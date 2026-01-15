¡Ö·àÃÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¡×¡¡¸Ç¤¤·è°Õ¤ÇÄ©¤àMONO·ëÀ®36Ç¯ÌÜ¤Î¿·ºî¡ØÂà¶þÇ¦¼Ô¡Ù¾å±é·èÄê
MONO¡ÊÂåÉ½¡§ÅÚÅÄ±ÑÀ¸¡Ë¼çºÅ¡¢¡ØÂà¶þÇ¦¼Ô¡Ù¤¬2026Ç¯2·î27Æü (¶â) ～ 2026Ç¯3·î8Æü (Æü)¤ËµÈ¾Í»û¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ ÉðÂ¢Ìî»Ô µÈ¾Í»ûËÜÄ® 1-33-22¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î19Æü (ÌÚ) ～ 2026Ç¯3·î23Æü (·î)¤ËÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö CUBE01¡ÊÂçºåÉÜ Âçºå»ÔËÌ¶è ÆîÀðÄ® 6-26¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://c-mono.com/stage/
2026Ç¯¡¢MONO¤Î¿·ºî¸ø±é¤ÏÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ÈÉÔ¾òÍý¤ÊÎø°¦
»þ¤Ï¹¾¸Í¡£ÂçÌ¾¤É¤¦¤·¤ÎÁè¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌµÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¡ÖÇ¦¤Ó¡×¡Ä¡Ä¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¦¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ëÌÌ¡¹¤À¡£»³Î¤¤ËÊë¤é¤¹Èà¤é¤Î°Õ¸«¤Ï³ä¤ì¤ë¡£ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤À¡£¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯Ç¦¤Ó¤¿¤Á¤Î·²Áü¤¬´ñÌ¯¤ÊÎø°¦ÏÃ¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£MONO¤Î¿¿¹üÄº¡¢·ÚÌ¯¤Ç¼¢Ì£¿¼¤¤²ñÏÃ·à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡¢ÅÚÅÄ±ÑÀ¸¤è¤ê
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÂà¶þÇ¦¼Ô¡×¡£Åö»þ¤ÏÇ¦¼Ô¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÖÇ¦¤Ó¤Î¼Ô¤¿¤Á¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇ¦¤Ó¤Î¼Ô¤¿¤Á¤òÂêºà¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÆó¤Ä¤ÎÏÃ¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÏÉÔ¾òÍý¤ÊÎø°¦¥¹¥Èー¥êー¡£Ãç´ÖÆâ¤Ç¤Î¶Ø´÷¡ÊÇ¦¤Ó¤Î¥ëー¥ë¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æó¿Í¤ÎÏÃ¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤ê»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¦¤Ó¤¿¤Á¤ÎÏÃ¡£ÌÜÅª¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Èà¤é¤Î»Ñ¤ò´î·àÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡MONO¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢31Ç¯´Ö¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿ÈøÊýÀëµ×¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤ò°úÂà¤·¤Æ·àÃÄ¤òÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¡ÖÃÄÂÎ·Ý¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÂç»ö¤ËºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÁÓ¼º¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ä¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤âºîÉÊ¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¤ÏË¥¤¤¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£·àÃÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤·è°Õ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÅÚÅÄ±ÑÀ¸¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦ÇÐÍ¥¡¿MONOÂåÉ½°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1989Ç¯¤Ë¡ÖBµé¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡×¡Ê¸½MONO¡Ë·ëÀ®¡£1990Ç¯°Ê¹ßÁ´ºîÉÊ¤Îºî¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£1999Ç¯¡Ø¤½¤ÎÅ´Åã¤ËÃË¤¿¤Á¤Ï¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ù¤ÇÂè6²óOMSµº¶Ê¾ÞÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2001Ç¯¡ØÊø¤ì¤¿ÀÐ³À¡¢¤Î¤Ü¤ëºú¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊ¸³ØºÂ¡Ë¤ÇÂè56²ó·Ý½Ñº×¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2003Ç¯Ê¸²½Ä£¤Î¿·¿Ê·Ý½Ñ²ÈÎ±³ØÀ©ÅÙ¤Ç°ìÇ¯´Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ËÎ±³Ø¡£·àºî¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²èµÓËÜ¤Î¼¹É®¤âÂ¿¿ô¡£¤½¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÌó»°½½¤Î±³¡Ù¡¢¡Ø½éÌë¤ÈÏ¡º¬¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø³³¤Ã¤×¤Á¥Û¥Æ¥ë¡ª¡Ù¡ØÀÆÆ£¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¡£
MONO¤È¤Ï
