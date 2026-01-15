¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖYZF-R9 ABS¡×¿·¿§¤òÈ¯Çä¡Á200Âæ¸ÂÄê¤Ç70th Anniversary Edition¤âÈ¯Çä¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡È¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È*¹¡É¤Ë´ð¤Å¤¯¿åÎä¡¦4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦DOHC¡¦Ä¾Îó3µ¤Åû¡¦888cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖYZF-R9 ABS¡×¤Î¿·¿§¤ò5·î15Æü¤ËÈ¯Çä*²¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤ò200Âæ¸ÂÄê¤Ç1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎYZF-R¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥ä¥Þ¥Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¥í¥´²¼Éô¤Ë¥·¥¢¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤½¤ÎÂ¤·Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤Ï¡¢1955Ç¯ÁÏÎ©°ÊÍè¥ì¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÎò»Ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£1964Ç¯¡¢¥ä¥Þ¥Ï½é¤Î250ccÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRD56¡×¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇòÃÏ¤ËÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¡É¥«¥¦¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖRe-DNAed Supersport¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖYZF-R9¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥À¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡ÖMT-09¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò´ð¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥¥ë¤äÁö¹Ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä²û¤Î¿¼¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢´·À¥È¥ë¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ç³¾Æ¼¼¤Î¤ß¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÇ³¾Æ¥È¥ë¥¯¤À¤±¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯°ú¤½Ð¤¹Àß·×»×ÁÛ
¢¨2 ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢YSP¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µWeb¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Î¼è°·Å¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¼è°·Å¹¡¡https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/yzf-r9/
YZF-R9À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/yzf-r9/