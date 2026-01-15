Åì³¤ÅÅ»Ò¡¢°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¥Õ¥©ー¥é¥à2026¤Ë»²²Ã 2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Î¡Ö¤Ê¤ß¤¥¹¥¯¥¨¥¢ ¤Ê¤ß¤¥Ûー¥ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à
¡¡ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¼ã¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸È¯¿®¡¢ÂÐÃÌ¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¾ì¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Çô²°Ä®¤Î»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¡¢Åö»ö¼Ô²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¿³èÆ°
¡¡ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¤Ï¤¡¤È¥¹¥Úー¥¹ÂåÉ½¤Î»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©Çô²°Ä®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¤´»ÒÂ©¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿Åö»ö¼Ô²ÈÂ²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹Ö±é³èÆ°¤ä·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ä´Ø·¸¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿ùËÜÅ¯Ìé¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡³Æ¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¡×¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°û¼ò±¿Å¾¤òËÉ¤°¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ¤Ç¡Ö°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ø
¡¡Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Åö»ö¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë·¼È¯³èÆ°¤È¡¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ÛÌ¾¾Î¡§°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¥Õ¥©ー¥é¥à2026Æü»þ¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë14:00～16:00²ñ¾ì¡§¤Ê¤ß¤¥¹¥¯¥¨¥¢ ¤Ê¤ß¤¥Ûー¥ë¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¼çºÅ¡§°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¥Õ¥©ー¥é¥à2026¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»²²Ã¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§WEB¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¿½¹þURL¡§https://x.gd/MS3AA
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²èÉôÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ® 2-34-13 ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè£³¥Ó¥ë 203E-mail: kikaku@tokai-denshi.co.jp¢£¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸Ä¿ÍÁõÃå¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯.com¡§https://alcohol-interlock.com/ ¢£Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¡¦ÃÏ°è·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÃÏ°è¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://transport-safety.jp/archives/26257
¢£ÅÀ¸Æµ¡´ïµÚ¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÅÅ»Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È ¡§ https://shop.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È ¡§ https://transport-safety.jp/