¡ÚOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¹¾¾å½©²Ö ¸ÄÅ¸¡Öhome sweet home¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£²È¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°À¸¤­¤â¤Î¤¿¤Á¤ò»É½«¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¡£

OIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ½ÂÃ«PARCO2³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¾¾å½©²Ö¤Î¸ÄÅ¸¡Öhome sweet home¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£







¡Ô¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Õ450¡ß1000mm¡¡ÉÛ¡¢À÷ÎÁ¡¢»å¡Ê2025¡Ë








³µÍ×

¹¾¾å½©²Ö¤Ï¡¢Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¼«Á³Êª¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»É½«¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤ò¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤ËÆ°Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¸¤¤äÇ­¡¢Ä»¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿¢Êª¤ä»¹¸ê¤Ê¤É¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É´ñÌ¯¡×¡Ö¤­¤ì¤¤¤À¤±¤ÉÆÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¤­¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÉ½¾ð¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢ºîÉÊ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÊ¿ÌÌºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢°ìËç¤ÎÉÛ¤ò·Á¤´¤È¤ËÀ÷¤áÊ¬¤±¤Æ¡¢·Á¤Î¶­ÌÜ¤ò¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½À¤é¤«¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤äÀ¸¤­¤â¤Î¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉºîÉÊÁ´ÂÎ¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë²¹¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

ËÜÅ¸¤Ç¤ÏÊ¿ÌÌºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿¢Êª±à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÄß¤ê²¼¤²ºîÉÊ¡¢²Ö´ïºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¿¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ºîÉÊ¡¢¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Ø»Ò·Á¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¡¢À÷¤á¡Ê¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤·¡Ë¤Î¾®ºîÉÊ¤ä¡¢¿·ºî¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£







¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È

Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°À¸¤­¤â¤Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ä¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Î·Ê¿§¡¢ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à¿¢Êª¤ä²È¶ñ¤¿¤Á¡£²È¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¹¾¾å½©²Ö





¡ÔÇ­¡ÕF10¹æ¡¡ÉÛ¡¢À÷ÎÁ¡¢»å(2025)






ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ËÜÅ¸½ÐÉÊºîÉÊ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOIL¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³«»Ï¡Ã1·î26Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00¡Á

ÈÎÇäURL¡Ãhttps://oil.bijutsutecho.com/gallery/733

¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤Ï¡¢²ñ¾ìÈÎÇä³«»Ï¸å¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø³«»þÅÀ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¹¾¾å½©²Ö¡Ê¤¨¤¬¤ß ¤¢¤­¤«¡Ë

1993Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì

2018Ç¯Åìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂ´¶È

2020Ç¯Æ±Âç³Ø±¡ÉÁ²èÁõ¾þ¸¦µæ¼¼½¤Î»

¼«Á³Êª¤äÀ¸¤­Êª¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´¼æ¤«¤ì¤ëÊª¤ä¾ð·Ê¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¸µ¤Ë¡¢À÷¤á¡¢»É½«¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌÌÅª¤Ê¿§¤ä·Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¡¢ÉÛ¤ä»å¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿»þ¤Ë¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ

¹¾¾å½©²Ö¡Öhome sweet home¡×

²ñ´ü¡Ã2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ

»þ´Ö¡Ã11¡§00¡Á21¡§00

²ñ¾ì¡¦¼çºÅ¡ÃOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼

´ë²è¶¨ÎÏ¡Ãat any place Interesting stuff showcase (@at_any_place_iss)

Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ

¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãoil_gallery@ccc.co.jp

ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/

¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó

1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¡Á20¡§30

²ñ¾ì¡ÃOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼

ºî²È¤âºßÏ­Í½Äê¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ¡£

