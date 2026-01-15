¡Ö¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëIT¥¤¥ó¥Õ¥é¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¡¢3ÅÙÌÜ¤Î»Í¹ñ¤Ø
¡¡12·îË¿Æü¡£¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¹áÀîÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¤Ç³ØÀ¸¡¢¶µ°÷¡¢¿¦°÷¤é¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤Îµ²±ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¡×¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¹½Â¤¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÉôÉÊ¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¼è¤ê³°¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÆâÉô¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢¸åÊý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤Ï¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤¹¤ë¤Û¤ÉÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£¥¹¥È¥ìー¥¸²òÂÎ¥·¥çー¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥¸Àß·×³«È¯Ã´Åö¤Î¾®Àô ÁïÂÀ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¤³¦¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IT´ë¶È¡ß¥¹¥È¥ìー¥¸¶È³¦ÃÄÂÎ¡ß¶µ°éµ¡´Ø
ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸²òÂÎ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£²ó¤Ç£³²óÌÜ¡£´ë¶È¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥È¥ìー¥¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¦¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó(SNIA)ÆüËÜ»ÙÉôµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ*¹¤¬¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ê¤É¤ÎIT´ë¶È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸´ÉÍý¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¤Ï¡¢ºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¡×¤È´ë¶È¤¬Âç³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡È½ÐÁ°¼ø¶È¡É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸»Í¹ñ¤Î¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»²²Ã¼Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¹áÀîÂç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¡¢SNIAÆüËÜ»ÙÉôµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×in¹áÀîÂç³Ø¡×¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸±¿±Ä¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æº£²Æ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¹áÀîÂç³ØÂç³Ø±¡ ÁÏÈ¯²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ½¤»Î£²Ç¯¤Î¾®ÎÓ Âó¼Â»á¤Ï¡ÖÁ°²ó»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
*¹¥¹¥È¥ìー¥¸¤ª¤è¤Ó¾ðÊó´ÉÍý´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤ÎÉ¸½à²½¤È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£
(º¸¤«¤é)ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é ÉðÅÄ¼ç´Éµ»»ÕÄ¹¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢ Í§±Ê»²»ö
¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ê³Æ®
ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¹¥È¥ìー¥¸²òÂÎ¥·¥çー¤Î¤Û¤«¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤ÏÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¼ç´Éµ»»ÕÄ¹ ÉðÅÄ µ®É§¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¹ñÆâ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿À¸»º¡¦¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö(¹ÖµÁ¤Ç¤Ï)°ìÅÙ¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¿Ê²½¤¬Áá¤¤¥¹¥È¥ìー¥¸¶È³¦¤Î¸½¾õ¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢º£²ó½é»²²Ã¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢SSD»ö¶ÈÉôSSD±þÍÑµ»½ÑÉôSSD±þÍÑ´ë²èÃ´Åö¤ÎÍ§±Ê ÏÂÁí»²»ö¤¬ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈÆ±¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¤äSSD*²¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¤äºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÀâÌÀ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¾õ¤ÎSSD¼Âµ¡¥µ¥ó¥×¥ë¤òÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÅ¸¼¨¤·¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¿¨¤Ã¤Æ·Á¤ä½Å¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸Àß·×³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î²¬Â¼ ¾æÉ×¤ÈµÜÃÏ µªÇ¯¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÈÂÆþ¡¢Âç³Ø´Ä¶¤Ç¤â»È¤¨¤ëÀßÄê¡¦¹½ÃÛ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¹½ÃÛ¤·¤¿´Ä¶¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤òÈ´¤¯µ¿»÷¾ã³²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¾ã³²»þ¤Ë¤â¶ÈÌ³¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤Ê¤¤µ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¬Â¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¹©¾ì¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢IT´ë¶È¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¼Ò°÷¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï»þ´Ö¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
*² Solid State Drive¤ÎÎ¬¡£½¾Íè¤Î¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Çー¥¿¤òµÏ¿¤¹¤ëµ²±ÁõÃÖ¤Î¤³¤È¡£
(º¸¤«¤é)ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¾®Àô¡¢µÜÃÏ¡¢²¬Â¼
¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë
¡¡ºòº£¡¢IT¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äIT¼ûÍ×³ÈÂç¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËIT¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸ø¶¦µ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¶áÇ¯·úÀß¤¬¿Ê¤à¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ËÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹õ»ÒÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀîÂç³Ø¾ðÊó²½¿ä¿ÊÅý¹çµòÅÀ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿ーÉû¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤ÇÁÏÂ¤¹©³ØÉô¤Îµµ°æ ¿Î»Ö½Ú¶µ¼ø¤Ï¡ÖIT¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¸«¤¿¤ê¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤á¤¶¤¹³ØÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ³ØÀ¸¤¬Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNIAÆüËÜ»ÙÉôµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Î¹¾¸¶ ´²¿Í»á¤Ï¡ÖAI¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ç¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÀß·×¤ä³«È¯¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤â¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¼þÊÕµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Íý»ö²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÍ§±Ê»á¤â¡Ö¥Çー¥¿´ÉÍý¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤äSSD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)SNIAÆüËÜ»ÙÉôµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ ¹¾¸¶»á¡¢¹áÀîÂç³Ø µµ°æ½Ú¶µ¼ø
AI»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹áÀîÂç³Ø
¹áÀîÂç³Ø¤Ï¡¢IT¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÇÚ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥°¥êー¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂç³Ø¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñ¤¬´ð¶â¤òÁÏÀß¤·»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙÂç³Ø¡¦¹âÀìµ¡Ç½¶¯²½»Ù±ç»ö¶È(¹âÅÙ¾ðÊóÀìÌç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡Ç½¶¯²½¤Ë·¸¤ë»Ù±ç)¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¾ðÊó·Ï¥³ー¥¹¤Î³ØÀ¸Êç½¸¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT´ë¶È½Ð¿È¤Î¶µ°÷¤âºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³ØÀ¸¤¬À¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£AI»þÂå¤Ï¥Çー¥¿¤¬Ì¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµµ°æ½Ú¶µ¼ø¤Ï´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËIT´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢½¢¿¦Àè¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
(º¸¤«¤é)¹áÀîÂç³Ø ÁýÅÄ»á¡¢¾®ÎÓ»á¡¢»³ÅÄ»á
¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤ÎÄ©Àï
¡¡º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï24Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸À½ÉÊ¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¡ÊÊªÍýÅª¤Ë¡Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò´Þ¤àIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¤½¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬(IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò)»È¤¦Â¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¤ëÂ¦¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉðÅÄ¡£Æþ¼Ò6Ç¯ÌÜ¤ÎµÜÃÏ¤â¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏÃÏÌ£¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤éAI¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´ë¶È¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Î¡ÈÃç´Ö¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥ìー¥¸¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹áÀîÂç³ØÂç³Ø±¡ ÁÏÈ¯²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ½¤»Î£²Ç¯ ÁýÅÄ Îæ»á¡§
¡¡ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý¤ÏÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ°éÀ©ÅÙ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂÊª¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÀßÄê¡¦¹½ÃÛ¤ò¡¢´ÉÍý¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ïー¥É¤Î»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀîÂç³ØÂç³Ø±¡ ÁÏÈ¯²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ½¤»Î£²Ç¯ »³ÅÄ ½ãÊ¿»á¡§
¡¡¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
