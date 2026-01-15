ÅÅÄÌ¡¢Âè4²ó¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥ÞーÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
¡Ú¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö·ÑÂ³¹ØÆþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê°ûÎÁ¡¢¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É10¥«¥Æ¥´¥ê¡Ë¤¬5¤Ä°Ê¾å¤¢¤ê¡×¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¡¦²ó¼ý³èÆ°»²²ÃÀ½ÉÊ¤¬1¤Ä°Ê¾å¤¢¤ë¡×¡¢·ÑÂ³¹ØÆþÀ¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¡¦²ó¼ý³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã°Õ¼±¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â¤¤À¸³è¼Ô¤ò¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡Ú¿ÞÉ½1¡Û
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»ñ¸»¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¡¦²ó¼ý³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â´Ä¶¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦·¹¸þ¤¬Â¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¤â¤Ã¤¿¸ÜµÒ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤ÎÄêµÁ
ËÜÄ´ºº¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¼ç¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Û
①¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¡Ê19.8¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯10·î¼Â»Ü¡Ë¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£
②¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤Ï18.6¡ó¡£Á°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯10·î¼Â»Ü¡Ë¤«¤é10.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï5.9%¤È¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é3.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
③¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î¤¦¤Á¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×ÁØ¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤è¤ê²Á³Ê¤¬15¡ó°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ¤è¤ê15¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡×¡Ö¼«Æ°¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡×¤Ç¤ÏÌó3³ä¤ËµÚ¤Ö¡£
④¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó9³ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¤Ç¤Ï4³ä¶¯¡¢¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Ç¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
⑤¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë4¤Ä¤Î¹ÔÆ°¡ÊÇã¤¦¡¢»È¤¦¡¢Ê¬¤±¤ë¡¢¤Þ¤ï¤¹¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö»È¤¦¡×¡ÖÇã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ï¤¹¡×¤Î½ç¤ÇÂ³¤¯¡£
Ãí¡ËËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¹½À®Èæ¡Ê¡ó¡Ë¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾ÜºÙ¡Û
①¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¡Ê19.8¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯10·î¼Â»Ü¡Ë¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤ÏÁ´ÂÎ¤Î19.8%¡£2024Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á°²óÄ´ºº¡Ê19.5¡ó¡Ë¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡Û
¡¦À¤ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢15～19ºÐ¡Ê7.7¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê11.5¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ê13.9%¡Ë¡¢40Âå¡Ê18.3¡ó¡Ë¡¢50Âå¡Ê16.1%¡Ë¡¢60Âå¡Ê14.7¡ó¡Ë¡¢70Âå¡Ê17.8¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÀ¤Âå¤ËÉý¹¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡Û
¡Ú¿ÞÉ½2¡Û¥«¥¹¥¿¥ÞーÊÌ¤Î³ä¹ç
¢¨¡Ö·ÑÂ³¹ØÆþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê°ûÎÁ¡¢¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É10¥«¥Æ¥´¥ê¡Ë¤¬5¤Ä°Ê¾å¤¢¤ê¡×¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¡¦²ó¼ý³èÆ°»²²ÃÀ½ÉÊ¤¬1¤Ä°Ê¾å¤¢¤ë¡×¡¢·ÑÂ³¹ØÆþÀ¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¡¦²ó¼ý³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã°Õ¼±¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â¤¤À¸³è¼Ô¤ò¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¡×¤ÈÄêµÁ¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ ー¤ÎÀ¤ÂåÊÌ³ä¹ç
②¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤Ï18.6¡ó¡£Á°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤«¤é10.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï5.9%¤È¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é3.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
