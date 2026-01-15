°¦Ç¤Î¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡Ö¤Í¤³²³¤ªÁ·¡×¡¡¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ª
2025Ç¯¤ÇÁÏ¶È110¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Î©²ÖÍÆ´ï³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©¾®ÅÄ·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Ìî Ë®ÃË)¤Ï¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅýµ»½Ñ¤ò°¦Ç¤Î°Ù¤Ë»È¤¤¡Ø¤Í¤³²³¤ªÁ·¡Ù¤ò³«È¯¡¢2026Ç¯1·î10Æü(¶â)10»þ¤è¤ê¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§https://www.makuake.com/project/nekookeozenn/
°¦Ç¤Î¾Ã²½¤È´ØÀá¤ò¼é¤ë¡ÖºÇÅ¬¤Ê·¹¤¤È¹â¤µ¡×
Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¾²¤Î¿©´ï¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ¡¢¼ó¤ò²¼¤²¤ÆÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ¤Ï¡¢°¦Ç¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¢£¿©¸å¤ÎÅÇ¤Ìá¤·¤¬Â¿¤¤¢£¿©»öÃæ¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¢£´ØÀá¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë³ÑÅÙ¤È¹â¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¦¥¹¥àー¥º¤Ë°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤ä¤ª¿å¤¬ÉéÃ´¤Ê¤¯°ß¤ØÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¡¦¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¿©¸å¤ÎÉÔ²÷´¶¤äÅÇ¤Ìá¤·¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¦´ØÀá¤Ë¤âÇÛÎ¸¼ó¤ä¹ø¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡£ËèÆü¤Î¤ª¿©»ö¤ò¡¢°¦Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡ªÂ¿Æ¬»ô¤¤¤Ç¤â°Â¿´¤Ê¡Ö¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¹½Â¤¡×
Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë ¡È¤´ÈÓ¤Î²£¼è¤êÌäÂê¡É¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤»Ò¤ä¡¢¿µ½Å¤Ë¿©¤Ù¤ëÀ³Ê¤Î»Ò¤Û¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç²£¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Í¤³²³¤ªÁ·¤Ï ÀµÌÌ°Ê³°¤«¤é¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤·Á¾õ ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀµÌÌ¤ËU»ú¤Î¤¯¤Ü¤ß¤òÆþ¤ì¼þ¤ê¤Ë¹â¤µ¤ò¤Ä¤±¡¢²£Æþ¤ê¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬ Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶ ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤½¤Î»Ò¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡É¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¤´ÈÓ»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¸¤ÀìÍÑ¡ª¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤â»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡ÛËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û¡Ö¤Í¤³²³¤ªÁ· ¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¤Í¤³²³¤ªÁ· ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2026/1/10¡ÊÅÚ¡Ë10:00～2026/2/23¡Ê·î¡Ë22¡§00¤Þ¤Çhttps://www.makuake.com/project/nekookeozenn/
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ÛÎ©²ÖÍÆ´ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1915Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î¼òÂ¢¤Ë¾úÂ¤ÍÑ¤Î20ÀÐÃ®¤ä¾úÂ¤Æ»¶ñ¡¢Î®ÄÌÍÑ¤Î4ÅÍÃ®¤Ê¤ÉÌÚÃ®¤òÄÌ¤¸¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤À¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÍÆ´ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÄÒÊª¤äÌ£Á¹¡¢¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¡¢ÄÁÌ£¤Û¤«ÇÀ¶È¡¢°åÎÅ´ØÏ¢Åù¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶È¼ï¶È³¦¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤ªµÒÍÍ(¾ÃÈñ¼Ô)¤ØÀ¸³èÄó°Æ¡¢°ìÊâÀè¤ÎÄó°Æ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢»ö¶ÈÌÜÅª¤ò¥Á¥¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÄó°Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤³Ú¤·¤¤À¸³è¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Cheer¡¦±þ±ç¡¢³åºÓ¤Ç¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¡¢¾¯¤·¤Î´¶Æ°¤òÄó°Æ¡¦±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½Î©²ÖÍÆ´ï¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ê¤ë100Ç¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¥¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Î©²ÖÍÆ´ï³ô¼°²ñ¼ÒËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ²¬»³¸©¾®ÅÄ·´Ìð³ÝÄ®Àõ³¤385-1ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡§ 0866-82-3300ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ²¬Ìî Ë®ÃË»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§ ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢ÌÚÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇäÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1955Ç¯HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.spac.co.jp