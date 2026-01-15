¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖYZF-R1 ABS¡×¿·¿§¤òÈ¯Çä¡Á200Âæ¸ÂÄê¤Ç70th Anniversary Edition¤âÈ¯Çä¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¥ó·¿¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¿åÎä¡¦4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦DOHC¡¦Ä¾Îó4µ¤Åû¡¦997cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖYZF-R1 ABS¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¡¢4·î17Æü¤ËÈ¯Çä*¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤ò200Âæ¸ÂÄê¤Ç1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¥í¥´²¼Éô¤È¡¢¥¯¥ê¥¢ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¤Î±ï¤Ë¥·¥¢¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¤·Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤Ï¡¢1955Ç¯ÁÏÎ©°ÊÍè¥ì¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÎò»Ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£1964Ç¯¡¢¥ä¥Þ¥Ï½é¤Î250ccÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRD56¡×¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇòÃÏ¤ËÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¡É¥«¥¦¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖYZF-R1¡×¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë²¤½£»ÅÍÍ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖYZF-R1M¡×¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤Î·ÚÎÌ¥«¥¦¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª2026Ç¯¡ÖYZF-R1M¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤¿¡È¥«¡¼¥Ü¥ó¡É¤ò·ÑÂ³ºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥Ð¥Õ¸¦Ëá¤Î¾å¤«¤é¥¯¥ê¥¢ÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼Á´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢YSP¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µWeb¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Î¼è°·Å¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¼è°·Å¹¡¡https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/yzf-r1/
¡ÖYZF-R1 ABS¡×
¥Ö¥ë¡¼
¡ÖYZF-R1 70th Anniversary Edition ABS¡×
¥Û¥ï¥¤¥È
¢¨²èÁü¤ÏCG¹çÀ®¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¤È¥«¥é¡¼¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
YZF-R1À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/yzf-r1/