1989Ç¯¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÅÄ±ÑÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖBµé¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡×¤È¤·¤Æ´úÍÈ¤²¡£1990Ç¯°Ê¹ß¤ÎÁ´ºîÉÊ¤Îºî¡¦±é½Ð¤òÂåÉ½¤ÎÅÚÅÄ±ÑÀ¸¤¬Ì³¤á¤ë¡£1991Ç¯¤ËMONO¤Ë²þÌ¾¤·¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¡£2009Ç¯¤ËÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢2017Ç¯¤ËÂçºåÊ¸²½º×¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¤ËÂè1²ó´ØÀ¾¤¨¤ó¤²¤Âç¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¸ø±é³µÍ×
¡ØÂà¶þÇ¦¼Ô¡Ù¢£½Ð±é¼Ô¶âÂØ¹¯Çî¡¡¿å¾Â ·ò¡¡±üÂ¼ÂÙÉ§¡¡ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡¡ÀÐ´ÝÆàºÚÈþ¡¡¹â¶¶ÌÀÆü¹á¡¡Î©Àî °«¡¡ÅÚÅÄ±ÑÀ¸¢£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉñÂæÈþ½Ñ¡Ã¼ÆÅÄÎ´¹°¡¡¾ÈÌÀ¡ÃµÈËÜÍµ±»Ò¡¡²»³Ú¡Ã±àÅÄÍÆ»Ò¡¡²»¶Á¡ÃÆ²²¬½Ó¹°¡¡°á¾Ø¡ÃÂçÌîÃÎ±Ñ¡¡±é½Ð½õ¼ê¡Ãneco¡Ê·àÃÄ»°ÌÓÇºÂ¡Ë¡¡ÉñÂæ´ÆÆÄ¡ÃÀÄÌî¼é¹À¾ÈÌÀÁàºî¡Ã°ËÆ£ÂÙ¹Ô¡¡±é½ÐÉô¡Ã½¬ÅÄÊâÌ¤ÀëÅÁÈþ½Ñ¡Ã¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¦¥é¥âー¥ó¡¡ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡ÃËÙÀî¹â»Ö¡ÊKUTOWANS STUDIO¡ËÀëÅÁ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ÃÀÐ ¿¿¼£¡¡¥â¥Ç¥ë¡ÃÉ©°æ´îÈþ»ÒÀ©ºî¡Ã³ÀÏÆ½ã»Ò¡¡Ë»³²ÂÈþ´ë²è¡¦À½ºî¡¦¼çºÅ¡Ã¥¥åー¥«¥ó¥Ðー¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â°ìÈÌ¡§4,500±ß¡Ê¡ú½éÆü³ä°ú¡§4,200±ß¡Ë35ºÐ°Ê²¼¡§3,000±ß ¢¨Í×¾ÚÌÀ½ñÄó¼¨25ºÐ°Ê²¼¡§2,000±ß ¢¨Í×¾ÚÌÀ½ñÄó¼¨¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¢¨35ºÐ°Ê²¼¡¦25ºÐ°Ê²¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍ×¾ÚÌÀ½ñÄó¼¨
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü (¶â) ～ 2026Ç¯3·î8Æü (Æü)²ñ¾ì¡§µÈ¾Í»û¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ ÉðÂ¢Ìî»Ô µÈ¾Í»ûËÜÄ® 1-33-22¡Ë¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë19:00-¡ú2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00-3·î01Æü¡ÊÆü¡Ë14:00-3·î02Æü¡Ê·î¡Ë14:00-3·î03Æü¡Ê²Ð¡ËµÙ±é3·î04Æü¡Ê¿å¡Ë19:00-3·î05Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00-/19:00-3·î06Æü¡Ê¶â¡Ë19:00-3·î07Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00-/18:00-¡ý3·î08Æü¡ÊÆü¡Ë14:00-¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡¢¼õÉÕ³«»Ï¤Ï1»þ´ÖÁ°¤è¤ê¢¨¡ú¡á½éÆü³ä°ú¢¨¡ý¡á½ª±é¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¥Ä¥¢ー¤¢¤ê¡ÊMONO¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ×¿½¹þ¡ËÄó·È¡Ã¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÉðÂ¢ÌîÊ¸²½À¸³¶³Ø½¬»ö¶ÈÃÄ¶¨ÎÏ¡Ã¥¥åー¥Ö¡¡¥ê¥³¥âー¥·¥ç¥ó¡¡radio mono½õÀ®¡ÃÊ¸²½Ä£Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ÈñÊä½õ¶â¡ÊÉñÂæ·Ý½ÑÅùÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¡Ê¸ø±éÁÏÂ¤³èÆ°¡Ë¡Ë¡¡¡¡¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñµþÅÔ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀ©ºî»Ù±ç»ö¶Èhttps://www.confetti-web.com/events/12704
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü (ÌÚ) ～ 2026Ç¯3·î23Æü (·î)²ñ¾ì¡§ÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö CUBE01¡ÊÂçºåÉÜ Âçºå»ÔËÌ¶è ÆîÀðÄ® 6-26¡Ë¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00-¡ú3·î20Æü¡Ê¶âŽ¥½Ë¡Ë14:00-3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00-¡¿18:00-¡ý3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë14:00-3·î23Æü¡Ê·î¡Ë14:00-¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡¢¼õÉÕ³«»Ï¤Ï1»þ´ÖÁ°¤è¤ê¢¨¡ú¡á½éÆü³ä°ú¢¨¡ý¡á½ª±é¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¥Ä¥¢ー¤¢¤ê¡ÊMONO¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ×¿½¹þ¡ËÄó·È¡ÃÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö¶¨ÎÏ¡Ã¥¥åー¥Ö¡¡¥ê¥³¥âー¥·¥ç¥ó¡¡radio mono¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¢¥¿ー¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×½õÀ®¡ÃÊ¸²½Ä£Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ÈñÊä½õ¶â¡ÊÉñÂæ·Ý½ÑÅùÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¡Ê¸ø±éÁÏÂ¤³èÆ°¡Ë¡Ë¡¡¡¡¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö 2025¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×µþÅÔ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀ©ºî»Ù±ç»ö¶Èhttps://www.confetti-web.com/events/12705
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµhttps://service.confetti-web.com