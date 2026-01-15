¡Ú´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¡Û·î³Û2,980±ß～¤Î24»þ´Ö¥¸¥à¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×³ÆÌ³¸¶Å¹¡¢Á´¹ñ41Å¹ÊÞÌÜ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡ª
24»þ´Ö¥¸¥à¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨ー¥¤ー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼¹¯¹¨¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ë41Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24 ³ÆÌ³¸¶Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó²ñ°÷¿ô3Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿Ìµ¿Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ100Å¹ÊÞÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ë **ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë** 24»þ´Ö¥¸¥à¤ò
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡× ³ÆÌ³¸¶Å¹¤Ï¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë24»þ´Ö±Ä¶È¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤È¤·¤Æ´ôÉì¸©Æâ¤Ç4Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´Ä¶¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¤Ê¤É¤ÇÆüÃæ¤Î»þ´Ö³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼êº¢¤ÊÎÁ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÀÌóÇû¤ê¡¦°ãÌó¶â¤Ê¤·¡£¡Ö»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£³ÆÌ³¸¶»Ô¤È¤¤¤¦À¸³è·÷¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÅª¤ËÄÌ¤¨¤ë¡È¿È¶á¤Ê¥¸¥à¡É¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Äã²Á³Ê¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×³ÆÌ³¸¶Å¹¤Ç¤Ï¡¢40Âæ°Ê¾å¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò´°È÷¡£Í»ÀÁÇ¥Þ¥·¥ó¤«¤é¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¥È¤Þ¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥³¥ì¥³¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¡£ÁàºîÀ¤ä°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢Ìµ¿Í¥¸¥à¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤äÆ°Àþ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢º®»¨»þ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£¡Ö²Á³Ê¤ÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÀèÃå300Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡ªºÇÂç9,500±ßÁêÅö¤ªÆÀ¡ª
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×³ÆÌ³¸¶Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÀèÃå300Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤ÇºÇÂç9,500±ßÁêÅö¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë»öÁ°Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë½é´üÈñÍÑ¤ä·î²ñÈñ¤Î°ìÉô¤¬ÌµÎÁ¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡¦´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï https://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/ ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½ÌóÉÔÍ×¡ª»öÁ°¸«³Ø²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×³ÆÌ³¸¶Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡¦»²²ÃÌµÎÁ¤Î»öÁ°¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÅ¹Æâ¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÇÛÃÖ¡¢»ÜÀß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¸«³Ø²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÌµ¿Í¥¸¥à¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¸«³Ø²ñ ³µÍ×
**³«ºÅ´ü´Ö**¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë**»þ´Ö**¡§10:00～20:00**»²²ÃÈñ**¡§ÌµÎÁ**Í½Ìó**¡§ÉÔÍ×¢¨³«ºÅÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïhttps://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×³ÆÌ³¸¶Å¹ Å¹ÊÞ¾ðÊó
**½êºßÃÏ**¡§¢©504-0832´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»ÔÁÉ¸¶²Ö±àÄ®1ÃúÌÜ19-1**¥¢¥¯¥»¥¹¡§**Ì¾Å´³ÆÌ³¸¶Àþ¡Ö³ÆÌ³¸¶»ÔÌò½êÁ°±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬**Ãó¼Ö¾ì**¡§¤¢¤ê¡Ê27Âæ¡Ë**ÃóÎØ¾ì**¡§¤¢¤ê**»ÈÍÑ²ÄÇ½ÀßÈ÷**¡§¥Õ¥êー¥í¥Ã¥«ー¡¢¹¹°á¼¼¡¢Wi-Fi¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´°È÷**ÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó**¡§¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¡¢ÂÎÁÈÀ®·×¡ÊINBODY¡Ë¡¢·ÀÌó¥í¥Ã¥«ー**¥ªー¥×¥óÆü**¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë10:00**±Ä¶È»þ´Ö**¡§24»þ´Ö±Ä¶È¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë**¸ø¼°¥µ¥¤¥È**¡§https://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/**¥áー¥ë**¡§info_kakamigahara@ecofit24.com
Á´¹ñ¤Ë41Å¹ÊÞ¡ª¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¤Ï¤³¤³¤¬Ì¥ÎÏ
