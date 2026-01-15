¡Ö¾ã³²¼ÔÅù¤ÎICTµ¡´ïÍøÍÑ»Ù±ç»ö¶È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò2·î18Æü(¿å)¤Ë²ñ¾ì¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë¡Ö¾ã³²¼ÔÅù¤ÎICTµ¡´ïÍøÍÑ»Ù±ç»ö¶È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤ä¼«Î©À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ICT¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ã³²¼ÔICT¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ù±çµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ù±ç¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÍµ¡Åª¤ÊÏ¢·È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢ICT¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÂ¾¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê´Ø·¸¼Ô¡¢Ì±À¸°Ñ°÷¤äNPOË¡¿Í¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è»Ù±ç´Ø·¸¼Ô¡¢¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤äÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¾ã³²¼Ô¤ÎICT³èÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢»Ù±ç¸½¾ì¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Ìò³äÊ¬Ã´¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô´Ö¤Î´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë±ß³ê¤Ê»Ù±ç¤Î¼Â¸½¤È¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬ICT¤ò±ß³ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÊñ³çÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 13:00～16:30
¥Æー¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ù±ç¡¦¤Ò¤í¤¬¤ë²ÄÇ½À
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～ICT³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°èÏ¢·È¤Î¼ÂÁ©～
³«ºÅÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂÐÌÌ¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
³«ºÅ¾ì½ê(ÂÐÌÌ)¡§JA¶¦ºÑ¥Ó¥ë ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-7-9 JA¶¦ºÑ¥Ó¥ë 1F)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆîËÌÀþ¡Ö±ÊÅÄÄ®±Ø¡×4ÈÖ½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ2Ê¬
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ICT¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«¼£ÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê´Ø·¸¼Ô(ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¦Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ê¤É)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î¿¦°÷¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NPOË¡¿ÍÅù¤ÎÃÏ°è¤Å¤¯¤ê´Ø·¸¼Ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ICTµ¡´ï¥áー¥«ー¡¦ÈÎÇäÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ã³²¼ÔICT¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¡Åù
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§(¸½ÃÏ)ÀèÃå70Ì¾ ¡¿ (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)ÀèÃå300Ì¾(Í½Äê)
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¿½¹þ´ü¸Â¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â) 17:00
¿½¹þÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§°Ê²¼¤Î¡Ö»²²Ã¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥àURL¡×¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://questant.jp/q/UZ5UDSGP
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
13:00 ～ 13:05¡¡³«²ñ°§»¢
13:05 ～ 13:15¡¡»ö¶È³µÍ×ÀâÌÀ(¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê)
13:15 ～ 13:30¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð(NTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê)
13:30 ～ 14:10¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡¡Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¡¡¹âÈø ÍÎÇ· ÍÍ¢¨
14:10 ～ 14:25¡¡µÙ·Æ
14:25 ～ 16:25¡¡»öÎã¾Ò²ð
¡¡»öÎã(1) »¥ËÚ»Ô¾ã¤¬¤¤¼ÔICT¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NPOË¡¿Í »¥ËÚ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¡¡ÈÓÂ¼ ÉÙ»ÎÍº ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NPOË¡¿Í iCare ¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦ Íý»ö¡¦ÁêÃÌ°÷¡¡º´Æ£ ÈþÍ³µª ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹¤¼ê¡§Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø Ë¬Ìä¸¦µæ°÷¡¡¹â¶¶ µ¹ÌÁ ÍÍ
¡¡»öÎã(2) ¼¢²ì¸©¾ã³²¼ÔIT»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NPOË¡¿Í ¼¢²ì¸©¼Ò²ñ½¢Ï«»ö¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡¡Ê¿²¬ ¾ÏÇî ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹¤¼ê¡§ÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø ¶µ¼ø¡¡ÅÏÊÕ ¿ò»Ë ÍÍ
¡¡»öÎã(3) ²Æì¸©¾ã¤¬¤¤¼ÔIT¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NPOË¡¿Í ²Æì¸©ÀÔ¿ñÂ»½ý¼Ô¶¨²ñ¡¡ÀîÅÄ ½á ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹¤¼ê¡§NTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê(»öÌ³¶É)
16:25 ～ 16:30¡¡ÊÄ²ñ°§»¢
¢¨¡Ö¹âÈø ÍÎÇ· ÍÍ¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¢¨»öÎã¾Ò²ð¤ÏICT¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤ÈÏ¢·ÈÀè¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¼ê¤¬¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦ÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤ò¤·¤Þ¤¹¡£