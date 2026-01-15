¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉáµÚ¤Ë¤è¤ëÅ·Á³Áê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ª¤â¤¤¤ª¡×¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉººÄê¤ÎÀìÌçÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡¡»Ô¾ìÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦»ñ»ºÁêÃÌÁë¸ý¤ò³È½¼
³ô¼°²ñ¼ÒTieel(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÊõÀÐ¡¦µ®¶âÂ°¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤â¤¤¤ª¡×¤Ï¡¢ºòº£¤Î¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É(¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¤ÎÉáµÚ¤ª¤è¤ÓÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»Ô¾ì²Á³ÊÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢½êÍ¤¹¤ëÊõÀÐ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñÊõÀÐ³Ø²ñ(GIA)¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉººÄê¡¦ÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÈæ³Ó²èÁü
¢£ÇØ·Ê¡§¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤ÈÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½
¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸²èÁü
¶áÇ¯¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê»Ô¾ìÎ®ÄÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤È¥¨¥·¥«¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¶¡µë¸µ¤¬Å·Á³¸¶ÀÐ¤Î²Á³ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¡Ö°ÂÄê»ñ»º¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÁê¾ì¤ÏÊÑ²½¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢½êÍ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¼ê»ý¤Á¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤ä¡ÖÅ·Á³¤È¹çÀ®¤ÎÈ½ÊÌ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸½¾õ¤Î²ÝÂê¡§¡ÖÇä¤ê»þ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥ê¥ó¥°¤òººÄê¤¹¤ë¤ª¤â¤¤¤ª¤Î´ÕÄê»Î¤Î²èÁü
Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢4C(¥«¥é¥Ã¥È¡¦¥«¥Ã¥È¡¦¥«¥éー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£)¤Î¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤È¸Ä¡¹¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Î²ÁÃÍ¤¬É¬¤º¤·¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¶¡µë³ÈÂç¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½êÍ¼Ô¼«¿È¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÉÊ¼Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤Ê²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇäµÑ¤äÊÝÍ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤â¤¤¤ª¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§GIA»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¿´æ¡×¤È¡ÖÅ¬Àµ²Á³Ê¡×¤ÎÄó¼¨
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÀª¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ª¤â¤¤¤ª¡×¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê´ÕÄê´ð½à¤Ç¤¢¤ëGIA(ÊÆ¹ñÊõÀÐ³Ø²ñ)¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä´ÕÄê»Î¤Î´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ººÄêÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ëÇã¼è²Á³Ê¤ÎÄó¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀìÍÑµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¹çÀ®¤ÈÅ·Á³¤ÎÌÀ³Î¤ÊÈ½ÊÌ¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñºÝÁê¾ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿º¬µò¤¢¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÀâÌÀ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡Öº£¼êÊü¤¹¤Ù¤¤«¡¢ÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤â¤¤¤ª¶äºÂËÜÅ¹´ÕÄê»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÊõÀÐ¤ÎÇã¼èººÄê¤ò¤¹¤ë¤ª¤â¤¤¤ª´ÕÄê»Î¤Î¥¤¥áー¥¸²èÁü
¡Öºòº£¡¢¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ÈÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø±Ê±ó¤Îµ±¤¡Ù¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»Ô¾ì¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾®Î³¤Î¥á¥ì¥À¥¤¥ä¤ä°ìÉô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¾ì¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ØÎØ¤¬¹çÀ®¥À¥¤¥ä¤Ê¤Î¤«ÉÔ°Â¡Ù¡ØÁÄÊì¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿ÊõÀÐ¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌ¤ò¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï²Á³ÊÄ´À°¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤ÎÌÜ¤Ç¡ØÀµ¤·¤¤²ÁÃÍ¡Ù¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÊõÀÐ³Ø²ñ(GIA)¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÊõÀÐ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇØ·Ê¤Þ¤Çµâ¤ß¼è¤Ã¤¿ººÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î´ÕÄê²èÁü
¶È³¦ÀìÌç²È¤é¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¶¡µëÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î²Á³Ê¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢º£¸å¤âÄ´À°¶ÉÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤¤¤ª¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢ÊõÀÐ¡¦µ®¶âÂ°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¾ï¤ËÃí»ë¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤ººÄê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ñ»ºÀ°Íý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Çã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤â¤¤¤ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¤â¤¤¤ª¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦ººÄê¼¼¥¤¥áー¥¸²èÁü
¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ëÁê¾ìÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤ÏGIAÍ»ñ³Ê¼Ô¤Î´ÆÆÄ²¼¤ÇººÄêÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£Àµ³Î¤Ê¿¿´æÈ½Äê¤ÈÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÎÄó¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤â¤¤¤ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¶äºÂ±ØÅÌÊâ1Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¡ØÁÛ¤¤¡Ù¤ò¡Ø¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã±¤Ë¥â¥Î¤òÇã¤¤¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÉÊÊª¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¼¡¤ÎÊý¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÀÐ¡¦µ®¶âÂ°¡¦»þ·×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉººÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏGIA(ÊÆ¹ñÊõÀÐ³Ø²ñ)Ç§Äê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä´ÕÄê»Î¤¬ºßÀÒ¤·¡¢»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿º¬µò¤¢¤ëººÄê³Û¤òÅ°Äì¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿´°Á´¸Ä¼¼¤äÌµÎÁ¤Î½ÐÄ¥Çã¼è¡¦ÂðÇÛÇã¼è¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¹Æ¬ººÄê(¶äºÂ¡¿¿´ºØ¶¶)
¡¦ÂðÇÛººÄê(Á´¹ñÂÐ±þ)
¡¦LINEººÄê¡¡¡§ https://lin.ee/FJYmS4C
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://omoio.co.jp
¢£Å¹ÊÞ¡¦²ñ¼Ò¾ðÊó
¡ã¤ª¤â¤¤¤ª¡ä
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10:00～20:00(Ç¯ÃæÌµµÙ)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§03-6263-0835
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://omoio.co.jp
¸ø¼°LINE¡¡¡§https://lin.ee/FJYmS4C
¡ã¤ª¤â¤¤¤ª Åìµþ¶äºÂËÜÅ¹¡ä
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-7-16 ¶äºÂNS¥Ó¥ë3F
¡ã¤ª¤â¤¤¤ª Âçºå¿´ºØ¶¶Å¹¡ä
½êºßÃÏ¡§¢©550-0014¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾1-3-8
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTieel(¥Æ¥£ー¥ë)
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-7-16 ¶äºÂNS¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡¡¡§ 2016Ç¯1·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¸» ²íÍÎ
»ö¶È¡¡¡§ ¥ê¥æー¥¹»ö¶È¡¦EC»ö¶È
URL¡¡ ¡§ https://tieel.jp