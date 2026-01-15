JIOS Aerogel¡ÊR¡Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ëー¥×¤È¤Î·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- ¥·¥ê¥«¥¨¥¢¥í¥²¥ëµ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëJIOS Aerogel¡ÊJIOS¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢Æ±¼Ò¤Î´Ú¹ñ¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤¬¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤ª¤è¤Óµ¯°¡¡Ê¥¥¢¡Ë¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤ÓÌÜÅªÊÌÀìÍÑ¼Ö¡ÊPBV¡Ë¸þ¤±¤Ë¡¢Ç®Ë½ÁöËÉ»ßºà¡ÖThermal Blade®¡×¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢JIOS¤Î¡Ö¥Ï¥Ö¡õ¥¹¥Ýー¥¯¡ÊHub & Spoke¡Ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯½é¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÇ½ª¸ÜµÒ¤Î¶á¤¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ë¡¢´°À®ÉÊ¤ÎÇ®¼×ÃÇ¥Ð¥ê¥¢¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÀµ¼°¤ÊÆþ»¥¤ò·Ð¤ÆÄù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ»º¤Ï2027Ç¯6·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹ ¡£JIOS¤Ï¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÂç·¿¼õÃí¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢JIOS¤Îµ»½Ñ¤¬¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´üÅª¤«¤ÄÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥Ö¡õ¥¹¥Ýー¥¯¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢JIOS¤Î´Ú¹ñ¹©¾ì¡Ê¥Ï¥Ö¡Ë¤ËÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥¨¥¢¥í¥²¥ëÊ´ËöÀ¸»º¤ò½¸Ìó¤·¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÊ´Ëö¤Ï¡¢Thermal Blade® ¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¡Ê¥¹¥Ýー¥¯¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢JIOS ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÊ£¿ô¤Î²¼Î®¤ÎÁÈÎ©¹©¾ì¤ò·úÀß¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ñËÜ½¸ÌóÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÀ¸»ºÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
JIOS¤ÎCEO·ó¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥«¥ó¤Ï¡¢¡Ö¾åÎ®¤ÎÊ´ËöÀ¸»º¤È²¼Î®¤ÎÁÈÎ©¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢JIOS¤Ï¿·µ¬»ÜÀß¤Ø¤ÎÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ý±×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤¬¸½ÃÏ¤ÎÁÈÎ©µòÅÀ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢JIOS¤Ï¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¤â¿×Â®¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÎEV¼ûÍ×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤È´Ú¹ñ¤Ë»ÜÀß¤ò»ý¤ÄJIOS¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬½¾Íè¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£²ñÄ¹·ó¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥êー¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎµòÅÀ¤Ï¡¢ºÇ½ªÁÈÎ©ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ç¸½ÃÏÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤¬¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Â¾¤Î¼çÍ×¤Ê¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥áー¥«ー¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JIOS¥¨¥¢¥í¥²¥ë¡ÊJIOS Aerogel¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JIOS¥¨¥¢¥í¥²¥ë¡ÊJIOS¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥·¥ê¥«¥¨¥¢¥í¥²¥ëÊ´Ëö¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¹ ¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥¢¥í¥²¥ëÀ¸»º¤Î¥³¥¹¥È¤ò·àÅª¤Ë²¼¤²¤ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£JIOS¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤ÎºÎÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÇ®Ë½Áö¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë´Ö¤Ë¶ËÇö¤ÎÀä±ïÁØ¤òÄó¶¡¤·¡¢¹â²¹²¼¤ÇÍ¥¤ì¤¿Ç®ÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹ ¡£¾ÜºÙ¤Ï www.jiosaerogel.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
