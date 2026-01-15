1/25³«ºÅ¡§¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¤Ç¡ÖÅìµþ¤ÎÌÚ¡×¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÂÎ´¶
¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(ÅÔÆâ14¶è»ÔÄ®Â¼¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¡Ö¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µー¥¸¥å¡×¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤ËÅìµþ¤ÎÌÚ¤ò¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Üー¥É¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìµþ¤Î¿¹ÎÓ³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¤¯Êç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊë¤é¤·¤ËÅìµþ¤ÎÌÚ¤ò¡£～¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î¿¹¤Î¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£～¡×
¡Ú³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
Åìµþ¤ÎÌó4³ä¤Ï¿¹ÎÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â¿ËàÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ¤Î·òÁ´¤Ê½Û´Ä¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÎÌÚ Â¿Ëà»ººà¡×¤òÊë¤é¤·¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢³§ÍÍ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¥â¥Î¤¬Íß¤·¤¤¡×¡ÖÆü¾ï¤Î¤³¤³¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤ÊÀ¼¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¼«Í³¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢Â¿Ëà»ººà¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¶¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
1.¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç°Õ»×É½¼¨¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Ï¤É¤ì¡©¿¹¤ÎÅêÉ¼½ê¡×
¡ÖÃÏµå´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤í¤È¿ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤ò¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀìÍÑ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÅêÉ¼¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿Ëà»ººàÆÃÀ½¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿Ëà»ººàÆÃÀ½¥¯¥ê¥Ã¥×
¥¤¥áー¥¸²èÁü
2.¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òµá¤à¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼Â¤ëÌÚ¡×
Â¿Ëà»ººà¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Üー¥É¤ØÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ë¤«¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢»²²Ã·¿¤Î¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿Ëà»ººàÆÃÀ½¥Îー¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿Ëà»ººàÆÃÀ½¥Îー¥È
¥¤¥áー¥¸²èÁü
3.Â¿Ëà»ººà¤Ë¿¨¤ì¤ëÅ¸¼¨
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Â¿Ëà»ººà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥«¥È¥é¥êー¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¹á¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¡ÖÊë¤é¤·¤ËÅìµþ¤ÎÌÚ¤ò¡£～¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î¿¹¤Î¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£～¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èµ¡±¿¾úÀ®»ö¶È)
Æü»þ¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)11:00～18:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í1 ¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µー¥¸¥å(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÍ³ÚÄ®±Ø ¶äºÂ¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¼çºÅ¡¡¡¡¡§¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢ÂæÅì¶è¡¢ÉÊÀî¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢¹ÓÀî¶è¡¢³ë¾þ¶è¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬²¦»Ò»Ô¡¢ÀÄÇß»Ô¡¢Ä®ÅÄ»Ô¡¢¤¢¤¤ëÌî»Ô¡¢Æü¤Î½ÐÄ®¡¢ÛØ¸¶Â¼¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±üÂ¿ËàÄ®¡¢ÅìµþÅÔ)
¡Ú¤´Ãí°Õ¡Û
¢¨¹ÓÅ·¡¦Å·ºÒÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛ¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¥¯¥ê¥Ã¥×¡¦¥Îー¥È)¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä»öÌ³¶É