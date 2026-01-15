¡À°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¤Ï¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç20¼þÇ¯¡¿Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö20¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡×¤ò1/17¤è¤ê³«ºÅ¡¡ÇÀ»ºÊª20±ß»Ô¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬222±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëÆÃÇä¡¡¤µ¤é¤Ë100kg±Û¤¨¹ñ»º¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤â¡ª
°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¼¤Î±Ø¡¢½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô)¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü～27Æü¤Î10Æü´Ö¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ20¼þÇ¯º×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Î20±ß»Ô¤äÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇÀ»ºÊªÂçÆÃ²ÁÆÃÇä¡¢°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤ó¤ÈËÜÂÎ²Á³Ê222±ß¤ÎÆÃÇä¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÆ¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥é¥¹¤µ¤ó¤äCOCOA¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥È¥Þ¥È·»¤µ¤ó¤Á¤ã¤¹¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä20¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È100kg±Û¤¨¤Î¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ä25Ëü±ßÁêÅöÆþ¤Ã¤¿20Ëü±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤âÅÐ¾ì!?20Ç¯Ê¬¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿10Æü´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¡Ö20¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡×¤ò1/17¤è¤ê³«ºÅ
¢£ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä¾ì¡ÖÊ¿Æü¸ÂÄê20±ß»Ô¡×!!
À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÌîºÚÆÃÇä¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê20±ß(ÀÇ¹þ22±ß)¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡ª¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
³«ºÅÆü¡§1·î19Æü～23Æü¡¿1·î26Æü¡¦27Æü
¡¦ËÌ³¤Æ»»º¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â1ÂÞ5¸ÄÆþ¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÂÞ¤Þ¤Ç
¡¦ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡¡¡ 1ËÜ¡¡¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ5ËÜ¤Þ¤Ç
¡¦ËÌ³¤Æ»»º¡¡¶Ì¤Í¤®¡¡¡¡¡¡ 1¸Ä¡¡¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ5¸Ä¤Þ¤Ç
¡¦ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤ß¤«¤ó¡¡¡¡¡¡ 1¸Ä¡¡¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ5¸Ä¤Þ¤Ç
¡¦ÀÄ¿¹¸©»º¡¡¤ê¤ó¤´¡¡¡¡¡¡ 1¸Ä¡¡¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ5¸Ä¤Þ¤Ç
ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä¾ì¡ÖÊ¿Æü¸ÂÄê20±ß»Ô¡×
¢£ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä¾ì¡ÖÇÀ»ºÊª¤ÎÂçÆÃÇä¡ª¡×
¡¦19Æü(·î)µÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¥È¥Þ¥È¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡150±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦19Æü(·î)ÃçÀî¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤Ê¤¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦20Æü(²Ð)½©»³¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡Âçº¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ËÜ¡¡ 80±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦20Æü(²Ð)º´Çì¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡ÇòºÚ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¶Ì¡¡100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦21Æü(¿å)ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤ªÊÆ2kg¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦21Æü(¿å)¾¡Ëô¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¿Í»²¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡ 80±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦22Æü(ÌÚ)ÃæÌî¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡½ÕµÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡ 80±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦22Æü(ÌÚ)ÂçÀî¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤ß¤«¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦23Æü(¶â)»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡¡¡¡¡1¶Ì¡¡100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦23Æü(¶â)¿ù»³¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¡¡¡1ÂÞ¡¡100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦26Æü(·î)¿¹Ìî¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¸¶ÌÚ¤·¤¤¤¿¤±¡¡1ÂÞ¡¡100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦26Æü(·î)À±Ã«¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤Ê¤á¤³¡¡¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡¡100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦27Æü(²Ð)ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡¤«¤Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡ 80±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦27Æü(²Ð)²¼»³¤µ¤ó¤Î¡¡ÀÅ²¬¸©»º¡¡Ä¹¥Í¥®¡¡¡¡¡¡¡¡1ÂÞ¡¡ 80±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨³Æ30¸Ä¸ÂÄê¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä¾ì¡ÖÇÀ»ºÊª¤ÎÂçÆÃÇä¡ª¡×
¢£¾ÂÄÅ¾¦¶È¹â¹»¡ßÃæ¶¿À¾Ãæ³Ø¹»¡¡¼ø¶È¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¡¦2026Ç¯1·î17Æü～2026Ç¯1·î27Æü¡¡10Æü´Ö¸ÂÄê
ÃÏ¸µ¡¦Ì¤Íè¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿20¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥á¥Ë¥åー¤¬ÃÂÀ¸¡ª¾ÂÄÅ¾¦¶È¹â¹»¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢Ãæ¶¿À¾Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¤Î¿·¥á¥Ë¥åー´ë²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌó25ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æâ3ÉÊ¤¬¸«»ö¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ËÆ¦¡¦»°Åç¡¦ÀÅ²¬¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHIS¡¡°ËÆ¦SHIITAKE¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥Ã¥Á¥ó¡×
ºù¤¨¤Ó¤È¤·¤é¤¹¤Î¤«¤ÍÈ¤²¥Ðー¥¬ー
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 780±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ Íñ¡¦¤¨¤Ó¡¦¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦
¡Ö¥Þ¥°¥íÆ»¾ì¡×
Æó½½¤ÎÊõ³¤Á¯Ð§
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 2,020±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ Íñ¡¦¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¾®Çþ¡¦¤µ¤±¡¦¤¤¤«¡¦¤¤¤¯¤é¡¦ÂçÆ¦
¡ÖTAMAGOYA¡×
¤µ¤ï¤ä¤«¼÷ÂÀÏº¤ß¤«¤ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±ー¥
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦¾®Çþ¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦ÂçÆ¦¡¦¥¼¥é¥Á¥ó
Â¼Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥á¥Ë¥åー¤Ï¼ã¤¤´¶À¤ÈÃÏ°è¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿·ë¾½¤Ç¤¹¡£20¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ì»®¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
ºù¤¨¤Ó¤È¤·¤é¤¹¤Î¤«¤ÍÈ¤²¥Ðー¥¬ー
Æó½½¤ÎÊõ³¤Á¯Ð§
¤µ¤ï¤ä¤«¼÷ÂÀÏº¤ß¤«¤ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±ー¥
¢£20¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
100kg±Û¤¨¡¡ËÜ¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎ¥·¥çー
1·î17Æü(ÅÚ)10¡§30～
¢¨¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎÃæ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÁ¯µû²Ã¹©¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
100kg±Û¤¨¡¡ËÜ¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎ¥·¥çー
¢£Ìß¤Þ¤
¡¦2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¡¡2Æü´Ö¸ÂÄê
³ÆÆü15¡§30～¡¦ÀèÃå50Ì¾ÍÍ
¢¨ÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤ò»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤Þ¤¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
Ìß¤Þ¤
¡¦24Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
10¡§00～¡¡°ËÆ¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥é¥¹¡¡¡¡»°Åç¡¦ÅÄÊý¡¦½ÙÅìÃÏ¶è¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¶â´É¥Ð¥ó¥É
11¡§00～¡¡COCOA¡¡¡¡ÀÅ²¬½Ð¿È¥Õ¥©ー¥¯¥Ç¥å¥ª
12¡§00～¡¡¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ·¤µ¤ó¤Î¡¡¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È
13¡§00～¡¡¥Õ¥é¥Ï¥é¥¦¡¦¥ª¡¦¥¦¥¢¥éÆó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥À¥ó¥¹
14¡§00～¡¡¥È¥Þ¥È·»¤µ¤ó¤Á¤ã¤¹¡¡ÀÅ²¬½Ð¿ÈÌîºÚ·Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー
15¡§30～¡¡Ìß¤Þ¤
¡¦25Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
10¡§00～¡¡20¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¡20¤òÅö¤Æ¤Æ·ÊÉÊ¥²¥Ã¥È
10¡§30～¡¡20ÉÃµ²±ÎÏ¥²ー¥à¡¡20ÉÃ¤Ç³Ð¤¨¤ÆÅú¤¨¤Æ·ÊÉÊ¥²¥Ã¥È
11¡§00～¡¡¸½ÂåË®³Ú»³ÅÄÎ®ä¸¶Ê¡¡Koto.to¡¡ÏÂ¡ßÍÎ¡¡À¸±éÁÕ
11¡§30～¡¡20ÉÃ¤Ç¥ê¥ó¥´ÀÑ¤ßÊüÂê
12¡§30～¡¡20¥áー¥È¥ë¥Ñ¥¿ー¥´¥ë¥Õ
13¡§00～¡¡20¥»¥ó¥Á¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¡Àþ¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ô¥¿¥ê20¥»¥ó¥Á¤Ç·ÊÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
13¡§30～¡¡Æó½ÅÄ·¤ÓÁª¼ê¸¢¡¡¾å°Ì¼Ô¤Ë¤Ï·ÊÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
14¡§00～¡¡Qoo¥À¥ó¥¹¡¡¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
14¡§30～¡¡°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¡¡20Ìä¥¯¥¤¥º¡¡Á´ÌäÀµ²ò¤Ç·ÊÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
15¡§30～¡¡Ìß¤Þ¤
16¡§30～¡¡¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ
¹ë²Ú·ÊÉÊ¡¡1²óÀïÍ¥¾¡¼Ô¡¡ÀÅ²¬¸©»º¤ß¤«¤ó20¥¥í¡¡2²óÀïÍ¥¾¡¼Ô¡¡ÇÀ»ºÊª20¥¥í
24Æü¡¦25Æü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢£20¼þÇ¯¡¡ÂçÂçÂç´¶¼Õº×¤ê
9¡§00～¡¡ÆüÂØ¤ï¤êÆÃÇä³«ºÅ¡¡³Æ20¸Ä¸ÂÄê
°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬222±ß(ÀÇ¹þ240±ß)¤Ç
20¼þÇ¯ ÂçÂçÂç´¶¼Õº×¤ê
¢£20Ëü±ßÊ¡ÂÞ¡ª¡©
´ü´ÖÃæ¡¡¸ÂÄê2¥»¥Ã¥È(Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
25Ëü°Ê¾å¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¤ÎÂç¿Íµ¤¤Î¤ªÊÆ¤äÀ¸»ºÊª¡¦¤ªÃã¤äÃÏ¸µÀÐÄÍ¤µ¤ó¤Î¤ªÆù¤ä³ª¡¢Æü¤Î½Ð¤¿¤Þ¤´¤Ê¤É°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹
20Ëü±ßÊ¡ÂÞ
¢£Âç´¶¼Õ¡¡¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü～27Æü¡¡4Æü´Ö
´ü´ÖÃæ¡¢ÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¡¡ÀÇ¹þ3,000±ß¤´¤È¤Ë1²ó
¢¨Ê£¿ô¥ì¥·ー¥È¹ç»»²ÄÇ½¤Ç¤¹¡¡¢¨·ÊÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¡¦·ÊÉÊ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Âç´¶¼Õ¡¡¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ
¢£¡Ö°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°Åç»Ô¤Î¹ñÆ»136¹æÀþ±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤óÃæ¿´¤Ë¤ªÌîºÚ¤¬ÊÂ¤ÖÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Ð§¤Ö¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥°¥íÆ»¾ì¤ä°ËÆ¦¤ÎÄÇÂû¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ðー¥¬ー¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¤¿¤Þ¤´ÀìÌçÅ¹TAMAGOYA¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤ªÌîºÚ¡¦¤ªµû¡¦¤ªÆù¤È¿©ºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ä¤ªÅÚ»º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¡¡³°´Ñ
¢£¡Ö°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø¡×³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ °ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©411-0815¡¡ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô°Âµ×322-1
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 055-984-1217
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡9¡§00～17¡§00
¿²µ»¿©Æ²¡ºµ»°ìËÜ¤Þ¤°¤íÆ»¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡ 11¡§00～15¡§00
ÆùºÚ½Áñ»Ò¡Öñ°ìÏº¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10¡§00～15¡§30
THIS°ËÆ¦SHIITAKE¥Ðー¥¬ー¥¥Ã¥Á¥ó¡¡¡¡9¡§00～16¡§00
Cafebranch¡¡TAMAGOYA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9¡§30～15¡§30
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ç¯ÃæÌµµÙ