¡¦¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¡Ê¡ÖÆâÍÆ¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆâÍÆ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï¡¢18.6%¡£2024Ç¯10·î¤ÎÁ°²óÄ´ºº¡Ê8.5¡ó¡Ë¤«¤é10.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£¡ÖÆâÍÆ¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï¡¢5.9%¡£Á°²óÄ´ºº¡Ê2.0¡ó¡Ë¤«¤é3.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡Û
¡Ú¿ÞÉ½4¡Û¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ÎÇ§ÃÎÎ¨
Q. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¼µ¤ÎÍÑ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
③¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î¤¦¤Á¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×ÁØ¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤è¤ê²Á³Ê¤¬15¡ó°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ¤è¤ê15¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡×¡Ö¼«Æ°¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡×¤Ç¤ÏÌó3³ä¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î¤¦¤Á¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×ÁØ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤è¤ê²Á³Ê¤¬15%°Ê¾å¹â¤¯¤Æ¤â¡ÖÀ½Â¤¥áー¥«ー¤¬³«È¯Èñ¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÁÇºà¤äµ»½Ñ¡¢¹©Ë¡¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡×¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ¡ÊÌó3%～Ìó5%¡Ë¤è¤ê15¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡×¡Ö¼«Æ°¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó3³ä¡Ê30.1%¡Ë¤ËµÚ¤Ö¡£¡Ú¿ÞÉ½5¡Û
¡Ú¿ÞÉ½5¡Û
Q. Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£À½Â¤¥áー¥«ー¤¬³«È¯Èñ¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÁÇºà¤äµ»½Ñ¡¢¹©Ë¡¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï½¾Íè¤ÈÉÊ¼Á¤ä³°´Ñ¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¼µ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¾åµÊ¸¾Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
④¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó9³ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¤Ç¤Ï4³ä¶¯¡¢¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Ç¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¦¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËÆü¾ï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î91.3%¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ç¤Ï¡¢96.0¡ó¡£¡Ú¿ÞÉ½6¡Û
¡¦¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËÆü¾ï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î45.5%¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ç¤Ï¡¢61.7¡ó¡£¡Ú¿ÞÉ½6¡Û
¡¦¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËÆü¾ï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î21.9%¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ç¤Ï¡¢35.3¡ó¡£¡Ú¿ÞÉ½6¡Û
¡Ú¿ÞÉ½6¡Û
Q. ¼¡¤ÎÍÑ¸ì¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³µÇ°¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
⑤¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë4¤Ä¤Î¹ÔÆ°¡ÊÇã¤¦¡¢»È¤¦¡¢Ê¬¤±¤ë¡¢¤Þ¤ï¤¹¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö»È¤¦¡×¡ÖÇã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ï¤¹¡×¤Î½ç¤ÇÂ³¤¯¡£
¡¦¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò¡ÖÇã¤¦¡ÊºÆÀ¸ºà¤Ç¤Ç¤¤¿¥â¥Î¤òÇã¤¦Åù¡Ë¡×¡Ö»È¤¦¡Ê¥ê¥áー¥¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¡Ë¡×¡ÖÊ¬¤±¤ë¡Ê¼«¼£ÂÎ¤ÎÊ¬ÊÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤ëÅù¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤ï¤¹¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦Åù¡Ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀ°Íý¡£¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢60.6%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö»È¤¦¡×¡Ê46.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇã¤¦¡×¡Ê36.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤¹¡×¡Ê32.1%¡Ë¤Î½ç¤ÇÂ³¤¯¡£¡Ú¿ÞÉ½7¡Û
¡Ú¿ÞÉ½7¡Û
Q. ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò¡¢°Ê²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÇã¤¦¡×¡Ö»È¤¦¡×¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ï¤¹¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿²èÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ´ººÃ´Åö¼Ô¤Î²òÀâ¡Û
