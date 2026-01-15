STAGEX¹âÅç¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¸Þ´¶¤ËËþ¤Á¤ë¼«Á³¥¹¥Æ¥¤―¡ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¤«¤é¡ÖÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢À°¤¦Î¹¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¤ÎÈüÇÊ¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥ê¥¾ー¥È¡ÖSTAGEX¹âÅç¡×¡£¤¿¤À¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÚºß¼Ô¤Î¸Þ´¶¤ò¤Ò¤é¤¡¢Æü¾ï¤ËÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤¿¤é¤¹¾ì½ê¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ä»ÜÀß¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï»ÙÇÛ¿Í¡¡ß·ÅÄÃÎ»Þ¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÈÁÛ¤¤¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¹âÅç¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ò¡©¡×ÃÏ°è¤Ø¤Î¤´±ï¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¨¡¨¡Âçºå¤Î´ë¶È¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹âÅç¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
STAGEX¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò ¸÷°¡¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬Ä¹ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë¤Ïº£ÄÅ¾¾ÍÛÂæ¤ÎÂðÃÏ³«È¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼¢²ì¸© ¹âÅç»Ô¤È¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤ó¤¢¤µ¤ÒÉ÷¼ÖÂ¼¡×¡Ê1988Ç¯¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿É÷¼Ö¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¸ø±à¡¦1993Ç¯¤ËÆ»¤Î±Ø¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡Ë¤¬·úÊª¤äÍ·¶ñ¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ê2016Ç¯¤«¤éµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤ò±Ä¤àÅö¼Ò¤«¤é½ÉÇñµòÅÀ¤ÎÀ°È÷ÍÑÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹âÅç»Ô¤«¤é´ë¶ÈÍ¶Ã×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢Åö»ÜÀß¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¹âÅç»Ô¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¡ÈÈóÆü¾ï¥ê¥¾ー¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ
¨¡¨¡¹âÅç»Ô½é¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³«¶ÈÅö½é¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2018Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó»þ¤Ï¡¢¡ÈìÔÂô¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー·¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÈìÔÂô¡É¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¥ã¥ó¥×Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊÑ²½¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼
¨¡¨¡º£¤Î¡ÈÀ°¤¦¡É¡È¸Þ´¶¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤¬¡È°Â¿´¤·¤Æ¿´¤ò´Ë¤á¤ë¾ì½ê¡É¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÇÀ¸¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡Ö¶õ¤¬¹¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¡¢ ¡È²¿¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬¤à¤·¤íìÔÂô¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡ÈìÔÂô¤ÊÈóÆü¾ï¡É¤è¤ê¤â¡¢¡È¸Þ´¶¤ËËþ¤Á¤ë¼«Á³ÂÎ¸³¡É¤È¡È¿´¤È¥«¥é¥À¤¬À°¤¦»þ´Ö¡É¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤Ë³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀµÄ¾¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤«¤é¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ï²°Æâ¤Ç¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤Æ¤½¤Á¤é¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»ÜÀß¤Ï¥Ç¥Ã¥¤ÇÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²÷Å¬¤µ¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤¤äÍ¾Çò¤³¤½¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡È²÷Å¬À¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡É¤È·è¤á¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ°û¿©Å¹¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¨¡¨¡ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¬¥é¥¹¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡Ê¿ÀÄÌ¾Ë»ÒÀ©ºî½ê¡Ë
¤Ï¤¤¡£»ä¤ÏÎÙ¤ÎÄ¹ÉÍ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¹âÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç10Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÃÛ¤¤¤¿¤´±ï¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ°û¿©Å¹¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ£¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¿©¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢SUPÂÎ¸³¤ä¥Þ¥¥Î¹â¸¶¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡¢È¢´Û»³¥¹¥ー¾ì¡¢¥¬¥é¥¹¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤Î¿ÀÄÌ¾Ë»ÒÀ½ºî½ê¤È¤âÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢STAGEX¹âÅç¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¹âÅç¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ë¡¦Ä°¡¦ÓÌ¡¦Ì£¡¦¿¨¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À°¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë
¨¡¨¡¡È¸Þ´¶¤ËËþ¤Á¤ëÂÎ¸³¡É¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥¦¥Ê
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê²¤²Ð¤Î²»¡¢É÷¤Î¤Ë¤ª¤¤¡¢È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤Î¹á¤ê¤äÌ£¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿Êý¤Î¡È´¶³Ð¡É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÀ°¤¦´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¼«Á³¤ÎÃæ¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Èµ¤¤Å¤¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
3À¤Âå¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¢´é¤Î¸«¤¨¤ë»ÜÀß¤Å¤¯¤ê
¨¡¨¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿
20ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¼ê¤«¤é¡¢70Âå¡¦80Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ÇÀ¸¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÃúÇ«¤Ë¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¤â¡Ö¼Ç¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¿ÆÀ¤Âå¡¦»ÒÀ¤Âå¡¦Â¹À¤Âå¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë¡È´é¤Î¸«¤¨¤ë±¿±Ä¡É¤Ï¡¢STAGEX¹âÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËËè¥·ー¥º¥ó½ÉÇñ¤¹¤ëÊý¤â¨¡¨¡¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ëー¥×¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬¥ê¥Ôー¥È
¤Ï¤¤¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËèÇ¯·ç¤«¤µ¤ºË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤´²ÈÂ²¤ä¡¢¿ÆÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤ËËèÇ¯¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë¤´É×ÉØ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤â¼«Í³¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¿Í¸ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î¸¼´Ø¸ý¡É¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÃ´¤¦¨¡¨¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STAGEX¹âÅç¡¡»ÙÇÛ¿Í¤Îß·ÅÄÃÎ»Þ¤µ¤ó¡¡¡¡
´Ñ¸÷¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÅç¤È´Ø·¸¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹âÅç»Ô¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹âÅç¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢ÃÏ¼ò¤ä¼«Á³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¡¢ÂÚºß¤·¤¿¸å¤ËÊÌ¤Î»ÜÀß¤äÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤òºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ï¡ÈÇñ¤Þ¤ë¡É¤¿¤á¤À¤±¤Î¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Èµ¤¤Å¤¡É¤ä¡ÈÊÑ²½¡É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£STAGEX¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹âÅç¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
STAGEX¹âÅç¤Ï¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤·¡¢¿´¤òÀ°¤¨¡¢ÃÏ°è¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¼«Á³¥¹¥Æ¥¤¤ÎµòÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
¡¦ Ì¾¾Î¡§STAGEX¹âÅç
¡¦ ½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¿·°°Ä®ÏÎ±à336
¡¦ URL¡§https://takashima.stagex.jp( https://takashima.stagex.jp )
¡¦ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¸Þ´¶¤ËËþ¤Á¤ë¡¿¿´¤È¥«¥é¥À¤¬À°¤¦¼«Á³¥¹¥Æ¥¤
¡¦ µÒ¼¼¡§¥¥ã¥Ó¥ó¡¢¥É¥Ã¥°¥¥ã¥Ó¥ó¡¢¥Éー¥à¥Æ¥ó¥È¡¢¥íー¥¿¥¹¥Æ¥ó¥È¤Î4¥¿¥¤¥×
¡¦ ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§¥µ¥¦¥Ê¡¦È¯¹ÚBBQ¡¦ÃÏ¸µÏ¢·ÈÂÎ¸³¡¦¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦Á÷·Þ¤¢¤ê¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë