Wiferion¡¢Patika Robotics¤È¶¨¶È
»º¶ÈÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ª¤è¤Ó¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ë¡ÖWiferion¡×¡ÊPULS¤Î»ö¶ÈÉôÌç¡¢ËÜ¼Ò¡§¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëPatika Robotics¤ÈÄó·È¤·¡¢¼«Î§°ÜÆ°¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊAMR¡Ë¤ÈÅÅ¼§Í¶Æ³½¼ÅÅ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥È¥é¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Patika Robotics¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇÂç4¥È¥ó¤ÎÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼«Î§ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖPTK1350¡×¤È¡¢Wiferion¤ÎÅÅ¼§Í¶Æ³½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖetaLINK 3000¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PTK1350¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¼ê´Ö¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½
PTK1350¤Ï¡¢¼§µ¤¥Æー¥×¤Ê¤É¤ÎÁö¹ÔÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¶¹¤¤ÄÌÏ©¤äÆ°Åª¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¼«Î§Åª¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ»þ¤Î¹©»öÉéÃ´¤ä±¿ÍÑÀ©Ìó¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÁÒ¸Ë¤ä¹©¾ìÆâ¤Î½ÀÆð¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£PTK1350¤ÏÏ¢Â³²ÔÆ¯¤ä¹âÉé²Ù¤Ê±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»ºÀ¤È²ÔÆ¯Î¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅÄä»ß¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤½¼ÅÅÀïÎ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹½¼ÅÅ¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Wiferion¤ÎetaLINK 3000¤Ï¡¢ÅÅ¼§Í¶Æ³Êý¼°¤Ë¤è¤ëÈóÀÜ¿¨½¼ÅÅ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥°¤äÀÜÅÀ¤òÍÑ¤¤¤º¤Ë½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤òÁÒ¸ËÆâ¤ÎÍ×½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÔÆ¯¤Î¹ç´Ö¤Ë¼«Æ°¤ÇÃ»»þ´Ö½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢AMR½¼ÅÅ¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¹»þ´ÖÄä»ß¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢etaLINK 3000¤Ï¡¢Á´Êý¸þ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â¤¤°ÌÃÖµöÍÆÅÙ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢93¡ó¤Î¹â¤¤ÅÅÎÏÅÁÁ÷¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
93¡ó¤ÎÅÅÎÏÅÁÁ÷¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ëetaLINK 3000
¤µ¤é¤Ë¡¢Patika Robotics¤¬³«È¯¤·¤¿¥Õ¥êー¥È´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖPatika Fleet Manager¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾õÂÖ¤ä¥¿¥¹¥¯¤Î¿ÊÄ½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Patika Robotics¤ÈWiferion¤Ï¡¢ÀßÈ÷²þ½¤¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Î²þÁ±¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥¤¥ó¥È¥é¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼«Î§ÈÂÁ÷¤ÈÅÅ¼§Í¶Æ³½¼ÅÅ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¼«Æ°²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.wiferion.com/ja/press-release/wiferion-and-patika-robotics-collaborate/
Wiferion¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wiferion¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎPULS¡Ê¥×¥ë¥¹¡Ë¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊAGV/AMR¡Ë¤ä¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¸þ¤±¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»ö¶È¤Ç¤¹¡£DIN¥ìー¥ëÅÅ¸»¤ä¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÅÅ¸»¡ÊFIEPOS¡Ë¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ê½¼ÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wiferion¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Õ¥êー¥È¸úÎ¨¤òºÇÂç32¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ëetaLINK¥·¥êー¥º¤ä¡¢CW1000¤È¤¤¤Ã¤¿Í¶Æ³¼°½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£PULS¤Ï¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¥Á¥ç¥à¥È¥Õ¡¢Ãæ¹ñÁÉ½£¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥É¥ì¥Ð¥Ã¥Ï¤Ë¤¢¤ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÁ´À½ÉÊ¤òÀ¸»º¡£¹â¸úÎ¨¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¡¢ÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ï¤Ë¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1980Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥¨¥ë¥É¥ë»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÌó1,700Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£