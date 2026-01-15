¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ç¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×Á´Å¹ÈÎÇä³«»Ï¡½ ¥Æ¥¹¥ÈÅ¹¤Ç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ë³ÈÂç¡½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¾¾²íÈþ¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥ºÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹ÔÆ³Æþ»þ¤Ë¤Ï¡¢Ä«¿©¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©»ö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÁ´Å¹Å¸³«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤á¤Ë¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤¦°ìÉÊ²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¿©»öÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥°¥é¥Î¡¼¥é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î»ÀÌ£¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Î¡Ö·Ú¤á¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¡Ö¥á¥¤¥ó¤Ë¥×¥é¥¹1ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¡È¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥µ¥¤¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È
490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
¡¡¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ïº£¸å¤â¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¥·¡¼¥ó¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
¡¡¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤á¤Ë¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤¦°ìÉÊ²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¿©»öÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¢¥µ¥¤¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È
490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
¡¡¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ïº£¸å¤â¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¥·¡¼¥ó¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285