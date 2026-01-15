²¬»³¸©½é¡ª¥¨¥¹¥Æ·ÏÈþÍÆ»ñ³Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÈþÍÆ½Î¡ÉÃÂÀ¸
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFuu(¥Õ¥¥)¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è²¼ÃæÌî¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò ºç¸¶ËüÎ¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥¨¥¹¥Æ·ÏÈþÍÆ¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¯¿Í¿ôÀ©¡¦¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó·¿¤Î¡ÈÈþÍÆ·Ï½Î¡É¡ÖLume Belle¡Ê¥ëー¥Þ¥Ù¥ë¡Ë¡×¤ò³«½Î¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1～4·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥ëÇ§Äê»î¸³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖÃ»´ü¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥³ー¥¹¡×¤ò³«½Î¤·¡¢ÈþÍÆ³Ø¹»ºß³ØÀ¸¤äÆÈ³Ø¤ÎÊý¤Î¶ì¼ê¹îÉþ¡¦»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯4·î³«½ÎÍ½Äê¤ÎËÜ¥³ー¥¹¡Ê»ñ³Ê¼èÆÀ¥³ー¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºßÆþ½Î´õË¾¼Ô¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lume Belle¡Ê¥ëー¥Þ¥Ù¥ë¡Ë¤È¤ÏÈþÍÆ»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Î¤¿¤á¤Î½Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖLume Belle¡×¤Ï¡ÈÈþ¤·¤¤¸÷¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤ÆâÌÌ¤Îµ±¤¤ò°é¤Æ¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¡È¾¯¿Í¿ôÀ©¡¦¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¡É¤Î½Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Î¶ì¼ê¹îÉþ¤«¤é»ñ³Ê¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±·î³«½Î¡§ÈþÍÆ»ñ³ÊÃ»´ü¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥³ー¥¹¡ÊÃ»´ü½¸Ãæ¡Ë¡ÛÈþÍÆ´ØÏ¢»ñ³Ê¡ÊÆüËÜ¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¶¨²ñ¡¢CIDESCO(¥·¥Ç¥¹¥³)ÆüËÜ¡¢JNEC(¥¸¥§¥Í¥Ã¥¯)¥Í¥¤¥ê¥¹¥Èµ»Ç½¸¡Äê¤Ê¤É)¤Ï¡¢É®µ¡¦¼Âµ»¤È¤â¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ì¼êÊ¬Ìî¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÈ³Ø¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¼åÅÀ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÐ±þ»ñ³Ê¡Ê2026Ç¯1～4·î¼Â»Ü¡ËÆüËÜ¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¶¨²ñ¡ÊAJESTHE(¥¢¥¸¥§¥¹¥Æ)¡ËCIDESCOÆüËÜJNEC¥Í¥¤¥ê¥¹¥Èµ»Ç½¸¡Äê¡¡¤Ê¤É
¢¡¥³ー¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡ÊÃ»´ü¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥³ー¥¹¡Ë¡¦ÌµÎÁ¤Î¼Âµ»¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¡¦¼åÅÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥È³Ø½¬¥×¥é¥ó¡¦ÈþÍÆ³Ø¹»À¸¡¦ÆÈ³Ø¼Ô¤É¤Á¤é¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë½Î·Á¼°
¢¡¼õ¹Ö¤ÎÎ®¤ì① ÌµÎÁ¼Âµ»³ÎÇ§ ¨¦ ¸½¾õ¤Îµ»½Ñ¡¢¶ì¼ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÇÃÇ② ¸ÄÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ® ¨¦ ÌÜÉ¸»ñ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬·×²è¤òºîÀ®③ ¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥óµ»½Ñ»ØÆ³ ¨¦ ¼åÅÀÊä¶¯¤È¼Âµ»¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°④ Ç§Äê»î¸³ ¨¦ ³Æ¶¨²ñ¤Î»î¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ªÄ´À°
¢¡¥³ー¥¹ÎÁ¶â¡¦5²ó¥³ー¥¹¡Ê20»þ´Ö¡Ë60,000±ß¡¦7²ó¥³ー¥¹¡Ê28»þ´Ö¡Ë84,000±ß¡¦10²ó¥³ー¥¹¡Ê40»þ´Ö¡Ë120,000±ß
¡Ú2026Ç¯4·î³«½Î¡§»ñ³Ê¼èÆÀ¥³ー¥¹¡ÊÆþ½ÎÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë¡ÛÈþÍÆ¤Î´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¢¡3¤«·î¥³ー¥¹¡¡¼ø¶ÈÎÁ¡§300,000±ß ¡¡ÆâÍÆ¡§¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¤Î´ðÁÃ ¡¡¼èÆÀ²ÄÇ½»ñ³Ê¡§AJESTHEÇ§Äê¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¢ÈþÈ©¸¡Äê¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê3µé ¶µºàÈñ¡§30,000±ß¡¢¶µ²Ê½ñ¡§10,000±ß¢¡6¤«·î¥³ー¥¹¼ø¶ÈÎÁ¡§500,000±ß ÆâÍÆ¡§¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Í¥¤¥ë¡¦Ã¦ÌÓ¤ò´Þ¤àÁí¹çµ»½Ñ¡¢ AJESTHEÇ§Äê¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£ÈþÈ©¸¡Äê¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê3µéJNEC3µé¡¦¥¸¥§¥ë½éµé ¶µºàÈñ¡§100,000±ß¡¢¶µ²Ê½ñ¡§15,000±ß
¢¡Lume Belle¶¯¤ß¡Ê¥¹¥¯ー¥ëÁ´ÂÎ¡Ë¡¦¹Ö»ÕÎò15Ç¯¤Î¥×¥í¤¬¡¢¶µ°é¡ß¥µ¥í¥ó¸½¾ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»ØÆ³¡¦²¬»³½é¤Î¡ÈÈþÍÆ·Ï½Î¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¸ÄÊÌ¶µ°é¡¦¼ÂÁ©¥µ¥í¥óÊ»Àß¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤ò°éÀ®
¡ÔÄÌ³Ø¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡Õ½µ2～3²ó¡Ê1Æü4»þ´Ö¡ËJRÂç¸µ±Ø¤«¤éÅÌÊâ20Ê¬¡¢À¾»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ12Ê¬¥Ð¥¹Ää¡Ö²¼ÃæÌîËÜÄ®¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡ÔÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Õ¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¼Ò²ñ¤Çµ±¤¯Â´¶ÈÀ¸¤òÂ¿¿ôÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£LumaBelle¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯ÎÏ¡É¤ò°é¤Æ¤ë¶µ°é¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡× ³ô¼°²ñ¼ÒFuuÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºç¸¶ËüÎ¤
¥¹¥¯ー¥ë³µÍ×Ì¾¾Î¡§Luma Belle½êºßÃÏ¡§²¬»³»ÔËÌ¶è²¼ÃæÌî351¡¾101 KS¥Ó¥ë202¼ø¶ÈÆü¡§·î～ÅÚ¡¿10:00～17:00H/P¡¡¡§https://www.lumabelle.jp
²ñ¼Ò³µÍ×¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFuu½»½ê¡§ÁÒÉß»ÔÃã²°Ä®353-54ÂåÉ½¼Ô¡§ºç¸¶ËüÎ¤»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¶µ°é¡¦ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó±¿±Ä