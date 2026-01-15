ÀÈï³²¼Ô¤Ë¤âÀ²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿ºÂ¡¦¤Á¤¤¤Ð¤¢¤Î¿Í·Á·à¡Ù¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÖÀ¡¦¿Í¸¢¡¦Ì¿¤Î¤ªÏÃ¡×2·î14Æü¤Ë³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°¦ÃÎ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌ¤Á³ËÉ»ß¥»¥ó¥¿ー(°¦ÃÎ¸©¡¿ÂåÉ½¡¡ÄÅ²ì µ®Âå)¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿ºÂ¡¦¤Á¤¤¤Ð¤¢¤Î¿Í·Á·à¡Ù¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÖÀ¡¦¿Í¸¢¡¦Ì¿¤Î¤ªÏÃ¡×¤ò¥¦¥£¥ë¤¢¤¤¤Á(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¡¦¿Í¸¢¡¦Ì¿¤Î¤ªÏÃ¡×
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿ºÂ¡¦¤Á¤¤¤Ð¤¢¤Î¿Í·Á·à¡Ù¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÀ¡¦¿Í¸¢¡¦Ì¿¤Î¤ªÏÃ¡×
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§(1)¡Ú»Ò¤É¤â¤ÎÉô¡¦»Ò¤É¤â¤â¤ª¤È¤Ê¤â³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ÖÌ¿¤Î¤ªÏÃ¡×¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:30-12:00(³«¾ì 10:15～)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÀ¡×¤ä¡ÖÌ¿¡×¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Æ»Ò¤ÇÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤¤¤ä¡×¡Ö¤À¤¤¤¸¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥é¥ó¥ÁºÂÃÌ²ñ¡¦¥Õ¥êー¥Èー¥¯(¼«Í³»²²Ã)¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12:00-13:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ªÊÛÅö»ý»²¡¦½ÐÆþ¤ê¼«Í³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤Ç¤âOK¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àµ²ò¤â·ëÏÀ¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(2)¡Ú¤ª¤È¤Ê¤ÎÉô¡¦¤ª¤È¤Ê¤³¤½À¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ö¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13:00-15:00(³«¾ì 12:45～)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶µ°é¤ò¡ÖÃÎ¼±¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èï³²¼Ô¤Ë¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°÷¡¦»Ù±ç¿¦¡¦ÃÏ°è¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª¤È¤Ê¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥¦¥£¥ë¤¢¤¤¤Á(1³¬ »ëÄ°³Ð¼¼)
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§»Ò¤É¤â(3ºÐ～18ºÐ)¡¡¡¡ 500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤È¤Ê(19ºÐ°Ê¾å)¡¡¡¡¡¡2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â¡Ü¤ª¤È¤Ê¥»¥Ã¥È¡¡2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¿Æ»Ò¡¦ÁÄÉãÊì¤ÈÂ¹¤Ê¤ÉÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ)
¡ã¤ª¿½¹þ¤ß¡ä
°Ê²¼¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°¦ÃÎ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌ¤Á³ËÉ»ß¥»¥ó¥¿ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
¢£¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿ºÂ¡¦¤Á¤¤¤Ð¤¢¡×¤Î¤´¾Ò²ð
¤¬¤é¤¯¤¿ºÂ¡¡½Ð±é¡¢¹Ö»Õ¡§ÌÚÅç ÃÎÁð(¤Á¤¤¤Ð¤¢)¡¡1953Ç¯À¸¤Þ¤ì
1991Ç¯AIDS¤Î¸ì¤êÉô¤«¤éÀ¤ò¿Í¸¢¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¾®Ãæ¹â¹»Âç³ØÂç¿Í¤Þ¤Ç¤Ë¿Í·Á·à¤ä»æ¼Çµï¡¢ÂÎ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã·¿¤Î¡ÖÌ¿¤Î¤ªÏÃ¤·¡×¤òÁ´¹ñ¤ËÅÁ¤¨Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ôºß½»
¢£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ÖÀ¡×¡Ö¿Í¸¢¡×¡ÖÌ¿¡×¡£
ÂçÀÚ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦ÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤é¤³¤ï¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤ª¤È¤Ê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í·Á·à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¶»¤¬¤¤å¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤é¤À¡¦¤³¤³¤í¡¦¶³¦Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í·Á·à¤À¤«¤é¡¢ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¬¤é¤¯¤¿ºÂ¤Î¤Á¤¤¤Ð¤¢¡£
Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢ËÜ¼Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡¢¤ª¤È¤Ê¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Îð¤È·Ð¸³¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¿Í·Á·à¤Ç¤¹¡£
¢£¤´»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤(ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È)
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¡×¡Ö¿Í¸¢¡×¡ÖÌ¿¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í·Á·à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂÎ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÓÃæÂà¼¼¡¦µÙ·Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤ËÈ¯¸À¤ä»²²Ã¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤½¤Ð¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¾ì¤Ï¡¢Ã¯¤«¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢É¾²Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯Îð¡¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ò¤É¤â¤ÎÉô¤Ï 3ºÐ°Ê¾å¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¸½¤ÏÇ¯Îð¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»²²Ã¤ò¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤È¤Ê¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¡¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼éÈë¤È°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Ë
²ñ¾ìÆâ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ä´¶ÁÛ¤Ï¡¢³°Éô¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Ï¿²»¡¦Ï¿²è¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤µ¤¤¤´¤Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤¬¡¢»²²Ã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ
¿ô¶µ¸¦¡¦¾å¼Ò¶µ¼¼
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°¦ÃÎ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌ¤Á³ËÉ»ß¥»¥ó¥¿ー