¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¢¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´½êÍ­¸¢¤ò¼èÆÀ

¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥ã¥ó¥Ðー¥°--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤Ê¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥óLLC¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤Î»ÄÂ¸¤¹¤ë½êÍ¸¢¤Î¼èÆÀ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÃ±ÆÈ½êÍ´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¶¯²½ÀïÎ¬¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢Sustainea¤È¤ÎÄó·È¤äiPROOF»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤ÎÈ¯É½¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤¤ÈÈ¯¹Úµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Zemea®¤ª¤è¤ÓSusterra®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡¦¥±¥¢¡¢Á¡°Ý¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÅÉÁõ¡¢µ¡Ç½ÀÎ®ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥É¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë¡¢Bio-PDO¡Ê1,3-¥×¥í¥Ñ¥ó¥¸¥ªー¥ë¡Ë¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Ð¥¤¥ª¡¦¥Ùー¥¹¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤ÎJim StutelbergºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»Ä¤ê¤Î½êÍ¸¢¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤Î¶¯²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö½é¤«¤é½êÍ¼Ò¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò100¡ó½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬Åª¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»º¶ÈÍÑ¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÅö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¡¦¥³¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Õ¥¢¥Õ¥©¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥Í¥·ー½£¥é¥¦¥É¥ó¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤Î»ÜÀß¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤È¥Õ¥¢¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Îµ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´üÃæ¤ËËÜ¼è°ú¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ê¥ß¥¨¥ó¥È¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥¨¥³¥Î¥ßー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢²è´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âî±ÛÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àä¤¨¤ºÅö¼Ò¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤È³ÈÂç¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Í³Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¡¢Ãº»À°ûÎÁ¡¢²Û»ÒÀ½ÉÊ¡¢ÊñÁõºà¡¢»ôÎÁ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë6¤Ä¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢Ìó1,800Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.primient.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