¡¡Âè4²ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥ÞーÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¹½Â¤¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç§ÃÎ¤È¹ÔÆ°¤Î¼ÁÅª¤Ê¿¼²½¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥ÞーÁØ¤Î¤±¤ó°ú¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÇ§ÃÎÎ¨¤Ï18.6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤«¤é10.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¾Á°¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÃÊ³¬¤«¤éÆâÍÆÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê°Õ¼±¤Ç¤Ï¡¢Á´¥»¥°¥á¥ó¥È¶¦ÄÌ¤Ç¡ÖÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ê¤é´Ä¶¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×¤¬ºÇÂ¿²óÅú¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ï¡Ö¹â¤¯¤Æ¤â´Ä¶¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¡×¤òÁª¤Ö»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¡ÖºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×ÍøÍÑÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹ØÆþ¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÆ°ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë4¤Ä¤Î¹ÔÆ°¡ÊÊ¬¤±¤ë¡¢»È¤¦¡¢Çã¤¦¡¢¤Þ¤ï¤¹¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊ¬¤±¤ë¡ÊÊ¬ÊÌ¡¦²ó¼ý¡Ë¡×¤Î¼Â»Ü·Ð¸³¤¬Á´ÂÎ¤Î6³äÄ¶¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â»Ü·Ð¸³¤Èº£¸å¤Î¼ÂÁ©°Õ¸þ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Á´¹àÌÜ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤¬ºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÁØ¤ò¥Ï¥Ö¤Ë½Û´Ä¹ÔÆ°¤ò»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¤¸¤Æ¡¢Âè4²óÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤¬ÃÎ¼±¡Ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ê¤É¤Î³µÇ°Íý²ò¡Ë¡¦ÂÖÅÙ¡Ê²Á³ÊµöÍÆ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥»Ö¸þ¡Ë¡¦¹ÔÆ°¡Ê²ó¼ý¡¦¥ê¥æー¥¹¡¦ºÆÀ¸ÁÇºàÁª¹¥¡Ë¤Î»°ÌÌ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä¤Î¼ÂÁ©¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ´Ø¿´ÁØ¤Î¸ü¤ß¤È²Á³ÊÄñ¹³´¶¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÁØ¤òÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀ¤È¼Ò²ñ¹×¸¥À¤ÎÎ¾Î©¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.d-sol.jp/ebook/ce-marketing-program ¡¡
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡Ò»öÁ°Ä´ºº¡Ó
¡¦ÌÜ¡¡¡¡¡¡Åª¡§¾¦ÉÊ¢¨¤Î·ÑÂ³Åª¹ØÆþ¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¡¦²ó¼ý³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¼Ô¤ò4¼ïÎà¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¤ËÊ¬¤±¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ·²¤òÆÃÄê
¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡§15～79ºÐ
¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§10000
¡¦Ä´ ºº ¼ê Ë¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦Ä´ ºº ´ü ´Ö¡§2025Ç¯10·î9Æü～10·î17Æü¡¡
¡¦Ä´ ºº ¼ç ÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ
¢¨°ûÎÁ¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È ¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢ ²Û»Ò¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¡¢¥áー¥¥ã¥Ã¥×²½¾ÑÉÊ¡¢°áÉþ¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊ¡¢¾®Êª²ÈÅÅ¡Ê¥É¥é¥¤¥äー¤äÄ´Íý²ÈÅÅ¤Ê¤É¡Ë¤Î10¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ô¤òÄ°¼è¡£
¡ÒËÜÄ´ºº¡Ó
¡¦ÌÜ¡¡¡¡¡¡Åª¡§À¸³è¼Ô¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤ä¼Â»Ü·Ð¸³¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ¼±¤Ê¤É¤òÇÄ°®
¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡§15～79ºÐ
¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§1200¢¨
¡¦Ä´ ºº ¼ê Ë¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦Ä´ ºº ´ü ´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü～10·î17Æü¡¡
¡¦Ä´ ºº ¼ç ÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ
¢¨»öÁ°Ä´ºº¤ÇÊ¬¤±¤¿4¼ïÎà¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¤ò³ÆÀÊÌ¡¦³ÆÀ¤ÂåÊÌ¤Ë¶ÑÅù³äÉÕ¤·¡¢300¿Í¤º¤ÄÃê½Ð¡£Á´ÂÎ¤Î1200¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¸ý¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯½¸·×¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¡ó¡×¤Ï¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¸å¤Î¥¹¥³¥¢¡¢¡Ön¡×¤Ï¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯Á°¡Ê²ó¼ý»þ¡Ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤ò·ÇºÜ¡£
