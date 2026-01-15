こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コスモスイニシア、「ジャパン・アルムナイ・アワード2025」において価値創出部門最優秀賞を受賞
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、ジャパン・アルムナイ・アワード実行委員会がこのたび発表した「ジャパン・アルムナイ・アワード2025」において、価値創出部門最優秀賞を受賞したことをお知らせします。
■ コスモスイニシアのアルムナイへの取り組み概要
当社はこれまで個人レベルで築いていたアルムナイとのつながりを、会社としての財産と捉え、より大切にしていきたいという思いからアルムナイネットワークを設立しました。アルムナイは在籍時に培った当社文化の理解と、卒業後に得た専門性の両方を併せ持つ、当社にとって重要なパートナーです。
現在では採用・人事業務における協業のみならず、各部門の業務課題解決においても共創が広がっています。不動産仲介、地方不動産の査定、お客さまへのセミナー実施、マンション内覧会の運営委託、システム開発・保守運用など、多岐にわたる業務をアルムナイが担っています。さらに、廃校を活用した宿泊事業の企画・運営や、販売する建物の省エネ化、「次世代」をテーマとしたサステナビリティ関連施策への参画など、新たなビジネスモデル創出にもアルムナイが深く関与しています。
アルムナイとの協業は、当社の価値観や事業特性を理解していることから、意思疎通のスムーズさや高い再現性を強みに、スピードと品質に優れた事業推進を可能にしています。
当社は、アルムナイのキャリアを尊重し、その活躍を後押しすることで、アルムナイ自身がこのコミュニティを楽しみ、活用し、相互に価値が循環する場として成長していくことを目指しています。
■ ジャパン・アルムナイ・アワード実行委員会の評価コメント
ウェットな関係性が残る業界が故に、なかなかアルムナイの取り組みが進まなかった不動産業界において先進的な事例である。業界特性も大きく影響しているが、信頼があるからこそ多岐にわたる事業連携の広がりを見せており、今後の広がりも期待される。
■ ジャパン・アルムナイ・アワードについて
ジャパン・アルムナイ・アワードは、「組織とアルムナイの新しい関係」を構築するために先駆的な取り組みを行っている個人や組織の事例を可視化・周知し、社会全体の理解を深め、人と組織のさらなる成長につなげることを目的として設立されました。開催4回目を迎えた今回、アルムナイとの関係性が生み出す価値や、その土台となる仕組みに焦点を当て、新たに「価値創出」「コミュニティイノベーション」という2部門を新設。「価値創出部門」では、アルムナイネットワークによって生まれた、オリジナリティのある成果や組織風土変革、そこに至るまでのプロセス、ネットワークを通じて生まれた多様性を表彰しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/01/alumniaward2025ci/
ジャパン・アルムナイ・アワード2025詳細
https://alumni-lab.jp/jaa2025
https://alumni-lab.jp/jaa2025
■ コスモスイニシアのアルムナイへの取り組み概要
当社はこれまで個人レベルで築いていたアルムナイとのつながりを、会社としての財産と捉え、より大切にしていきたいという思いからアルムナイネットワークを設立しました。アルムナイは在籍時に培った当社文化の理解と、卒業後に得た専門性の両方を併せ持つ、当社にとって重要なパートナーです。
アルムナイとの協業は、当社の価値観や事業特性を理解していることから、意思疎通のスムーズさや高い再現性を強みに、スピードと品質に優れた事業推進を可能にしています。
当社は、アルムナイのキャリアを尊重し、その活躍を後押しすることで、アルムナイ自身がこのコミュニティを楽しみ、活用し、相互に価値が循環する場として成長していくことを目指しています。
■ ジャパン・アルムナイ・アワード実行委員会の評価コメント
ウェットな関係性が残る業界が故に、なかなかアルムナイの取り組みが進まなかった不動産業界において先進的な事例である。業界特性も大きく影響しているが、信頼があるからこそ多岐にわたる事業連携の広がりを見せており、今後の広がりも期待される。
■ ジャパン・アルムナイ・アワードについて
ジャパン・アルムナイ・アワードは、「組織とアルムナイの新しい関係」を構築するために先駆的な取り組みを行っている個人や組織の事例を可視化・周知し、社会全体の理解を深め、人と組織のさらなる成長につなげることを目的として設立されました。開催4回目を迎えた今回、アルムナイとの関係性が生み出す価値や、その土台となる仕組みに焦点を当て、新たに「価値創出」「コミュニティイノベーション」という2部門を新設。「価値創出部門」では、アルムナイネットワークによって生まれた、オリジナリティのある成果や組織風土変革、そこに至るまでのプロセス、ネットワークを通じて生まれた多様性を表彰しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/01/alumniaward2025ci/