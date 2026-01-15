¡Ú¤Þ¤â¤Ê¤¯1·î31Æü (ÅÚ) ³«Ëë¡Û¡ÒÇí¤½Ð¤·¤ÎÌ¿¤Ç º²¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡ÓÏ¡³ÚºÂ´úÍÈ¤²¸ø±é¡Ø±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡Ù»°ÂëSCOOL¤Ë¤Æ¾å±é¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¡Ø±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡Ù¤¬2026Ç¯1·î31Æü (ÅÚ) ～ 2026Ç¯2·î1Æü (Æü)¤ËSCOOL¡ÊÅìµþÅÔ »°Âë»Ô ²¼Ï¢¿ý 3-33-6¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£http://confetti-web.com/@/rengaku1
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rengakuza.jimdofree.com/¸ø¼°Instagram¡§http://www.instagram.com/rengakuza¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@rengakuza?si=QywMlc6goi-eSJMe
1/31(ÅÚ¡Ë～2/1¡ÊÆü¡Ë»°ÂëSCOOL¤Ë¤ÆÏ¡³ÚºÂ´úÍÈ¤²¸ø±é¡Ø±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡Ù¾å±é¡ªÏ¡³ÚºÂ¤Ï¡¢ÃæÂ¼Ï¡¤ÈµÜÃ«Â¿³Ú¤¬2026Ç¯1·î31Æü¤Ë´úÍÈ¤²¤¹¤ë·àÃÄ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÇí¤½Ð¤·¤ÎÌ¿¤Ç º²¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡×¡£Ï¡³ÚºÂ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°±Ò·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥×¥ì¥¤¡£ÁÇÉñÂæ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤È¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡ÊÊ·°Ïµ¤¡Ë¤ÇÉñÂæ¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡×¤Ç¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤ÎBAR¤Ç¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿À¤³¦¤òÁÇÉñÂæ¤Ç±éµ»¤È¿ÈÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹ ¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð
¿È¤âÃÎ¤é¤º¤ÎÃ¯¤«¤Î¤Õ¤È¤·¤¿Í¥¤·¤µ¤äÁÛ¤¤¤ä¤ê¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤Î½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã¯¤«¤¬¡¢¤â¤·¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Îã¤¨¤½¤ì¤¬¡¢"»à¸å¤Î¶ä²ÏÀ¤³¦"¤À¤È¤·¤Æ¤â¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Ûーーー¤±¤ì¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¼ä¤·¤¯¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤±¤ì¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤Ï¤À¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤±¤ì¤É¤ª´ê¤¤¤â¤·»ä¤¿¤Á¤¬¶ä²Ï¤Øµ¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤À¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢±§Ãè¤«¤é¡¢°©¤¤¤Ë¤¤Æ¤½¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤ーーー
Ï¡³ÚºÂ¤È¤Ï
2026Ç¯1·î¤ËÃæÂ¼Ï¡¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¤ì¤ó¡Ë¤ÈµÜÃ«Â¿³Ú¡Ê¤ß¤ä¤¿¤Ë¤¿¤é¡Ë¤¬´úÍÈ¤²¤¹¤ëPerforming Arts Group¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµº¶Ê¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥×¥ì¥¤¤ò¾å±é¡£ÁÇÉñÂæ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤È¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡ÊÊ·°Ïµ¤¡¦Â¸ºß´¶¡Ë¤ÇÉñÂæ¶õ´Ö¤òÁÏ¤ë¡£Â¨¶½Åª¤Ê¼Çµï¤È¡¢¶õ´Ö¤ËÌ¿¤ÎÉ÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿ÈÂÎÉ½¸½¡ÊÂçÌîÉñÆ§¡Ë¤ÇÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ëÁÛÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¥á¥ó¥Ðー
¸ø±é³µÍ×
¡Ø±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡Ù¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü (ÅÚ) ～ 2026Ç¯2·î1Æü (Æü)²ñ¾ì¡§SCOOL¡ÊÅìµþÅÔ »°Âë»Ô ²¼Ï¢¿ý 3-33-6¡Ë¢£½Ð±é¼ÔÃæÂ¼Ï¡µÜÃ«Â¿³ÚÂ¾¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) 19:00¡¡ÃæÂ¼Ï¡/µÜÃ«Â¿³Ú/guest2·î1Æü(Æü) 13:00¡¡µÜÃ«Â¿³Ú/guest/guest18:00¡¡ÃæÂ¼Ï¡/guest/guest¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¢¨¾å±é»þ´Ö¤ÏÌó80Ê¬¢¨guest¤Ï¡¢1/17 SNS¡¦HP¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë°ìÈÌ¡§4,000±ßU30¡§3,000±ß³ØÀ¸¡§2,500±ß¡ã¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¸ÂÄê¡ª1,000±ß³ä°ú¡ä°ìÈÌ 4,000±ß ¢ª ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ÀÊ 3,000±ß¡ª
