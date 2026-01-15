¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖYZF-R¥·¥ê¡¼¥º¡×70¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÁYZF-R1¡¢YZF-R9¡¢YZF-R7¡¢YZF-R3¡¢YZF-R25Á´5µ¡¼ï¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖYZF-R¥·¥ê¡¼¥º¡×5µ¡¼ï¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤òÀßÄê¤·¡¢1·î30Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹*¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤Ï¡¢1955Ç¯ÁÏÎ©°ÊÍè¥ì¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÎò»Ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£1964Ç¯¡¢¥ä¥Þ¥Ï½é¤Î250ccÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRD56¡×¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇòÃÏ¤ËÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¡É¥«¥¦¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¾è¼Ö»þ¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¥¿¥ó¥¯Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö70¼þÇ¯µÇ°¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤ò¡¢¥¿¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ä¥Þ¥Ï²»ºµ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤òÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°Õ¾¢¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿R¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖYZ250F¡×¡ÖYZ125¡×¤ò´Þ¤àÁ´7µ¡¼ï¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹*²¡£¤Ê¤ª¡ÖYZF-R7 70th Anniversary Edition¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖYZF-R7¡×¡ÖYZF-R3¡×¡ÖYZF-R25¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥«¥é¡¼2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢È¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ÖYZF-R1¡×¡ÖYZF-R9¡×¡ÖYZF-R7¡×¤Ï¡¢YSP¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎWeb¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Î¼è°·Å¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖYZF-R7 70th Anniversary Edition¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢È¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¼è°·Å¹
¢¨2 2025Ç¯6·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖYZ250F¡×¡ÖYZ125¡×¤Ï2025Ç¯7·î31Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
70th Anniversary Edition
¡ÖYZF-R1¡×
¡ÖYZF-R9¡×
¡ÖYZF-R7¡×
¡ÖYZF-R3¡×
¢¨²èÁü¤ÏCG¹çÀ®¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¤È¥«¥é¡¼¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