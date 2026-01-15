¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
"GAMETIME"¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿·ÄêÈÖ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡¼
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥ì¥¶¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖGAMETIME¡×¤ò1·î16Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖGAMETIME¡Ê¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·ÄêÈÖ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥ì¥Ù¥ë¡¢Îý½¬´Ä¶¤äÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡¢´Ä¶¤´¤È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÇ½¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëÅ·¸õ¤ä¹Ó¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤Ê¤É²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨ÆÀ¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥å¡¼¥È¥¿¥Ã¥Á¡¢¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê´¶¿¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖGAMETIME¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥«¥Ð¡¼ÁÇºà¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÍ»¹ç¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´Ä¶¤òÌä¤ï¤º°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¿·ÄêÈÖ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡½¡½¤½¤ì¤¬¡ÖGAMETIME¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖGAMETIME¡×¤Ï¡¢1·î16Æü(¶â)¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.spalding.co.jp¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GAMETIME BROWN¡¡¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó
¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·ÄêÈÖ¡£¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉ½ÌÌ¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¤è¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥«¥Ð¡¼ÁÇºà¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤ºÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø
ÉÊÈÖ¡§77-359Z
SIZE¡§7
MATERIAL¡§¹çÀ®Èé³×
PRICE¡§¡ï5,390 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï4,900)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
