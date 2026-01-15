¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¹¾¾å½©²Ö ¸ÄÅ¸¡Öhome sweet home¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£²È¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ò»É½«¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¡£
OIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ½ÂÃ«PARCO2³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¾¾å½©²Ö¤Î¸ÄÅ¸¡Öhome sweet home¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¹¾¾å½©²Ö¤Ï¡¢Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¼«Á³Êª¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»É½«¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤ò¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤ËÆ°Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¸¤¤äÇ¡¢Ä»¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿¢Êª¤ä»¹¸ê¤Ê¤É¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É´ñÌ¯¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤±¤ÉÆÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¤¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÉ½¾ð¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢ºîÉÊ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÊ¿ÌÌºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢°ìËç¤ÎÉÛ¤ò·Á¤´¤È¤ËÀ÷¤áÊ¬¤±¤Æ¡¢·Á¤Î¶ÌÜ¤ò¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½À¤é¤«¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤äÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉºîÉÊÁ´ÂÎ¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë²¹¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤ÏÊ¿ÌÌºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿¢Êª±à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÄß¤ê²¼¤²ºîÉÊ¡¢²Ö´ïºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¿¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ºîÉÊ¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Ø»Ò·Á¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À÷¤á¡Ê¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤·¡Ë¤Î¾®ºîÉÊ¤ä¡¢¿·ºî¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È
Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ä¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Î·Ê¿§¡¢ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à¿¢Êª¤ä²È¶ñ¤¿¤Á¡£²È¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¾å½©²Ö
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÅ¸½ÐÉÊºîÉÊ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOIL¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³«»Ï¡Ã1·î26Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00¡Á
ÈÎÇäURL¡Ãhttps://oil.bijutsutecho.com/gallery/733
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤Ï¡¢²ñ¾ìÈÎÇä³«»Ï¸å¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø³«»þÅÀ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹¾¾å½©²Ö¡Ê¤¨¤¬¤ß ¤¢¤¤«¡Ë
1993Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì
2018Ç¯Åìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂ´¶È
2020Ç¯Æ±Âç³Ø±¡ÉÁ²èÁõ¾þ¸¦µæ¼¼½¤Î»
¼«Á³Êª¤äÀ¸¤Êª¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´¼æ¤«¤ì¤ëÊª¤ä¾ð·Ê¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¸µ¤Ë¡¢À÷¤á¡¢»É½«¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌÌÅª¤Ê¿§¤ä·Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¡¢ÉÛ¤ä»å¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿»þ¤Ë¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ
¹¾¾å½©²Ö¡Öhome sweet home¡×
²ñ´ü¡Ã2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ
»þ´Ö¡Ã11¡§00¡Á21¡§00
²ñ¾ì¡¦¼çºÅ¡ÃOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼
´ë²è¶¨ÎÏ¡Ãat any place Interesting stuff showcase (@at_any_place_iss)
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãoil_gallery@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¡Á20¡§30
²ñ¾ì¡ÃOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼
ºî²È¤âºßÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
OIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ë
½»½ê ¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1 ½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ 03-5422-3270
MAIL oil_gallery@ccc.co.jp
¥¢¥¯¥»¥¹ ½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸ø¸ýÅÌÊâ5Ê¬
URLhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/
X @OILbyBT
Instagram @OILbyBT_gallery
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§ÉðÆ£
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp