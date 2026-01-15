¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë ¡ÖPROTOTYPE Inc. CEO ÅÏÊÕ¸÷¾Ï»á¡×¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó400㎡¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡É¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤¹¤ë
À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Êµ¡Ç½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¼ÂÊªÂç¤Î»îºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢°Õ¾¢¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë³«È¯¼êË¡¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡×¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÀ½Â¤¹©Äø¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óŽ¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢VR¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¼èºà¤·¤¿PROTOTYPE Inc.¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËHANEDA¡ßPiO¤ËÆþµï¡£¼ÒÌ¾¤É¤ª¤ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢Â¤ºî¤Ê¤É¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¸²½¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸ÄÂÎ´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢´ë¶È¤Î»îºî³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£CEO¤ÎÅÏÊÕ¸÷¾Ï»á¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤ÎÆâÍÆ¤äÅ¸Ë¾¡¢HANEDA¡ßPiO¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£4¡ß20£í¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¶î»È¡¢¼ÂÊªÂç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî
PROTOTYPE Inc.¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢HANEDA¡ßPiO¤Î1³¬¡£ÎÙ¤ê¹ç¤¦3¶è²è¡¢K104¡¦K105¡¦K106¤ò¼Ú¤ê¤Æ1¶è²è¤ËÀÜÂ³¤·¤¿Ìó400㎡¤ò¡¢Å·°æ¹âÁêÅö¤ÎÌó4£í¡ßÉýÌó20£í¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÀß¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª·ó¥®¥ã¥é¥êー¡ÖHANGER-B¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß¥ê¥¢¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢±ÇÁü¡¦¾ÈÌÀµ¡´ï¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÇîÊª´Û¡¢Èþ½Ñ´Û¡¢Ê¸²½¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤ÇÅê±Æ¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬µðÂç¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÀ£¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Âç¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¼ÂºÝ¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë±ÇÁü¤òÊ£¿ô²ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÅÔÅÙ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¼ÂÊªÂç¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë¤³¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Ä¾¶á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡¢B.LEAGUE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀß·×³«È¯¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÌî粼»á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥Ñー¥Ä¤òÁªÂò¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±é½Ð¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÁàºî¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÊUI¡Ë¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ä¥Ñー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÀ©¸æ¤Þ¤Ç°ì³çÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌî粼»á¡Ë
¢£¹Âç¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¶õ´Ö¡¢¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡¢½õÀ®¶â¤Ê¤É½ô¾ò·ï¤ò¼Â¸½
HANEDA¡ßPiO¤Î3¶è²è¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡ÖHANGER-B¡×¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¤¿³«È¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¤¬¡¢ÁÏÎ©60Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê¸½ÂåÈþ½Ñ²ÈIKEUCHI»á¤È¤ÎÁ°±ÒÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñー¥Ä¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤¿¤À1Âæ¤Î¼ÖÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¦¥é¥«¥ó STO Time Chaser_111100¡Ù¤È¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ÎÉôÉÊ¤ä¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡¢ÇÛÀþ¤Ê¤É¤òÊ£»¨¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¡ØTime Gazer¡Ù¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£HANGER-B¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÈÂÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÑ²Ù½Å¤¬1t¡¿㎡¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©¤á¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¡ØÆóÎØ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡Ù¤Î³«È¯¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Àー¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÆ°ºî¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¥»¥ó¥µー¤Ç·×Â¬¤·¡¢±¿Æ°²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÎØ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÅÅÁõ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤¥Î¥¤¥º¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥Ð¥ó¥¯³Ñ¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Àµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¡¦Æ°ºî·×Â¬¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µÂçÅÄ¶è½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¥íー¥É¥ìー¥¹¥é¥¤¥Àー¡¦²¬Ã«ÍºÂÀÁª¼ê¤Ë¥Æ¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢³«È¯¤¬¸½ºß¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£´°À®¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¥áー¥«ー¤Î¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤Ø¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë²¬Ã«Áª¼ê¤Ï¡¢ÂçÅÄ¶è¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Áー¥à¤Î¡ÖHICity