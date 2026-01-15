Amazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¤ÇPR¡¦¹Êó¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡ªÈ¯Çä¸åÂ¨½ÅÈÇ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡É
³ô¼°²ñ¼ÒOFFICE HALO(¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ï¥íー)(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ðÍÕ ÍµÈþ)¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØÈþÂç¼° ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç(æÆ±Ë¼Ò)¡Ù¤ÎAmazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ëÈÇ¤ò2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¤·¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éPR¡¦¹Êó¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2026Ç¯1·î15Æü»þÅÀ¤â1°Ì¤ò·ÑÂ³Ãæ)
½ñÀÒ¡ØÈþÂç¼° ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç¡Ù
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤È¶¦Æ±¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¤Î³Ø¹»¡ÖWE¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë°ðÍÕ ÍµÈþ¤Î½éÃø½ñ¤Ç¡¢½é³Ø¼Ô¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÇº¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¤Ò¤â²ò¤¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤¹¡£
´©¹ÔÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢½ñÀÒ¤ÏÂ¨½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁýÀÊÊ¬¤â´°Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤½¤¦¤À¤È¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈþÂç¼° ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç¡Ù¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://amzn.asia/d/fsz1ihW
¡ü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤º¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤¬°ìµ¤¤Ë²ò·è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ê¤Ë¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤µ¿Ìä¤òÃúÇ«¤Ë²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¹¤Ã¤¤êÀ²¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¦¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤ÀÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¥»¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ºÝ¤Î»ØÆî½ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¦·ãÊÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·Ð±Ä¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«¤Î³µÇ°¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿È¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Éô²¼¤Ë¤âÇã¤¤Í¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´ë¶È¤«¤é¤Î¹Ö±é°ÍÍê¤¬»¦Åþ¡ª
Ãø¼Ô¤Î°ðÍÕ ÍµÈþ¤Ï´ë¶È¤Ç¤Î¸¦½¤¤ä¹Ö±é¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯´©°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î´ë¶È¤«¤é¹Ö±é°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¼Ô¤«¤é¤ÏÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¼õ¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤ò´ë²è¡¢²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»×¹ÍË¡¤Î¸¦½¤¤ÏÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÆâÍÆ¤¬¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤»¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°ÃÊ³¬¤Î´ðÁÃ¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Öº£¸å¤â¤Ã¤È¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼¡²ó¤Î¸¦½¤¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÆüÍÑÉÊ¥áー¥«ー¡¢À½ÉÊ³«È¯Éô)
¡üËÜ½ñ¤Î¹½À®
½ñÀÒ¡ØÈþÂç¼° ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç¡Ù
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¡ã¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ä
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡ã1¾Ï ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸í²ò¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡ä
¥»¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¿¥»¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¸í²ò¡×¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ¿¿ô·è¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¿¥ª¥·¥ã¥ì¡á¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¿¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼Â¤Ï¤½¤â¤½¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö³°¹ñ¸ì¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤Ù¤·¡¿¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡©
¡ã2¾Ï ¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ä
¤Ê¤¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤Î¤«¡©¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌò³ä1¡¡»ë³Ð¤«¤é¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌò³ä2¡¡´¶ÀÅª²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌò³ä3¡¡¿Í´ÖÃæ¿´¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹ÊýË¡¡¿¥Ç¥¶¥¤¥óÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥êー¥Àー¤òÌÜ»Ø¤¹
¡ã3¾Ï ¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤òËá¤¯¿·½¬´·¡ä
¡ÖÈþ¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡×¤ò¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤à¡¿ÃÎ¼±¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤Ï¿¤Ó¤ë¡¿¿¿»÷¤³¤½¤¬¥»¥ó¥¹Ëá¤¤Î°ìÊâÌÜ¡¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë»þ¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¿¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡¿¹çÍýÅª¤«¤É¤¦¤«¡©¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡¿¥«¥ë¥Á¥ãー»¨»ï¤ò·î¤Ë1²óÆÉ¤à½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¿°á¿©½»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Á´¤Æ¤Î´ðËÜ¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë
¡üÃø¼ÔÎ¬Îò
°ðÍÕ ÍµÈþ
¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é²È
WE¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡¿WE¥¢ー¥È¥¹¥¯ー¥ë¼çºË
³ô¼°²ñ¼ÒOFFICE HALOÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉôÂ´¶È¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î²È¤Ç°é¤Á¡¢¸µ¡¹Ë¡³ØÉô»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¿ÊÏ©¤òÅ¾´¹¤·¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£ÁÏÂ¤À¶µ°é¡¢¥¢ー¥È¶µ°é¡¢Èþ½Ñ»Ë¡¢¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Ê¸²½À¯ºö¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£
2014Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°é¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÈþÂç»þÂå¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤ËOFFICE HALO¤òÀßÎ©¡£2016Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¤Î³Ø¹»¡ÖWE¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹»¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶µ°éË¡¤ËÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸À¸ì²½¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¶µ°é¥á¥½¥Ã¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2024Ç¯¤è¤êÈþÂç¼°¤Î¥¢ー¥È»×¹Í¤Î³Ø¹»¡ÖWE¥¢ー¥È¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹»¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈþÂç¼° ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç¡Ù(æÆ±Ë¼Ò)¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¢Âç³Ø¡¢Âç³Ø±¡¤Ê¤É¤ÇÂ¿¿ô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¢1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¹Ö»Õ¡¦³èÆ°¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¡¢¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤Ê¤É¡£
¡ü½ñÀÒ¾ðÊó
¡ØÈþÂç¼° ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç¡Ù
https://amzn.asia/d/fsz1ihW
Ãø¼Ô¡¡¡§°ðÍÕ ÍµÈþ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯5·î17Æü(¶â)
Äê²Á¡¡¡§1,980±ß(ËÜÂÎ1,800±ß¡ÜÀÇ)
È¯¹Ô¡¡¡§æÆ±Ë¼Ò
ISBN¡¡¡§978-4798183183
¡ü´ØÏ¢¾ðÊó
WE¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë https://wedesignschool.com/
¡ü²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒOFFICE HALO(¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ï¥íー)
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ2-11-3 °õºþ¹©¾ì1³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦±¿±ÄÅù
»ñËÜ¶â¡¡¡§1,000Ëü±ß
ÀßÎ©Ç¯¡¡¡§2014Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§°ðÍÕ ÍµÈþ(ÂåÉ½¼èÄùÌò)