¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¤¬CDPµ¤¸õÊÑÆ°2025¡ÖB¡×¥¹¥³¥¢¤ò£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¾ðÊó³«¼¨¤ÎÎÎ°è¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á
2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë
¡ÈPlay fashion!¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¼£¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿´Ä¶¾ðÊó³«¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëCDP¡ÊËÜÉô¡§¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¡ÖCDP2025µ¤¸õÊÑÆ°¼ÁÌä½ñ¡×¤Ø¤Î²óÅú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖB¡×¥¹¥³¥¢¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2022Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î´Ä¶±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢B¥¹¥³¥¢¤Î¼èÆÀ¤Ï2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£É¾²Á¤ÎÇØ·Ê¤ÈCDPµ¤¸õÊÑÆ°¼ÁÌä½ñ2025¡ÖB¡×¥¹¥³¥¢¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CDP2025µ¤¸õÊÑÆ°¼ÁÌä½ñ¤Ø¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Î3Ê¬¤Î2¤ËÁêÅö¤¹¤ë24,800°Ê¾å¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤È1,000°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£¸ÃÊ³¬¡ÊA¡¢A-¡¢B¡¢B-¡¢C¡¢C-¡¢D¡¢D-¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì£³ÈÖÌÜ¤Î¡ÖB¡×¥¹¥³¥¢¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹àÌÜ¤´¤È¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Èµ¤¸õ¥·¥Ê¥ê¥ªÊ¬ÀÏ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦µ¡²ñ¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤È¤½¤Î³«¼¨¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÅù¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ëA¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬ºöÄê¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÀïÎ¬¤¬»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹âÉ¾²Á¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢Ì¤Íè¤Þ¤Ç¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£³ô¼ç¤äÅê»ñµ¡´Ø¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ª¼è°úÀè¡¢½¾¶È°÷¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CDP ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CDP¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿´Ä¶¾ðÊó³«¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£´Ä¶Êó¹ð¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¤ÈÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢»ñËÜ¡¢À¯ºö¡¢²Ê³Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¢¡¼¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24,800¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤È1,000°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬CDP¼ÁÌä½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î±¿ÍÑ»ñ»º¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢Åê»ñ¤äÍ»»ñ¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¤¿¤á¤ËCDP¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CDP¼ÁÌä½ñ¤Ï¡¢ISSB¤Îµ¤¸õ´ð½à¤Ç¤¢¤ëIFRS S2¤Ø¤ÎÀ°¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó³«¼¨´ð½à¤ä¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CDP¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤È·ÐºÑ¤¬¿¿¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿À¤³¦¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦°û¿©¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥ë¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¡¼¥ë¡õ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWeOur¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¡ÈPlay fashion!¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.andst-hd.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/andsthd_official
