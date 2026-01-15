¥Þ¥¯¥Ë¥«¡¢Google Cloud Marketplace¾å¤Ç Box¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆüËÜ½éÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ °ì¾¡¢°Ê²¼¥Þ¥¯¥Ë¥«¡Ë¤Ï¡¢Google Cloud¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥¯¥é¥¦¥ÉÀ½ÉÊ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖGoogle Cloud Marketplace¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBox¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î²ÃÂ®¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¡¢AI¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëBox¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAIµ¡Ç½¡ÖBox AI¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶ÈÆâ³°¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é²ÁÃÍ¤¢¤ëÃÎ¸«¤òÃê½Ð¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È°Õ»×·èÄê¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢Google Cloud Marketplace¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Box¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤Þ¤ëBox¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·ÈÎÇä·ÐÏ©¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢£³µÍ×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢Marketplace Channel Private Offer¡ÊMCPO¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢Google Cloud Marketplace¤òÄÌ¤¸¤ÆBox¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Box¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎGoogle Cloud¼è°ú´Ø·¸¤äGoogle Cloud Marketplace¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤ÆBox¤ÎÄ´Ã£¡¦ÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Google Cloud¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î·ÀÌó¡¦ÀÁµáÂÎ·Ï¤ËÅý¹ç¤·¤ÆBox¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Ã£¥×¥í¥»¥¹¤Î´ÊÁÇ²½¤ÈÆ³Æþ¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡üGoogle Cloud¤È¤Î·ÀÌó¡¦ÀÁµá¤Î°ì¸µ²½¡§Google Cloud¤Î´ûÂ¸·ÀÌó¤ËÅý¹ç¤·¤¿»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤¬ÂçÉý¤Ë´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ü¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤ÈÍøÍÑ³«»Ï¡§½¾Íè¤Î¸ÄÊÌ·ÀÌó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤êÃ»´ü´Ö¤ÇBox¤ÎÆ³Æþ¡¦ÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ü¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤è¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¥Ýー¥È¡§Google Cloud Marketplace¾å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¯¥Ë¥«¤ÎBoxÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸å¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖHakonnect¡ö¡×¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¼«Æ°²½¤ä¥Çー¥¿°Ü¹Ô¡¢µÚ¤ÓBoxÏ¢·È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡Ê¥í¥°Ê¬ÀÏ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ï¢·È¡¢¹½ÃÛ»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Google Cloud Marketplace¾å¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ïº£¸å¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Box¤ÈGoogle Cloud¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Box AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬Box¾å¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¤¿·Á¤Ç³èÍÑ¤·¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¸¡º÷¡¦Í×Ìó¡¦ÃÎ¸«Ãê½Ð¡¦¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ê¤ÉAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBox Japan ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ º´Æ£ ÈÏÇ·»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¯¥Ë¥«¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Google Cloud Marketplace¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏGoogle Cloud¤È¤Î·ÀÌó¡¦ÀÁµá¤ò°ì¸µ²½¤Ç¤¡¢Ä´Ã£¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂçÉý¤Ê´ÊÁÇ²½¤ÈÆ³Æþ¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤äAI³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Box¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍýµ¡Ç½¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Þ¥¯¥Ë¥«¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³èÍÑ¤È¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¥°ー¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ñー¥È¥Êー»ö¶ÈËÜÉô ¾åÌî Í³Èþ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Þ¥¯¥Ë¥«¤¬ Google Cloud Marketplace ¤Ë¤ª¤¤¤ÆBox¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¯¥Ë¥«¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¤è¤ê¡¢Google Cloud ¤òÄÌ¤¸¤ÆBox¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³èÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë Google Cloud ¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGemini Enterprise¡×¤ÈBox¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤¹³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÂ¿¿ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â Google Cloud ¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¥êー¥É¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡ö¡§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼«Æ°ºîÀ®¤ä¥Çー¥¿°Ü¹Ô¡¢¸¢¸Â´ÉÍý¤Ê¤ÉBox¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Î¥Äー¥ë·²¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¾Î¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¤Ï¤³¤Á¤é¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¡¡BoxÃ´ÅöTEL¡§045-476-2010E-mail¡§box-sales-i@macnica.co.jp¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤Î¼ÒÌ¾µÚ¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«µÚ¤Ó³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡ÊÀ½ÉÊ²Á³Ê¡¢»ÅÍÍÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´¾µÃÎ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¥³¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¼è¤ê°·¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦28¤«¹ñ/ÃÏ°è91µòÅÀ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢AI¤äIoT¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÈ¯·¡¡¦Äó°Æ¡¦¼ÂÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§www.macnica.co.jp