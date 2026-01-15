¤¦¤á¤¤¿²¹Àô Ï¡¤Ç³Ø¤Ö¡ª¸ª¤ÎÄË¤ß¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÀ¾Å·Ëþ4ÃúÌÜ11-23 ËþÅÅ¥Ó¥ë£³³¬¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Ã« ¹¬¼£¡Ë¤Ï¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°åÎÅ¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ï¿È¶á¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¤Î¤»¤¤¤È¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°ÎÅË¡¡¦ÌôÊªÎÅË¡¡¢Ãí¼Í¤Ê¤É¤ÎÊÝÂ¸ÎÅË¡¡¦¼ê½Ñ°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¸ª¤ÎÄË¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¹Ö»Õ¤Ï¡¢°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡ À°·Á³°²Ê Î×¾²¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÊÆÅÄ Ì °å»Õ¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£Î×¾²¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤Î¿ÇÃÇ¤«¤é¼£ÎÅ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ »²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÆþ´ÛÎÁÊÌÅÓÍ×¡Ë
Æ±»þ³«ºÅ¡ª·ò¹¯·¼È¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á¸¡ºº¡ÊRF¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü
¹ÖºÂ¸å¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀèÃå20Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµÎÁ¤Î¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á¸¡ºº¡ÊRF¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÎ·ì¤Ç·ì±ÕÃæ¤Î¥ê¥¦¥Þ¥Á°ø»Ò¡ÊRF¡Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ç¡¢ÀèÃå20Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³µÍ×
¢£¥Æー¥Þ¡§¡Ö¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯ÃÎ¤í¤¦¡ª¸ª¤ÎÄË¤ß¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ¤ò³Ø¤Ö¡× ¢£Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) 12:30～13:45 ¢£²ñ¾ì¡§¤¦¤á¤¤¿²¹Àô Ï¡ Wellbeing Park ·ò¹¯¥¹¥¿¥¸¥ªA ¢£¹Ö»Õ¡§°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡¡°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡¡À°·Á³°²Ê¡¡Î×¾²¸ÜÌä¡¡ÊÆÅÄ Ì¡¡°å»Õ ¢£ÆâÍÆ¡§¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ï¹ø¤äÉ¨¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤À°·Á³°²Ê¤Î¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ª¤Î¿¼Éô¤Ë¤¢¤ë¶ÚÆù¤¬¹ü¤ËÉÕÃå¤¹¤ëÉôÊ¬¡Öç§¡Êç§ÈÄ¡Ë¡×¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤äÃí¼Í¤Ê¤É¤ÎÊÝÂ¸ÎÅË¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¸½¾õ¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢Å¬±þ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ò°å»Õ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜ¹ÖºÂ¤Ï°å³Ø¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¿ÇÎÅ¤ä¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¼£ÎÅ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¹ÖºÂ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÅ¬±þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¢£ÌµÎÁ¸¡ºº¡§¥ê¥¦¥Þ¥Á¸¡ºº¡ÊRF¡Ë ºÎ·ì¤Ç·ì±ÕÃæ¤Î¥ê¥¦¥Þ¥Á°ø»Ò¡ÊRF¡Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£(¸ÂÄê20Ì¾ )13:00～13:45 Æ±²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü Á°Î©Á£¤¬¤ó¡ÊPSA¡Ë¸¡ºº¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÃËÀ¤Î¤ß¡Ë¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨¹ÖºÂ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤ØÆþ´ÛÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë ¢£Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://forms.gle/TzrPmMCFBKhTr7yS8
¤¦¤á¤¤¿²¹Àô Ï¡ Wellbeing Park ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¡£²¹Íá¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ¤ò5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢2015Ç¯³«¶È¤Î¡Ö¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡×¤Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸Ä¡¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå ¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥óÆî´Û3³¬¡¦4³¬¤Ë2025Ç¯3·î21Æü³«¶È¡£2025Ç¯8·î4Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤è¤êÂçºå»Ô½é¤Î¡Ö²¹ÀôÍøÍÑ·¿·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¡×¤ËÇ§Äê¡£2025Ç¯10·î31Æü¡¢¡Ö±¿Æ°·¿·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½é¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ÐËå»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡×¤ËÂ³¤¯2»ÜÀßÌÜ¤ÎWÇ§Äê»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸ø¼° HP¡§https://umekita-onsen.jp/
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¤Ï1979Ç¯¤ËÂçºå»Ô¤ÇÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢¥Û¥í¥Ë¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÂçºå¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÉÂ±¡¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Ï46¿ÇÎÅ²Ê¡¢Áí¿¦°÷¿ô1,971Ì¾¤ÎÂÎÀ©¢¨¤Ç¡¢Äã¿¯½±¼£ÎÅ¡¢Àè¿Ê¡¦ÀèÀ©°åÎÅ¡¢°åÎÅ£Ä£Ø¡¢À¸À®AI¡¢ËÜ³ÊÅª¥¿¥¹¥¯¥·¥Õ¥È¡¦¥¿¥¹¥¯¥·¥§¥¢¡¢Ãæ±û´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤Ä¹ñºÝÉ¸½à¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏJCIÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¢¹ñºÝ°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µßµÞ°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÂÎÀ©¤Ç3¼¡µßµÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµßµÞ°åÎÅ¤òÄó¶¡¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¿ÇÎÅ²Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ëµßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µßµÞ¼Ö6Âæ¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥«ー4Âæ¡¦µßµÞ¼Ö2Âæ¡Ë¡¢°å»Õ9Ì¾¡¢´Ç¸î»Õ30Ì¾¡¢µßµÞµßÌ¿»Î25Ì¾¤Ç¡¢¡ÖÃÇ¤é¤Ê¤¤µßµÞ¡×¡ÖÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤µßµÞ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµßµÞ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¼õÆþ¤ì¡¢½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤¬Æ±¾è¤·¤ª»Ç¤¤¤¹¤ëµßµÞµßÌ¿»Î3Ì¾ÂÎÀ©¤Î°åÀ¿²ñ¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¡×ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹°è°åÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ 2025Ç¯4·î¸½ºß