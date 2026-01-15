¡ÖÅÅÆ°¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à·¿¡×3-in-1½¼ÅÅ´ï¡¡1·î16Æü¤è¤êCAMPFIRE¤ÇÄ¶Ã»´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡ª～ ÆüËÜ¸ÂÄê¡ÖJAPANBLACK¡×¿Ê²½¤·¤¿ÎäµÑµ¡¹½¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡£ ～
¹çÆ±²ñ¼Òb-effect¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«16Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·Qi2µ¬³Ê¡¦ºÇÂç25W½ÐÎÏÂÐ±þ¤Î¡Ö¼¡À¤Âå3-in-1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢iPhone 16/17¥·¥êー¥º¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿25W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¹â½ÐÎÏ¤ËÈ¼¤¦È¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¶¯²½ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Æ°¤¯ÅÅÆ°¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡ÖJAPANBLACK¡×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
1·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¼¡À¤Âå¤Î½¼ÅÅÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
gif-1
¢£ËÜÀ½ÉÊ¤Î4¤Ä¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡§¶¯²½ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿25WµëÅÅ¤ò¼Â¸½
¡ÖÇ®¥À¥ì¡×¤òÅ°ÄìÍÞÀ©¡£
25W¤È¤¤¤¦¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÇ®¤Ë¤è¤ë½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼(Ç®¥À¥ì)¡×¤ò¡¢ÆâÉô¤Î¶¯²½ÎäµÑµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§ÎäµÑ
1¡§25W
2¡§Ì¤Íè¤òÁàºî¤¹¤ë¡ÖÅÅÆ°¥ªー¥È¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡õ¼«Æ°³«ÊÄ¡×
¼«Æ°²óÅ¾¡§¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤ÇiPhone¤¬90ÅÙ²óÅ¾¡£
Æ°²è»ëÄ°¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥¿¥Ã¥ÁÀÜ¿¨¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
ÅÅÆ°³ÊÇ¼¡§Apple Watch¤ÈAirPods¤Î½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¥µ¥¤¥É¤«¤é¼«Æ°Å¸³«¡£
Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ÏËÜÂÎ¤Ø¥Õ¥ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¹¥¯¤òÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
2¡§Æ°ºî¥¤¥áー¥¸
gif-2
3¡§ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¡ÖJAPANBLACK¡×¥«¥éー(¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯)
ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿¼¤¯½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤òÆÈ¼«ºÎÍÑ¡£
Î÷²ÁÈÇ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥ë¥¯¥¿¥Ã¥ÁÁÇºà¤òºÎÍÑ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¹âµé´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡§Âî¾å¥¤¥áー¥¸
gif-3
gif-4
JAPANABLACK¥«¥éー
4. ¡Ú16Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛÃ»´ü½¸Ãæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÀè¹ÔÈÎÇä
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢1·î16Æü～1·î31Æü¤Î¤ï¤º¤«16Æü´Ö¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯ºÇ¿·¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤Ø¡¢ºÇÂ®¤ÇÀ½ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
CAMPFIRE½ÐÉÊ²èÁü
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Qi2 25W ¶¯²½ÎäµÑ¥â¥Ç¥ë ¼¡À¤Âå3-in-1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ´ï(²¾)
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～1·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¼ç¤Êµ¡Ç½¡¡¡¡¡¡ ¡§ ºÇÂç25W ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢ÅÅÆ°¥ªー¥È¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÆ°³ÊÇ¼¼°¥Ýー¥È¡¢¶¯²½ÎäµÑ¥Õ¥¡¥óÆâÂ¢
¥«¥éー¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ JAPANBLACK(ÆüËÜ¸ÂÄê)
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¡ ¡§ CAMPFIRE(Àè¹ÔÈÎÇä)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§ https://camp-fire.jp/projects/915980/preview
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¹çÆ±²ñ¼Òb-effect
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F-C
ÈÎÇäÀÕÇ¤¼Ô¡§ ÏÂÅÄ ÎËÊ¿