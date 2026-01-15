¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¡£À¤ÂÓ¥«¥ÐーÎ¨100¡ó¤Î¡ÖÄ¶¹âÌ©ÅÙÇÛÉÛ¡×¤È¡¢Ì±´Ö¹ÒÏ©¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÅç¤·¤çÉô¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÆ±»þ¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤ä°ìÈÌÅª¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÊªÍýÅª¶õÇòÃÏÂÓ¡×¤ò´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î³×¿·Åª¿·¥µー¥Ó¥¹¡¢¡Ö100¡ó´°Á´ÌÖÍå·¿¡¦¹âÌ©ÅÙÇÛÉÛ¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Ì±´Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÄÌ¤¸¤ëÍ¿ÍÅç¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡ÖÅç¤·¤çÉô¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎÄó¶¡¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´û¤ËÁªµóÁ°¤Î¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ä¸½¿¦µÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë³èÆ°Êó¹ð(¹Êó»æ)¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁ´½»Ì±¤Ø¤ÎÅù¤·¤¤¾ðÊóÅÁÃ£¡×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹
1. ¡ÚÇØ·Ê¡§¾ðÊóÅÁÃ£¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿25¡ó¡×¤ÎÀµÂÎ¡Û
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ðÊó¤òÁ´À¤ÂÓ¤ËÅù¤·¤¯ÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤Éº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿êÂà¤È¡¢ÊªÎ®¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Ê¹¹ØÆÉÎ¨¤Î·ã¸º¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÞ¹þ¹¹ð¡×¤Î¸Â³¦
¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¾ðÊó¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿·Ê¹ÀÞ¹þ¹¹ð¤Ï¡¢¿·Ê¹¹ØÆÉÎ¨¤ÎÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¥êー¥ÁÎÏ¤òµÞÂ®¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¤òÂÔ¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ä¼ãÇ¯ÁØ¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÆÉÎ¨¤ÏÃø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ´À¤ÂÓ¤Î50¡ó¤òÀÚ¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡Ö¿·Ê¹¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ÁØ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤Î¿·Ê¹ÀÞ¹þ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¾ðÊó¤Î¶õÇò¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸úÎ¨¤ÎÊÉ¡×
¿·Ê¹ÀÞ¹þ¤ËÂå¤ï¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤â¡¢·è¤·¤ÆËüÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¥«¥ÐーÎ¨¤Ï³µ¤Í70¡ó～75¡óÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÇÛÉÛ¤Î¡Ö¸úÎ¨(¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹)¡×¤ò²áÅÙ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸Â³¦¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÃÏÍýÅª¡¦ÊªÍýÅªÍ×°ø¡§
»³´ÖÉô¡¢µÞ¸ûÇÛ¤ÎºäÆ»¡¢³¹Åô¤Î¾¯¤Ê¤¤²áÁÂÃÏ¡¢Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏÎ¢¡£
·úÃÛ¹½Â¤ÅªÍ×°ø¡§
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢»äÆ»¤Î±ü¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½»Âð¡¢¸Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¥¨¥ê¥¢¡£
´ÉÍý¾å¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¡§
ÇÛÉÛ°÷¤¬·É±ó¤·¤¬¤Á¤ÊÇÛÉÛÆñ½ê¡¢²áµî¤Ë¶ì¾ð¤¬½Ð¤¿·Ð°Þ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è(¤Î²á¾ê¤Ê²óÈò)¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿25¡ó¡×¤Ë¤³¤½¡¢´ë¶È¤äÀ¯¼£²È¤¬ÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¿¿¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î¼Â¹ÔÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹
2. ¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹¡§À¤ÂÓ¥«¥ÐーÎ¨100¡ó¡ÖÄ¶¹âÌ©ÅÙÇÛÉÛ¡×¤ÎÍ¥°ÌÀ¡Û
¡Ö100¡ó´°Á´ÌÖÍå·¿¡¦¹âÌ©ÅÙÇÛÉÛ¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÇÛ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÇÛ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ï¼±¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¡¢¡Ö½»µï¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤ËÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÀäÂÐÅª¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÀºÅÙ¤Ê½»ÂðÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤È¸½¾ì¤Î´°Á´Æ±´ü
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹â¿å½à¤ÎÀºÌ©¤Ê½»ÂðÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ª¤è¤ÓGIS(ÃÏÍý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à)¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÁ´·úÊª¤ò°ì·ï¤º¤Ä¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛ°÷¤Ï¤³¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤È¸½¾ì¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¸®²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñー¥È¤Î³Æ¼¼¡¢»äÆ»±ü¤Î½»Âð¡¢¾¦¹©¥Ó¥ëÆâ¤Î½»µï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤ØÅêÈ¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¶õ¤²È¤ä²òÂÎºÑ¤ß¤ÎÊª·ï¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖÀ¸¤¤¿µï½»¥Çー¥¿¡×¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛÉÛº¤ÆñÊª·ï¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹
°ìÈÌÅª¤ÊÇÛÉÛ°÷¤¬¡Ö¸úÎ¨¤¬°¤¤¡×¤ÈÈò¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½ÅÍ×¹¶Î¬¥¨¥ê¥¢¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯Êª·ï¡§
°Ç±À¤ÊÅêÈ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä´ÉÍý¿Í¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê°§»¢¡¢ÌÜÅª¤ÎÀâÌÀ(ÆÃ¤Ë¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤À¯¼£³èÆ°Êó¹ð¤Ê¤É)¤òÄÌ¤¸¡¢ÀµÅö¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤ÎÇÛÉÛµö²Ä¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÌ©ÅÙ¤ÊÏ©ÃÏÎ¢¡¦²áÁÂÃÏ¡§
·Ú¼ÖÎ¾¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¤½¤·¤ÆÅÌÊâ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿åÌÌ©¤Ê¥ëー¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î¿ÊÆþ¤¬º¤Æñ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â´°Á´¤ËÌÖÍå¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å°Äì¤·¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹´ÉÍý
GPS¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÇÛÉÛ°÷¤Ï¹âÀÇ½GPS¥í¥¬ー¤ò·È¹Ô¤·¡¢°ÜÆ°µ°À×¤òÉÃÃ±°Ì¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÏ©ÃÏ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢¤É¤Î·úÊª¤ÎÁ°¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¤«¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÇÛÉÛÀºÅÙ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨GPS¥í¥°¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÇÛÉÛ¾ÚÌÀ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄó½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÉÛÏ³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹(¾ÜºÙ¥Çー¥¿³«¼¨¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó)¡£
3. ¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹¡§Ì±´Ö¹ÒÏ©¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÅç¤·¤çÉô¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Û
ÆüËÜ¤Ï6,000°Ê¾å¤ÎÅç¡¹¤«¤é¤Ê¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åç¤·¤çÉô¤Ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡ÖÊªÎ®¤ÎÃÇÀä¡×¤È¡Ö¥³¥¹¥È¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÉÔ²ÄÇ½ÎÎ°è¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤¤Åç¡×¤ò¡ÖÆÏ¤¯Åç¡×¤ØÊÑ¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
Åö¼Ò¤Ï¡¢Äê´üÁ¥¤äÅÏ¤·Á¥¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤ÊÍ¿ÍÅç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¥Åç¤Ø¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤Ï¡¢Í¹Á÷(DM)¤È¤¤¤¦1ÄÌ100±ß¶á¤¤¹â³Û¤Ê¼êÃÊ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¡ÖÃÏ°è¤Î°ì°÷¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¤ÎÁ´¸ÍÇÛÉÛ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åç¤·¤çÉôÇÛÉÛ¤¬»ý¤Ä¡Ö¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ
Î¥Åç½»Ì±¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÁªÂò»è¤ä¥¹¥Ôー¥É¤¬¸Â¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÊªÍýÅª¤Ê¾ðÊó(¥Á¥é¥·¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È)¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀëÅÁ°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÉºÒ¾ðÊó¡¢¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤ÆÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºöÅÁÃ£¤Ê¤É¡¢Åç¤Ë½»¤àÍ¸¢¼Ô¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤òÅù¤·¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Èæ³ÓÂÐ¾Ý
4. ¡ÚÀ¯¼£²È¡¦¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡§°ìÉ¼¤Î½Å¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¿®Íê¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¾ðÊó¤ÎÊ¿ÅùÀ¡×¤È¡Ö»Ù»ýÁØ¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤µ¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¿Í¤â¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡×³èÆ°Êó¹ð¡§
Í¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°Êó¹ð¤ÏµÄ°÷¤È¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÜÅÀ¤Ç¤¹¡£¡ÖÎÙ¤Î²È¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¡¢»Ù»ý´ðÈ×¤Î¼åÂÎ²½¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î100¡óÇÛÉÛ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¯¼£»ÑÀª¤òÊªÍýÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ê¹Ì¤¹ØÆÉÁØ(¼ãÇ¯¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ)¤Ø¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥êー¥Á¡§
