¼Ì¿¿ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç .com¡×¡Êhttps://minnanoomoide.com/¡¢°Ê²¼ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§º´Æ£·ø°ì¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸Å²Ï»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸Å²Ï»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤è¤êËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©À¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸Å²Ï»Ô¤Ï¡¢Íøº¬ÀîÎ®°è¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÎò»ËÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¶µ°é´Ä¶¤ä³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡Ö¸Å²Ï»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÅöÆü¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¼°Åµ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë±ÜÍ÷¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤ä±óÊý¤Ë¤ª½»¤¤¤Î¿ÆÂ²¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·À®¿Í¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é¡¦Ê¸²½³èÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤Á¤È¼ã¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð´é¤ÈÁÛ¤¤½Ð¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸Å²Ï»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡× ³µÍ×
¼çºÅ¡§¸Å²Ï»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¥µ¥¤¥È¡§https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/index.html¸Å²Ï»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¥Úー¥¸¡§https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/syogaigakusyu/seijinsikiten/16172.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥Þ¥¤¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×¡Êhttps://happysmile-inc.jp/¡Ë
¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¡×¼Ì¿¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò·è¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò 1 ¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤ä¤¹¤Î¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ì¿¿ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔËÌ¶èµÜ¸¶Ä®°ìÃúÌÜ477ÂçÃ«¥Ó¥ëLabo¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è»ØÀð 1753Æ³ÆþÃÄÂÎ¿ô¡§8,800ÃÄÂÎ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§º´Æ£·ø°ì»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼Ì¿¿ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç .com¡×¤Î±¿±Ä¡¦Äó¶¡
¢£¼Ì¿¿ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç .com¡×¤È¤Ï¡Êhttps://minnanoomoide.com/¡Ë
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÍøÍÑÃÄÂÎÂ¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆ³ÆþÈñ¤äÅÐÏ¿ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬°ìÀÚ¤«¤«¤é¤º¡¢±ÜÍ÷¼Ô¤â²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯ÌµÎÁ¤Ç¼Ì¿¿¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ï¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊÝ°é¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¡Ê³Æ¼ï¥¥Ã¥º¥¹¥¯ー¥ë¤ä¥×¥í¥Áー¥à¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¡Ê·àÃÄ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¡Ã´Åö¡¦¼èºàÁë¸ýTEL¡§048-919-3306E-mail¡§secretary@happysmile-inc.jp