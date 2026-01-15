»°°æ¾ðÊó¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë»°°æÊª»º¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç
¡¡»°°æ¾ðÊó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿Ìî Íº»Ê¡¢°Ê²¼ »°°æ¾ðÊó¡Ë¤Ï¡¢»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ËÙ ·ò°ì¡¢°Ê²¼ »°°æÊª»º¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁí¹çÀïÎ¬Éô¤¬Ã´¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Î°ìÉô¤ËÂÐ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»°°æ¾ðÊó¤Ï¡¢»°°æÊª»º¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¤Î±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Î²ÃÂ®¤Ë¤è¤ê¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹¹¿·¡¦ºþ¿·¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÁý²ÃÅù¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë»°°æÊª»º¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¬¹âÅÙ²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Åý¹çÅª¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»°°æ¾ðÊó¤Ï¡¢»°°æÊª»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤Î°Ý»ý¤È±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»°°æ¾ðÊó¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥¿¥¿¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·ー¡¦¥µー¥Ó¥·¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥µ¥Æ¥£¥·¥å¡¦¥Æ¥£¥¢¥¬¥é¥¸¥ã¥ó¡Ë¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢°õITÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëTCS¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¤Ë¤è¤ë¶¨¶È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°°æ¾ðÊó¤ÏÄ¹Ç¯¡¢»°°æÊª»º¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¿¼¤¤¶ÈÌ³Íý²ò¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃÎ¸«¤ÈÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡¢TCSÁ´ÂÎ¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¥¿¥¿¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·ー¡¦¥µー¥Ó¥·¥º¡ÊÆüËÜTCS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜTCS¤Ï¡¢IT¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾¦´·½¬¤äÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆüËÜTCSÆÈ¼«¤Î¡ÖÆüËÜ´ë¶ÈÀìÍÑ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥â¥Ç¥ë¡ÊJapan-centric Delivery Model¡§JDM¡Ë¡× ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¿¥¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·ー¥µー¥Ó¥¹¡ÊTCS¡Ë ¤Î³Î¤«¤ÊÃÎ¸«¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³ÆµòÅÀ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥É¤Î¡ÖÆüËÜ´ë¶ÈÀìÍÑ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥»¥ó¥¿ー¡ÊJapan-centric Delivery Center¡§JDC¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª1Ëü¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¶¨Æ¯¤·¡¢½ÀÆð¤Ê¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈËÉÙ¤Ê¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGateway to Globalization¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡Ë¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖCatalyst for Technology-led Business Innovation¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¿¨È¯¤¹¤ë¥«¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.tcs.com/
¡Ú»°°æ¾ðÊó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»°°æ¾ðÊó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊMKI¡Ë¤Ï¡Ø¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ICT¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢2030 Vision¡ÖÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âè¼·¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÛÁÏ´ü¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤Î·ë¼Â¤Ç¤¢¤ë¡ÈKNOWLEDGE¡É¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.mki.co.jp/
