¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¤¬¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ë¡ª¡Ö500 TYPE EVA¡×¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¡¦È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤Î¶¦±é¡ª
¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ ÎÉÏº¡Ë¤Ï¡¢¡ã¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë¡ä¤ò¡¢PREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2015Ç¯11·î¤«¤é2018Ç¯5·î¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¡Ö500 TYPE EVA¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤¬¶¦±é¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡ÖÂè3¿·Åìµþ»Ô¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬¤è¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡¦È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÊÄ´¹â¤¤ÌÚ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹ËÜÉÊ¡£
È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤ÎÅÁÅýµ»¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿¦¿Í¤¬¡¢¿§¹ç¤¤¤â¼Á´¶¤â°Û¤Ê¤ëÅ·Á³ÌÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÁÅýÊÁ¤òÀºåÌ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¢¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡×¡£
¿·´´Àþ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬ËÜÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¡¢23ÊÛ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¤¤²»°è¤ÈË¤«¤Ê²»¼Á¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ï¿¦¿Í¤¬°ìÅÀ°ìÅÀ¤Þ¤´¤³¤í¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¡¢¸ÂÄê900ÅÀ¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤Î¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢PREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://iei.jp/type-eva-orgel/
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë
¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥´ー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¸ø¼°¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë¡¢Ï»³ÑËã¤ÎÍÕ¤äÊÑ¤ï¤ê»Ô¾¾¡¢ÀÚ¤ê¤Á¤¬¤¤Ëñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅýÊÁ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¸«ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¤ò¥»¥Ã¥È¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï½é¹æµ¡¥«¥éー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ç¿§¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÄ´¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡×¤òÁÕ¤Ç¤ë23ÊÛ¥ª¥ë¥´ー¥ë¡£
2¼ïÎà¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ËÜÉÊ¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¡¢¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤²»¿§¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ï¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ê¤ÉÆâÉô¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¿¥¤¥×¡£
Áë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢NERV¥Þー¥¯¤È¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥Þー¥¯¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¡£
¸ÂÄê900ÅÀ¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë
²Á³Ê ¡§59,800±ß¡ÊÀÇ¹þ65,780±ß¡Ë
¸ÂÄê¿ô¡§900ÅÀ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
È¯Çä¸µ¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë
URL ¡§https://iei.jp/type-eva-orgel/
(C)¥«¥éー¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
ºà¼Á ¡§¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥Èºà¡Ê¥¯¥ê¥¢»Å¾å¤²¡Ë¡¢Å·Á³ÌÚ¡¢¥¬¥é¥¹¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥ìー¥è¥óÅù
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý17.9¡ß±ü¹Ô¤10¡ß¹â¤µ7cm
½Å¤µ¡ÊÌó¡Ë¡§580g
¥ª¥ë¥´ー¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§23ÊÛ
¶ÊÌ¾ ¡§¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡×
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·Á³ÌÚ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¿§¹ç¤¤¤Ê¤É¤¬¼Ì¿¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´óÌÚ¤ÎÊÁ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PREMICO ¤Ï¡¢¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¸ÂÄêÈÇ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Ì´¤ä´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PREMICO ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://iei.jp/premico/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÅìÆüÊëÎ¤5-7-18 ¥³¥¹¥â¥Ñー¥¯¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶ ÎÉÏº
Àß Î©¡§¾¼ÏÂ57Ç¯(1982Ç¯)9·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§100,000Àé±ß
£Õ£Ò£Ì¡§http://iei.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä
