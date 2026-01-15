¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ²·¤Î´ØÅì¿©ÎÈ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±±ÅÄ ¿¿°ìÏ¯)¤â»²²è¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¸¦µæ²ñ¡×(²ñÄ¹¡§ËÌ ¹¯¿®)¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¿©Ê¸²½¿¶¶½¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹ÇÕ¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¤Ë¡ÖÂè10²ó ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹ÇÕ ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ºÇ½ª¿³ºº²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ºòÇ¯¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò


ºòÇ¯¤Î¼ø¾Þ¼°É÷·Ê



¢£1.Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö»ÔÄ¹ÇÕ¡×¤ÎÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È

ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÃÏ°èÆÃ»º¤Ç¤¢¤ë¡È¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö»ÔÄ¹ÇÕ¡×¤ò´§¤·¤¿ÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹

µ­Ç°¤¹¤Ù¤­10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë180ÅÀ¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤ä»ÔÌ±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ç¯¡¹´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£



¢£2.¿©°é¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌÉôÌç¡×¤¬ÄêÃå

¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤é³Ø¹»ÇÀ±à¤Ç¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¤òºÏÇÝ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸À¸ÅÌÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö¶µ°éÄ¹¾Þ¡×¤òÀß¤±¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÈÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£3.³«ºÅ³µÍ×

Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âè10²ó ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹ÇÕ

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ºÇ½ª¿³ºº²ñ

Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)

¿³ºº²ñ(Ä´Íý)¡§12»þ30Ê¬～15»þ(Í½Äê)

É½¾´¼°¡¡¡¡¡¡¡§15»þ45Ê¬～16»þ20Ê¬

²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥×¥é¥¶¥Îー¥¹ ¥­¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªÂ¾

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔËÌ¶èµÜ¸¶Ä®1ÃúÌÜ852-1)

»²²Ã¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9Ì¾¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô2Ì¾(°ìÈÌ¡¦»ùÆ¸À¸ÅÌÉôÌç)

¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¿©Ê¸²½Ì¤ÍèÁÏÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ



¢£»²¹Í»ñÎÁ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¸¦µæ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

2013Ç¯4·î¡¢¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Î¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤é·ëÀ®¡£¸½ºß¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâÌó20¸®¤Î¼ã¼êÇÀ²È¤¬Ìó70¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¡¢¸©ÆâÌó1,000¸®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³°¿©¥¢¥ïー¥É2016ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ä¡Ö2019¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÇÀ¶È¥¢¥ïー¥ÉÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇÀ¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£


¸ø¼°HP¡§ https://saiyoroken.jimdofree.com/


¤µ¤¤¤¿¤Þ¥èー¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¸¦µæ²ñ