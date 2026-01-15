¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤¬1·î15Æü¤Ë¿·ÅÐ¾ì¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥é¥¹¥¯¤ÇÍÌ¾¤ÊCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ
³ô¼°²ñ¼Ò¼î²°Ý¯»³(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄ ÁÇÄ¾)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥¹¥¯
¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥¹¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£¾®¿¶¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬²Ä°¦¤¤¥¥åー¥Ö¥é¥¹¥¯¤È¡¢ºÙÄ¹¤¤·Á¾õ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥éー¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥¸¥¹¥È¥Ñー¥×¥ë¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥¸¥¹¥È¤Ï2·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¡£Îø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸Á´ÂÎ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¼é¸îÀÐ¤È¤·¤Æ¤â°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¥¢¥á¥¸¥¹¥È¥Ñー¥×¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥âー¥ô¥Ô¥ó¥¯¤Î´Å¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ñー¥×¥ë¤¬½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥¹¥¯
Ãæ¿È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î5¼ïÎà¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¡¢¥ê¥ó¥´¤ò»ÈÍÑ¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÃæ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥È¥×¥ìー¥È¤ä¥á¥ì¥ó¥²¤Î²Ö¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥·¥å¥¬ー¤ä¥Ñー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥¥åー¥Ö¥é¥¹¥¯¡¢ºÙÄ¹¤¤·Á¾õ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯¤Î2¼ï¤Ç¤¹
CAFE OHZAN¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¯²Ä°¦¤¯¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Äºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÂç¿Í¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ë¡¢Ãæ¿È¤ÏÆÃÊÌ²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÂ£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
´î¤Ö´é¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏ¤¹Á°¤«¤é¤É¤¤É¤¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Ë¿´¤¬ÃÆ¤à¤Î¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡È¤·¤¢¤ï¤»¥®¥Õ¥È¡É¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¡¢´î¤Ó¤ò·Ò¤°Â£¤êÊª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥åー¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥Ù¥ë¡¿Le Cube Rusk Belle
ÆâÂ¦¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ù¥ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈBelle¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¥åー¥Ö·¿¤Î¥é¥¹¥¯¡£²£¤Ë5¤ÄÊÂ¤ó¤À¾®È¢¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ³«¤±¤ë¡¢ÄÁ¤·¤¤ºî¤ê¤Ç¤¹¡£¾®È¢¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤âºÙ¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥Ïー¥È¤ä¤ª²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥É¥é¥¤¥ê¥ó¥´¤ä¥íー¥¹¥È¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ ¥¥åー¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥Ù¥ë
²Á³Ê¡¡ ¡§ 1,782±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü ¡§ 2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)
¢£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥é¥ô¥£¥½¥ó¡¿Le Stick Rusk Ravissant
¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ñー¥×¥ë¤ÎÃ¸¤¤¥«¥éー¤¬ºÝÎ©¤Ä¥é¥ô¥£¥½¥ó
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈRavissant¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¥é¥¹¥¯¡£°ìËÜ¤º¤Ä¼êºî¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬¤Ç¤ë¤Û¤É¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤Ç¤Ç¤¤¿¤ª²Ö¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¥·¥å¥¬ー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤¥Ñー¥×¥ë¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥íー¥¹¥È¤ä¥É¥é¥¤¥ê¥ó¥´¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥¥ã¥é¥á¥ëÆÈÆÃ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥é¥ô¥£¥½¥ó
²Á³Ê¡¡ ¡§ 1,566±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü ¡§ 2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)
¢£Ä¾±ÄÅ¹
https://onlineshop.cafe-ohzan.com
¾¦¹æ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼î²°Ý¯»³
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä®ÅÄ ÁÇÄ¾
½êºßÃÏ¡§¢©104-0045¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2-14-2 SWÅì¶äºÂNo1(ÃÛÃÏNY¥Ó¥ë)3F
ÁÏ¶È¡¡¡§¾¼ÏÂ28Ç¯12·î15Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¼î²°Ý¯»³¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¡£ÅìµþÅÔÆâ4Å¹ÊÞ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤äÅìµþ±Ø¤Ê¤É¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¸ÂÄê¤Î¼êÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ¸©¤ÇÈ¯¾Í¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¸½ºß¤â½©ÅÄ¸©¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¼Á¾®Çþ¤äÎÉ¼Á¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤ò¾Æ¤¾å¤²¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢¼ç¤Ë¥é¥¹¥¯¤òÀ½Â¤¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤ò¼êºî¶È¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¡£
¹Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢´î¤Ð¤ì¤ëÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¥®¥Õ¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊñÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡£
·Á¤äÁÇºà¡¢Âç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥é¥¹¥¯¤òÊ£¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê¼ïÎà¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯¡¢¥¥åー¥Ö¥é¥¹¥¯¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥é¥¹¥¯¤Î3¼ïÎà¡£¥®¥Õ¥È¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
