¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ¾¾»³¡×2026/2/13(¶â)³«ºÅ¡ª
¡Ú³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¡Û
ÃÎÅªºâ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ»½Ñ¡¦ ¿·¾¦ÉÊ³«È¯
～ÃÏ°è´ë¶È¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÃÎºâÀïÎ¬¤ÈÏ¢·È¤ÎÎÏ～
Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ÇÃÏ°è¤ÈÆÃµöÄ£¤ò·ë¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×ÃÎÅªºâ»º¤Î³èÍÑ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ¾¾»³¡×
¥Æー¥Þ¡§ÃÎÅªºâ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ»½Ñ¡¦ ¿·¾¦ÉÊ³«È¯
～ÃÏ°è´ë¶È¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÃÎºâÀïÎ¬¤ÈÏ¢·È¤ÎÎÏ～
¡üÆü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00～18¡§00
¡ü¾ì½ê¡§¾¾»³»ÔÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー3³¬ Âç²ñµÄ¼¼
¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡§»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÊÄê°÷70Ì¾¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡Û
¡¡ÆÃµöÄ£¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¤Î³èÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ»öÎã¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÃÎÅªºâ»º³èÍÑ¤Îµ¤¤Å¤¤È¤Ê¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ä·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¡¦°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯9·î¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ¾¾»³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó①¡Ú¹Ö±é¡ÛÃÏ°è´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎºâ³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©ÅªÀïÎ¬¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó②¡Ú¹Ö±é¡Û£±¡¥～ÆÈÁÏ¤ÈÆÈÁö～Â¾¤òÈ´¤±¤Ð¡¢¥«¥¿¥Á¤¬¥«¥Á¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡¡£²¡¥
ÃÎÅªºâ»º³èÍÑ¤ËÉ¬¿Ü¤ÊÃÎºâ¡¦·ÀÌó¤ÎÃÎ¼±～»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë～¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó③¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÛÃÎºâ¤ò·Ð±Ä¤ÎÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡ªÃÎºâÀìÌç²È¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤Î³èÍÑ½Ñ¡¡¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×³«ºÅÍ½Äê
Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊYouTube Live¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ°è°Ê³°¤ÎÊý¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅÅÔ»Ô¡ä
① ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 9·î 4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë
② ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
③ ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 10·î 1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
④ ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
⑤ ²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
⑥ »³¸ý¸©»³¸ý»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
⑦ ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ 1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë
⑧ °¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ 2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
⑨ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ 2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä»²²Ã¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³Æ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¸æÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ ÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ ÆÃµöÄ£¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html
¤´»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë²áµî¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓÅù¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ¾¾»³¡×¤Î¤´°ÆÆâ
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×Âè8²óÌÜ¤Ï¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¡§ ÃÎÅªºâ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ»½Ñ¡¦¿·¾¦ÉÊ³«È¯～ÃÏ°è´ë¶È¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÃÎºâÀïÎ¬¤ÈÏ¢·È¤ÎÎÏ～
Âè1Éô
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±
¡Ú¹Ö±é¡ÛÃÏ°è´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎºâ³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©ÅªÀïÎ¬
Ëö¸÷¡¡½à»á¡Ê¤¹¤¨¤ß¤ÄÁí¹çÆÃµö»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛÍý»Î¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£²
¡Ú¹Ö±é¡Û
£±¡¥～ÆÈÁÏ¤ÈÆÈÁö～Â¾¤òÈ´¤±¤Ð¡¢¥«¥¿¥Á¤¬¥«¥Á¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë
Ä¹Ìî¡¡²íÉ§»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°ËÍ½¶ä¹ÔË¡¿Í¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡»²Í¿¡Ë
£²¡¥ÃÎÅªºâ»º³èÍÑ¤ËÉ¬¿Ü¤ÊÃÎºâ¡¦·ÀÌó¤ÎÃÎ¼±～»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë～
Âð´Ö¡¡¿Î»Ö»á¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÆâÅÄ¡¦»ÅçË¡Î§»öÌ³½êÊÛ¸î»Î¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³
¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÛÃÎºâ¤ò·Ð±Ä¤ÎÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡ªÃÎºâÀìÌç²È¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤Î³èÍÑ½Ñ
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§°Ë¸¶¡¡¹¸»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒamidexÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¾¾±º¡¡°ìÍº»á¡Ê¥Ê¥Î¥ß¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§Âð´Ö¡¡¿Î»Ö»á¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÆâÅÄ¡¦»ÅçË¡Î§»öÌ³½êÊÛ¸î»Î¡Ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¹âÅÄ¡¡Î¶Ìï»á¡ÊÆÃµöÄ£ÁíÌ³ÉôÉáµÚ»Ù±ç²Ý¼çÇ¤»º¶Èºâ»º¸¢ÀìÌç´±¡Ë
Âè2Éô
¸òÎ®²ñ¡ÊÆüËÜÊÛÍý»Î²ñ¼çºÅ¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¥³ー¥ÒーÊÒ¼ê¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì
ÅÐÃÅ¼Ô¤ÈÌ¾»É¸ò´¹¤äÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡û¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ¾¾»³
¢£³«ºÅÆü¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü(¶â)¡¡13¡§00～18¡§00
¢£³«ºÅ²ñ¾ì¡§¾¾»³»ÔÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー 3³¬ Âç²ñµÄ¼¼
¢©790-0012¡¡°¦É²¸©¾¾»³»ÔÌ«Ä®¼·ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ
¢£Äê°÷¡¡¡¡¡§70Ì¾¡¡¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¼Â»Ü
¢£¼çºÅ¡¡¡¡¡§ÆÃµöÄ£¡¢»Í¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É
¢£¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡¢¡ÊÆÈ¡Ë¹©¶È½êÍ¸¢¾ðÊó¡¦¸¦½¤´Û¡ÊINPIT¡Ë¡¢ÆüËÜÊÛÍý»Î²ñ¡¢°¦É²¿·Ê¹¼Ò
¢£¸å±ç¡¡¡¡¡§°¦É²¸©¡¢°¦É²¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¢°¦É²¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢°¦É²¸©Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë°¦É²¸©È¯ÌÀ¶¨²ñ¡¢¡Ê¸øºâ¡Ë¤¨¤Ò¤á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡¢»Í¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¢Á´¹ñ¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢Á´¹ñÃæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ¡¢¡ÊÆÈ¡ËÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡¢¡Ê°ìºâ¡ËÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÃÎÅªºâ»º¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆüËÜÊÛÍý»Î²ñ»Í¹ñ²ñ¡¢¡ÊÆÈ¡ËÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÈ¯ÌÀ¶¨²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÈ¯ÌÀ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢ÊÛ¸î»ÎÃÎºâ¥Í¥Ã¥È¡¢¾¾»³»Ô¡¢¾¾»³¾¦¹©²ñµÄ½ê ¡Î50²»½ç¡Ï
¢£»²²Ã¿½¹þ¡§°Ê²¼¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/matsuyama.html
¡¡¢¨¸½ÃÏ»²²Ã¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤È¤â¤Ë»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Ìä¹ç¤»¡§¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡ support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)