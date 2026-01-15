ÂçÆüËÜ°õºþ £³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖJapan Expo Paris¡×¤Î¸øÇ§ÂåÍýÅ¹¤Ë·èÄê
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É¤Ï¡¢2026Ç¯7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖJapan Expo Paris¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸øÇ§ÂåÍýÅ¹¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè24²ó Japan Expo Paris¡×¤Ç¤Ï¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹³«ºÅµ¬ÌÏ¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ëËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢º£²ó25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤µ¤é¤Ê¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DNP¤Ï¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSEFA EVENT¡Ê¥»¥Õ¥¡ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿JTS GROUP¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³¤³°Å¸³«¤ÈÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½ÐÅ¸´õË¾¼Ô¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Japan Expo Paris¤Î¸øÇ§ÂåÍýÅ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëDNP¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ûÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë±Ä¶È¡¦À½Â¤¤ÎµòÅÀ¤ò»ý¤ÄDNP¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¸²½¤È¥¯¥ê¥¨ー¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¡ÊIntellectual Property¡§IP¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¦ÁÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖFUN'S PROJECT¡×¡ö1¡¢XR¡ÊExtended Reality¡Ëµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Î¶õ´Ö¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤È·ÐºÑ·÷¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ÖXR¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó®»ö¶È¡×¡ö2¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿ー in DNP PLAZA SHIBUYA¡×¡ö3¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë½é¤Î³¤³°µòÅÀ¡ÖTokyo Anime Center in SAN FRANCISCO¡×¤ò³«Àß¤·¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÜÅÀ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡û¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦Åù¤ò³è¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡ÖJapan Expo Paris¡×¤Î¸øÇ§ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡û¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½ÐÅ¸¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀ²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Japan Expo¤Î¸½¾õ¤ä2026Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ûDNP¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸ÀâÌÀ²ñ¤Î³µÍ×
¡»Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë 14:00～15:30 ¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 13:30¡Ë¡»¾ì½ê¡§ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò DNP»ÔÃ«²Ã²ìÄ®¥Ó¥ë ²Ã²ìÄ®¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«²Ã²ìÄ®1-1-1¡Ë¡»ÆâÍÆ¡§¡ÖÂè25²óJapan Expo Paris¡×½ÐÅ¸Êç½¸Í×ÎÎ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¤ÎÀâÌÀ¡»¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www2.enq-plus.com/enq/funsproject/je2026briefing/
¡ÖJapan Expo Paris¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡ÖJapan Expo Paris¡×¡Ê¼çºÅ¼ÒSEFA EVENT¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í3Ì¾¤¬ÁÏÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¯¸«¡õ¸ä³Ú¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦ÅÁÅýÊ¸²½¡¦²»³Ú¡¦´Ñ¸÷¡¦ÉðÆ»¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¿©Ê¸²½¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®Îõ¤ÊÍßµá¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÌç¼Ô¤«¤éÇ®Îõ¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç ¡¢¼ã¼Ô¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤Ç¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4Æü´Ö¤Ç25Ëü¿Í°Ê¾å¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëËÜº×Åµ¤Ï¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBtoBtoC¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1 FUN'S PROJECT ¢ª https://funs-project.com/¡ö2 DNP¤ÎXR¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È ¢ª https://www.dnp.co.jp/biz/products/maintag/xr.html¡ö3 Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿ー in DNP PLAZA SHIBUYA ¢ª https://tokyoanimecenter.jp/¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£