¸½ÌòÀ¤Âå¤Û¤É¿·Ê¹¤ò¹ØÆÉ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÊý¤ÇÈà¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¼£¾ðÊó¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñー¥È¤Ø³Î¼Â¤ËÀ¯ºö¤òÆÏ¤±¡¢À¯¼£»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤ò¶ÑÅù¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Åç¤·¤çÉô¡¦²áÁÂÃÏ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¡§
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Åç¤Þ¤Ç¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Åç¤·¤çÉô¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç°ì¸®°ì¸®ÆÏ¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¼ê´Ö¡×¼«ÂÎ¤¬À¿¼Â¤µ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¡ÚÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì(ROI)¤Î·àÅª¤Ê¸þ¾å¡§Ã±²Á¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡Û
¡Ö100¡óÇÛÉÛ¡×¤ä¡ÖÅç¤·¤çÉôÇÛÉÛ¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇÛÉÛÂå¶â(Ã±²Á)¤Ï¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì(ROI)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÛÉÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤Ø¤ÎÅþÃ£¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Î¨
ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°(¥«¥ÐーÎ¨75¡ó)¤¬ÆÏ¤¯¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤äÂç¼ê´ë¶È¤Î¥Á¥é¥·¤â»³ÀÑ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬¥«¥Ðー¤¹¤ë¡Ö»Ä¤ê¤Î25¡ó¡×¤ä¡ÖÅç¤·¤çÉô¡×¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®Æþ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¿È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢1Ëç¤Î¥Á¥é¥·¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÆÉ¤Þ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ1·ï¤¢¤¿¤ê¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹³ÍÆÀ¥³¥¹¥È(CPA)¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¤Î¡ÖË°ÏÂÅÀ¡×¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏ°è¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î°ìÄê¿ô(ïçÃÍ)¤òÄ¶¤¨¤Æ¾ðÊó¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Ï°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö75¡ó¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¤ÎË°ÏÂÅÀ¡×¤ò¡¢¡Ö100¡ó¡×¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÌÖÍåÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÇË¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶(¥Ð¥º¾õÂÖ)¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¸ý¥³¥ß¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
6. ¡Ú±¿ÍÑ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¤ÎÄÉµá¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö°Â¿´¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î»°Ãì¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤ÈÎÑÍý´Ñ¡§
À¯¼£²È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î°Æ·ï¤ò°·¤¦¤¿¤á¡¢ÇÛÉÛ°÷¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡¢¥Þ¥Êー¡¢ÇÛÉÛ¶Ø»ßÊª·ï¤Î½å¼é¤òÅ°Äì»ØÆ³¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÃ±¤Ê¤ëºî¶È°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¡Ö´é¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÇÛÉÛÊª·ï¤ÎÅ°ÄìÄ´ºº¤ÈÍýÍ³²òÌÀ¡§
ÊªÍýÅª¤ËÅêÈ¡¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿Êª·ï(²òÂÎÃæ¡¢¥Ý¥¹¥ÈÉõº¿¡¢¸·½Å¤ÊÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ßÅù)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°ì·ï¤º¤ÄµÏ¿¡£¼¡²ó¤ÎÁªµóÀïÎ¬¤ä¹ÊóÀïÎ¬¤Ë³è¤«¤»¤ë¡ÖÇÛÉÛÉÔÇ½¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡§
¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÂ¨ºÂ¤Ë¶¦Í¡£µÞ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÊÑ¹¹¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î½ÅÅÀ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿Í°÷½¸Ãæ¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
7. ¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§ÆüËÜ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¹ð²ñ¼Ò¤«¤é¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¾ðÊóÎ®ÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ÎÂùÎ®¤¬°î¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë»æÇÞÂÎ¤ÎÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤ÎÂ¤ÇÀ¿¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤òµòÅÀ¤ËÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÇÈ¤ËÍÉ¤é¤ì¤ÆÃ©¤êÃå¤¯Åç¡¹¤Þ¤Ç¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤È¡¢¾ðÊó¤òÂÔ¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î½»Ì±¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¾ðÊó¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£