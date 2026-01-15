Bambu Lab ¿·À½ÉÊ¡ÖH2C¡×ÂÎ¸³²ñ¤ò1·î21Æü¤Ë³«ºÅ¡ÚAPPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÑ½¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢Bambu Lab¤Î¿·À½ÉÊ3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖH2C¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Âµ¡Å¸¼¨¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä³èÍÑ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¡ºà¤ò¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áàºî´¶¤ä³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËBambu LabÀ½ÉÊ¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈ¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦À½Â¤¶È¡¿¸¦µæ¡¦³«È¯Ê¬Ìî¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¦3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¡¦Bambu LabÀ½ÉÊ¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤ÎÊý¡¦Bambu LabÀ½ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÂåÍýÅ¹¡¦ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ÎÊý
ÂÎ¸³²ñ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～17:00²ñ¾ì¡§¥Ó¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÉÊÀî 301A¼¼¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4ÃúÌÜ10-8 µþµÞÂè7¥Ó¥ë 3F¡Ë»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°Íè¾ìÅÐÏ¿À©¡Ëhttps://lp.apple-tree.co.jp/h2c-presentation-event/
¡ÚÍè¾ì¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
ËÜÂÎ¸³²ñ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢H2¥·¥êー¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Bambu Lab½ãÀµ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È4ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ÎÁÇºà¤ª¤è¤Ó¥«¥éー¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏÂçºåËÜ¼Ò¡§¢©541-0053 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-3-9 ËÜÄ®¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë 18³¬06-6710-9061¡¡Åìµþ»Ù¼Ò¡§¢©105-0012 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç2-9-4 VORT¼ÇÂçÌçIII 9³¬03-6450-1163¢£ÀßÎ©¡§2012Ç¯10·î¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é / 3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¡¦Â¬Äê¥µー¥Ó¥¹ /3D´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä /3D¥×¥ê¥ó¥È¥·¥åー¥º¤ÎÈÎÇä /¿·À½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¦³«È¯»Ù±ç / 3D¥×¥ê¥ó¥ÈÎÌ»º¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥åー¥í¢£³Æ¼ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸APPLE TREE¡§https://apple-tree.co.jpMarkforged¡§https://apple-tree.co.jp/brand/markforgedFLASHFORGE¡§https://flashforge.jpSCANOLOGY¡§https://3d-scantech.jpSTARAY¡§https://staray.co.jpPollyPolymer¡§https://pollypolymer.jp