤Î³èÍÑ10¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÄê¡¿Æ°°÷Ìò¡Ü2ÎóÌÜ¤«¤é¤ÎÈ´¤±½Ð¤·11¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÖÆ°°÷ÌòWG¡×¤ÎÂ¸ºß12¡¡Â®¹¶¤Ë¤ª¤±¤ë3¥ìー¥ó¤Î³èÍÑ¤È3ÂÐ2¤ÎÂÇ³«ºö13¡¡¥À¥Ö¥ë¡¦¥ë¥×¥È¥¥ー¥é¤ÎÆ°¤14¡¡±ß·Á¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤ÎÆ°¤15¡¡Î¢¤Ø¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¤Ø¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÆ°¤16¡¡¿ôÅªÉÔÍø¡Ê1ÂÐ2¡Ë¤ò¿ôÅªÆ±¿ô¡Ê1ÂÐ1¡Ë¤ËÊÑ¤¨¤ëÆ°¤¤Îµ°Æ»½¤Àµ17¡¡¡Ö¥É¥ê¥Ö¥éー¥¿¥¤¥×¡×¤¬Íý²ò¤¹¤Ù¤3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È18¡¡FW¤¬½¬ÆÀÉ¬¿Ü¤Ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É³èÍÑ½Ñ19¡¡Â¿¤¯¤Î¥´ー¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¯¥í¥¹¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï20¡¡¸å¤í¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÉý¤Î±¿¤Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¡Ê¸ÇÄê¡Ë¡ÜºÇ½ªÉý¤ËÍø±×¤òÍ¿¤¨¤ë21¡¡ºÇ½ªÉý¤¬Íø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È22¡¡¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¤Î³èÍÑ23¡¡ºÇ½ªÉý¤¬Áê¼ê¤Î¡Ö»à³Ñ¡×¥¾ー¥ó¤Ë¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±24¡¡¥¢¥·¥¹¥È¥¾ー¥ó¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È25¡¡¥¤¥ó¥Êー¥é¥Ã¥×¤Î³èÍÑ¤È¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°26¡¡ÊÉ¥Ñ¥¹¤Î³èÍÑ27¡¡3¿ÍÁÈ¤Î´Ø·¸À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¥Ñ¥¹¡×28¡¡¡Ö¥íー¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤ÎÍý²ò29¡¡¥³ー¥Êー¸åÊý¥¾ー¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥¿¥¤¥×30¡¡µÕÂ³èÍÑ31¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡Ü¥¯¥í¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿½Ä¤Î¼éÈ÷¥¹¥é¥¤¥É³èÍÑ½Ñ32¡¡¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÆ°°÷Ìò¤ÈÁª¼ê´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó33¡¡¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë5¤Ä¤ÎÆ°¤½Ð¤·34¡¡¡Ö¿¼¤µ¡×¤È¡Ö2ÃÊÌÜ¡×¤ò¹¶·â¤¹¤ë35¡¡¥µ¥¤¥É¤Î¾õ¶·¤ò¸ÇÄê¤·¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¥³¥é¥à4¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥ëー¥ëCHAPTER4¡¡¥í¥ó¥ÉÀ¤³¦Ãæ¤ÇÄêÃå¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°·ÁÂÖ¥í¥ó¥É¤È¤Ï¡©1¡¡¥í¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡©2¡¡¥í¥ó¥É¤È¥Õ¥¨¥´¡¦¥Ç¡¦¥Ý¥·¥·¥ª¥ó¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©3¡¡¥í¥ó¥É¤Î4¤Ä¤Î¼Â»Ü¥¿¥¤¥×①4¡¡¥í¥ó¥É¤Î4¤Ä¤Î¼Â»Ü¥¿¥¤¥×②5¡¡¥á¥Ë¥åー¤Ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë6¤Ä¤Î¡ÖÍ¶È¯¡×¥Î¥ë¥Þ6¡¡ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Úー¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë7¡¡¥í¥ó¥É¼Â¹Ô»þ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ーÎã8¡¡¥í¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤Ù¤4¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥È¡Ê¥Ñ¥¹¥³ー¥¹¡Ë9¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