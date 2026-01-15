40¼þÇ¯µÇ°¡ªÎòÂå¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡× 2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤«¤é¸ÂÄêÈ¯Çä
¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õー¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢1986Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤ÎÈ¯Çä40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÎòÂå¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¥é¥¥é¥·ー¥ëÆþ¤ê¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡¡¤Ö¤É¤¦Ì£¡×¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡¡¥½ー¥ÀÌ£¡×¤ò2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ´ë²è
1986Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ï¡¢Ê´¤È¿å¤òº®¤¼¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤Õ¤¯¤é¤àÉÔ»×µÄ¤Ê¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÎòÂå¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ëÁ´40¼ïÎà¤òÉõÆþ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Þ¤±¥·ー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿Á´40¼ïÎà¤Î¥¥é¥¥é¥·ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥·ー¥ë¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¡Ö¤Í¤ë¤Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¿§ÊÑ¤ï¤ê¤äÆ¦ÃÎ¼±¤òµºÜ¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÈ¯Çä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿1991Ç¯¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½¸¤á¤ÆÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£Å½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡¢½¸¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡¢40¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ª¤Þ¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡¡¤Ö¤É¤¦Ì£¡Ê¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ë / ¥½ー¥ÀÌ£¡Ê¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ë¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)¢£ÍÆÎÌ¡§23.5g¡Ê¤Ö¤É¤¦Ì£¡Ë/25.5g¡Ê¥½ー¥ÀÌ£¡Ë¢£ÆÃÄ¹¡§¡¦Ê´¤È¿å¤òº®¤¼¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Õ¤¯¤é¤à¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ª²Û»Ò¡¦40¼þÇ¯¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦Á´40¼ïÎà¡¢ÎòÂå¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¥é¥·ー¥ëÆþ¤ê¡¦¤Ö¤É¤¦Ì£¤Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¡¢¥½ー¥ÀÌ£¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¥é¥à¥Í¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¢¨¥·ー¥ë¤Ï40¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤«£±Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»þ´ü¤ä°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ËÈ¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¡ª
¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÅ¥¤ó¤³Í·¤Ó¡×¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡×ÃÎ°é²Û»Ò®¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¢¡¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í 40¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥Èhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/
ÃÎ°é²Û»Ò®¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤ò°é¤à¤ª²Û»Ò¡×¤ØÃÎ°é²Û»Ò®¤Ï¡Ö¤é¤·¤¯¡¢¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¡Ö¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤¹¡×¡Ö¼ºÇÔ¤ò³Ú¤·¤à¡×¡Ö°ã¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ 3¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤ò°é¤à¤ª²Û»Ò¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¥¯¥é¥·¥¨ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.kracie.co.jp/¥¯¥é¥·¥¨ ¥Õー¥º¸ø¼°¡¡X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡https://twitter.com/Kracie_foods¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ°é¤Ò¤í¤Ð¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ°é¤Ò¤í¤Ð¡¡Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ°é¤Ò¤í¤Ð¡¡Facebook¥Úー¥¸¡¡https://www.facebook.com/chiikuhiroba¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ°é¤Ò¤í¤Ð¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracie¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ°é¤Ò¤í¤Ð¡¡TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡https://www.tiktok.com/@chiiku_hiroba¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Õー¥º¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼TEL¡§0120-202903