Racing Aprilia¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¢¥¤¥·¥Æ¥£¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¡Ë¡×¥Áー¥àÂåÉ½·ó¥é¥¤¥Àー¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¤Ç³èÌöÃæ¡£²¬Ã«Áª¼ê¤¬PROTOTYPE Inc.¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢HANEDA¡ßPiO¤¬Æþ¤ëHICity¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆóÎØ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ÇËèÇ¯11·î¾å½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー¡ÖEICMA 2025¡×¤ËÅ¸¼¨¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Âç¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¶õ´Ö¡¢¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡¢½õÀ®¶â¤Ê¤É½ô¾ò·ï¤ò¼Â¸½
ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢HANEDA¡ßPiOÆþµï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î³«È¯¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢³«È¯¸½¾ì¤Ç¸ÜµÒ¥ì¥Ó¥åー¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢±ØÄ¾·ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¤Û¤ÜÎÙ¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤âµþµÞÀþ¤ÇÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë¤³¤³¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÁ°¡¢PROTOTYPE Inc.¤¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Îµþ²¦Àþ¿·ÂåÅÄ±ØÉÕ¶á¡£1¥õ½ê¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¢¥·¥çー¥ëー¥à¤Ê¤É¤ò¶á¾ì¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¼Ò°÷³§¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´ë²è¡¦Àß·×¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¡£¥³¥í¥Ê¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ°ÜÅ¾Àè¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¤Å·°æ¹â¡¢¹Âç¤ÊÌÌÀÑ¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¸õÊäÃÏ¤ÏÂçÅÄ¶è¤ä¹Á¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢²£ÉÍ¡¢ÀéÍÕ¤Ê¤É¤ÎÎ×³¤ÃÏ¶è¡¢ÅÔ²¼¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀîÀ¾Éô¤Ê¤É¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²Ã¤¨¤Æ¸ÜµÒ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþÅÔ¤ÎÂçÅÄ¶è¤Î±©ÅÄÉÕ¶á¤ä¹Á¶è¤ÈÅ·²¦½§¤ÎÁÒ¸Ë³¹¤Ê¤É¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÅ¬ÃÏ¤Ë¡£HANEDA¡ßPiO¤Ï¡¢¤Þ¤À·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë»ä¤¬¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¡¢ÂçÅÄ¶è¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡ËHANEDA¡ßPiO¤ÎÎ©ÃÏ¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î½õÀ®¤Î²¸·Ã¤âÂç¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÆóÎØ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃ¼ì¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤Î·×Â¬¤ä³«È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤¬¤¢¤ê¡¢Êä½õ¶â¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ½Â¤¶È½¸ÀÑÃÏ¤ÎÂçÅÄ¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½ºß¡¢HICity¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤ä¥Óー¥ë¾úÂ¤½ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡È¥µ¥¤¥Ðー²°Âæ¡É¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê°û¿©ÀìÍÑ¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤Ç¡¢¥Óー¥ë¤ò¤è¤êÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±é½Ð¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ëÄ¶¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê²°Âæ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢HICity¡¢HANEDA¡ßPiO¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌòÇã¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×HANEDA¡ßPiO¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¡¢Æþµï´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢PROTOTYPE Inc.¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶Ã¤¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ PROTOTYPE Inc.½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¶õ¹Á1ÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ ±©ÅÄ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£ ZONE-K 104¡¦105¡¦106ÂåÉ½¼Ô¡§ CEO¡¡ÅÏÊÕ¸÷¾ÏÀßÎ©¡§ 2004Ç¯¡ÊÊ¿À®16Ç¯¡Ë2·î20Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥á¥«À©¸æ¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¦À©ºî¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢¸ø¶¦»ÜÀßµÚ¤Ó¾¦¶È»ÜÀß¡¢Å¸¼¨²ñÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¶õ´ÖÀß·×µÚ¤Ó±ÇÁüÀ½ºî¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä³«È¯¡¦À½ºî¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー³«È¯¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.proto-type.jp/
¢£¾ðÊóÇÛ¿®¸µ
