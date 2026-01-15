°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º ¶âÍ»»ö¶È¥°¥ëー¥×¤¬¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤È¶¨¶È¡£ºÎÍÑ³èÆ°¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²½¤Ø
¡ÖºÎÍÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Î¬¾Î¡ÖCTC¡×¡Ë¶âÍ»»ö¶È¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò°é¤Æ¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·¿ºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖKIKKAKE TALENT OS¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¿Í¤ò½¸¤á¤ë¡×½¾Íè¤ÎºÎÍÑ¼êË¡¤òÃ¦µÑ¤·¡¢Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡×¿·¤¿¤ÊºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê¡§
2030Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂçÌó79Ëü¿Í¤ÎIT¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ»Ô¾ì¤ÏÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ä¶²¼¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÆü¡¹ÂçÎÌ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¼«ÂÎ¤¬Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¿¿¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¡×¤ä¡ÖÄ©Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¿®ÍêÀ¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿CTC¶âÍ»»ö¶È¥°¥ëー¥×ÍÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ëµ»½Ñ¤È´ë¶ÈÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö·ø¼Â¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿´¤òÄÏ¤à¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢CTCÍÍ¤¬·Ç¤²¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖChallenging Tomorrow's Changes ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡×¤ò¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¶¨¶È¤Îº¬´´¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖHR¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢CTCÍÍ¤Î¡ÖÌÀÆü¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ÎÀº¿À¤¬¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶¨¶ÈÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¡§
AI¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò°é¤Æ¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·¿ºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖKIKKAKE TALENT OS¡×¤È¤Ï ¡ÖKIKKAKE TALENT OS¡×¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½¸µÒ¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó²½¡Ê°éÀ®¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¡ÖÂÔ¤Á¡×¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·¿¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤Ø¤ÈÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡ÚMedia¡Û¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹ÎÏ¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¡×
Åö¼Ò¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖITÊî»§¥â¥íー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£´ûÂ¸¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿ÍÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¥êー¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹ ¡£
2.¡ÚTechnology¡Û365Æü¡¢AI¤È¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¡Ö´Ø·¸À¹½ÃÛ¡Ê¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡Ë¡×
¡ÖKIKKAKE Revops¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢LINE¤ä¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸õÊä¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ëµá¿Í¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
3.¡ÚContent¡Û´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤òËÝÌõ¤¹¤ë¡ÖºÎÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡×
µá¿ÍÉ¼¤ÎÊ¸»ú¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶ÈÍÍ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¬ÌÏ´¶¤äµ»½ÑÅªÄ©Àï¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬Âè»°¼Ô»ëÅÀ¤Ç¡ÖÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¡×¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¶ìÏ«ÏÃ¤µ¤¨¤â¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ÜºöÆâÍÆ¡§
CTCÍÍ¤Ï¡¢·ã²½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎºÎÍÑ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ä·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë´ë¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤äÄ©Àï¤ÎÇ®ÎÌ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖKIKKAKE TALENT OS¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¡ÚContent¡Û¡Ëµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÐÏÃ·¿¤Î¡Ö¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×·Á¼°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áª¹Í¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¡¢½ã¿è¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤È¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ë¥é¥¸¥ª´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CTCÍÍ¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¤äµ»½ÑÅª¤Ê¿¼ÅÙ¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§ Åö¼Ò¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤êIT¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¡ÖITÊî»§¥â¥íー¡×¤¬ÅÐÃÅ¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§ ¡ÖAI»þÂå¤Ë¶âÍ»¶È³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½Å»ë¤Î´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÃÎÅª¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¡£
CTCÍÍ¤Î¸½¾ì¼Ò°÷¤È¥â¥íー¤¬¡¢ÂæËÜ¤Ê¤·¤ÎËÜ²»ÂÐÃÌ¡Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤äIT¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ù¤ëÀ¤³¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëCTCÍÍ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·Ç¤²¤ë¡ØHR¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²½¡Ù¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¤´»¿Æ±¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµµ¡¼Á¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´Ìö¤ë¡Ø¥¥Ã¥«¥±¡Ù¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¾ðÊó¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
Ì¾¾Î¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡¦¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ê²¾¡Ë
³«ºÅ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î～2026Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
½Ð±é¡§°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¶âÍ»»ö¶È¥°¥ëー¥× ¶âÍ»´ë²èÅý³çÉô ÉôÄ¹Âå¹Ô¡Ê·ó¡Ë¿ÍºàÀïÎ¬¿ä¿Ê²Ý ²ÝÄ¹ »³¸ý ¸¬°ìÏºÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ÌÓÏ¤½ß°ìÏ¯¡ÊITÊî»§¥â¥íー¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ
Àß¡¡Î©¡§2020Ç¯3·î26Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®22-14 N.E.S¥Ó¥ë NÅï3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿HR¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡§https://kikkakeagent.co.jp/