¡Ê¥®¥ã¥Ã¥×¡Ë¤òÄÌ¤¹¡©10¡¡¥í¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¯µ¯¤³¤ë3¤Ä¤Î¥ß¥¹MENU1¡¡¡Ö¥µ¥Ýー¥È¤Î¹â¤µÄ´À°¡×¥í¥ó¥ÉMENU2¡¡¡Ö¥Ú¥¢¼°¡×¥í¥ó¥ÉMENU3¡¡¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¼°¡×¥í¥ó¥ÉMENU4¡¡¡Ö±¿¤Ö¥É¥ê¥Ö¥ëÍ¶È¯¡× ¥í¥ó¥ÉMENU5¡¡¡Ö¾®¥°¥ê¥Ã¥ÉÀßÃÖ¡×¥í¥ó¥ÉMENU6¡¡¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤Í¶È¯¡× ¥í¥ó¥ÉMENU7¡¡¡Ö2¥¾ー¥ó¡×¥í¥ó¥ÉMENU8¡¡¡Ö2¥¾ー¥óÆ°Åª¡×¥í¥ó¥ÉMENU9¡¡¡ÖÃæ¢ª³°¡¦Æ°Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×¥í¥ó¥ÉMENU10¡¡¡Ö¥È¥ê¥³¥íー¥ë¡Ê3¿§¡Ë¡×¥í¥ó¥ÉMENU11¡¡¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¡¢¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±Í¶È¯¡×¥í¥ó¥ÉMENU12¡¡¡Ö¼Ð¤á2¥¾ー¥ó¡×¥í¥ó¥ÉMENU13¡¡¡ÖÉ©·Á¡×¥í¥ó¥ÉMENU14¡¡¡Ö¥°¥ê¥Ã¥É4Ê¬³ä¡×¥í¥ó¥ÉMENU15¡¡¡Ö¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥ÈÍ¶È¯¡×¥í¥ó¥ÉMENU16¡¡¡ÖMF¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄ´À°¡×¥í¥ó¥ÉMENU17¡¡¡ÖÏ»³Ñ·Á¡×¥í¥ó¥ÉMENU18¡¡¡Ö3¥¾ー¥ó¡×¥í¥ó¥ÉMENU19¡¡¡Ö¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¥í¥ó¥É①MENU20¡¡¡Ö¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¥í¥ó¥É②¤ª¤ï¤ê¤Ë¡¡ÆüËÜ¿Í¤Û¤É¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¢¤ë¿Í¼ï¤Ï¤Ê¤¤
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹âÅÄ½ã¡ÊJun Takada¡Ë1996Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë»ØÆ³¼Ô¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢2014Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÅÏ¤ê¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ÃÏ¤Î»ØÆ³¼Ô³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹Level.2¡ÊÆüËÜ¤ÎAµé¥¸¥§¥Í¥é¥ëÁêÅö¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ°éÀ®¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥ë¥Í¥¸¥ã¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¥æー¥¹Ç¯Âå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç»ØÆ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2024―25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó4Éô¤ÎÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾º³Ê¡£2025―26¥·ー¥º¥ó¤Ë4Éô¤Î¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£2019Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¡ÖMLT¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥Á¡¿Áª¼ê¡¿¥Áー¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥Á¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖFOOTBALL THEATER¡×¤ò±¿±Ä¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø¾®³ØÀ¸¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡ÙISBN¡§978-4-86255-773-5Ãø¼Ô¡§¹âÅÄ½ã¥Úー¥¸¿ô¡§208PÈ½·¿¡§A5È½Äê²Á¡§2,090±ß¡ÊËÜÂÎ1,900±ß¡ÜÀÇ¡ËÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü½ÐÈÇ¼Ò¡§¥«¥ó¥¼¥ó¾¦ÉÊURL¡§https://www.kanzen.jp/book/b10155285.htmlhttps://www.amazon.co.jp/dp/4862557732https://books.rakuten.co.jp/rb/18298359/