ÎÁ¶â¡¦Á´¹ñÁê¸ßÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤Ï¡¢·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¤«¤éÄÌ¤¤ÊüÂê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë24»þ´Ö¥¸¥à¤Ç¤¹¡£°ãÌó¶â0±ß¡¦·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÇû¤ê¤Ê¤·¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ41Å¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ë¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÁê¸ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¼«Âð¤ä¿¦¾ì¡¢³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£½ÐÄ¥¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤ÎºÝ¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ°÷¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2026Ç¯1·î ³ÆÌ³¸¶Å¹¥ªー¥×¥ó»þÅÀ**¡Ú**https://www.ecofit24.com/shop/**¡Û**
²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖTRESUL¡Ê¥È¥ì¥¹¥ë¡Ë¡×
¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖTRESUL¡Ê¥È¥ì¥¹¥ë¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¸¥àÍøÍÑ¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£- QR¥³ー¥É¤Ç´ÊÃ±ÆþÂà´Û ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¡£- º®»¨¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§ Å¹ÊÞ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°·×²è¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£- ¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊ¬ÀÏ Æü¡¹¤Î¿©»ö´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£- ¥Þ¥·¥ó¤Î»È¤¤Êý¤òÆ°²è¤Ç¥µ¥Ýー¥È ½é¿´¼Ô¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤ò³Ø¤Ù¤ëÆ°²è¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥¸¥à¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£- ¥¸¥àÍøÍÑ¤ÇÃù¤Þ¤ë¡ÖEF¥Ý¥¤¥ó¥È¡×µ¡Ç½ ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢±¿Æ°·ÑÂ³¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£**¡Ú**https://www.tresul.jp/**¡Û**
Á´¹ñ¤Ç³ÈÂçÃæ¡ª¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÊç½¸
¡Ö¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¡×¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¡ßÌµ¿Í±¿±Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë24»þ´Ö¥¸¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¿ô3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥à±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤òËÜÉô¤¬Äó¶¡¤·¡¢Î©ÃÏÁªÄê¤«¤é³«¶È½àÈ÷¡¢±¿±ÄÌÌ¤Þ¤Ç¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÅ¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ö¶È±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥Êー¤â¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ¸½À¤ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤µ¤âÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç°ÂÄê¤·¤¿»ö¶È¤ò°é¤Æ¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£**¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¥¨ー¥¤ー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶ÈÉô¥áー¥ë¡§fc_ecofit24@aec-co.net¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§**https://fc.ecofit24.com/
Á´¹ñ¤ÇÂ³¡¹¥ªー¥×¥ó¡ªºÇ¿·¤Î¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ
¥¨¥³¥Õ¥£¥Ã¥È24¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¡¹¤È¿·Å¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£**À¶À¥Å¹**¡§https://www.ecofit24.com/shop/kiyose/**³ûµïÅ¹**¡§https://www.ecofit24.com/shop/kamoi/**Àé¼ï°ªÅ¹**¡§https://www.ecofit24.com/shop/chikusaaoi/**¹âº¬ÌÚ¸ÍÅ¹**¡§https://www.ecofit24.com/shop/takanekido/**³ÆÌ³¸¶Å¹**¡§https://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/
²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê¥¨ー¥¤ー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
**²ñ¼ÒÌ¾**¡§¥¨ー¥¤ー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò**½êºßÃÏ**¡§¢©463-0002 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èÃæ»ÖÃÊÌ£²¼ÄêÇ¼80GLPÌ¾¸Å²°¼é»³WEST 2³¬**TEL**¡§0120-994-214¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶ÈÀìÍÑ²óÀþ¡Ë**E-mail**¡§info@aec-co.net**¸ø¼°¥µ¥¤¥È**¡§https://aec-co.net/
